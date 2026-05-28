https://sarabic.ae/20260528/رئيس-الوزراء-الكرواتي-يرفض-تبسيط-إجراءات-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1113805251.html
رئيس الوزراء الكرواتي يرفض تبسيط إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
رئيس الوزراء الكرواتي يرفض تبسيط إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
رفض رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، تبسيط إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه يجب على جميع الدول المرشحة تلبية المتطلبات... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T04:51+0000
2026-05-28T04:51+0000
2026-05-28T05:14+0000
أخبار أوكرانيا
كرواتيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/08/1099341217_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_60ee951bb4ca9de01961093d267150c9.png
وقال بلينكوفيتش للصحافيين، يوم الأربعاء: "إذا تخلينا عن مفهوم ما يُسمى بالمزايا الفردية لكل دولة، وإذا كانت هناك إجراءات مختصرة، فلا يمكن أن يكون هناك مسار قصير للبعض ومسار طويل للآخرين".ولفت إلى أن هذه المسألة ستُناقش في اجتماع المجلس الأوروبي المقرر إقامته في يونيو/حزيران المقبل.وكانت شبكة "يورأكتيف" الإخبارية قد نقلت، يوم الثلاثاء، عن مسؤول أوروبي أن الاتحاد الأوروبي يأمل في إطلاق مفاوضات عضوية مباشرة مع أوكرانيا قبل قمة المجلس الأوروبي المقبلة المقرر عقدها في 18 و19 يونيو.يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد منح، في يونيو 2022، وضع دولة مرشحة لكل من أوكرانيا ومولدافيا، مع تحديد شروط عدة لبدء محادثات الانضمام.وفي يونيو 2024، عُقدت المؤتمرات الحكومية الدولية الأولى بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي ومولدافيا في لوكسمبورغ، مما مثّل البداية الرسمية لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
https://sarabic.ae/20260522/الاتحاد-الأوروبي-يناقش-فكرة-منح-أوكرانيا-صفة-العضو-المنتسب-1113652422.html
كرواتيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/08/1099341217_156:0:1116:720_1920x0_80_0_0_0c26ba14a4791744a45617d06d97df5d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, كرواتيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
أخبار أوكرانيا, كرواتيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
رئيس الوزراء الكرواتي يرفض تبسيط إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
04:51 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 05:14 GMT 28.05.2026)
رفض رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، تبسيط إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه يجب على جميع الدول المرشحة تلبية المتطلبات نفسها.
وقال بلينكوفيتش للصحافيين، يوم الأربعاء: "إذا تخلينا عن مفهوم ما يُسمى بالمزايا الفردية لكل دولة، وإذا كانت هناك إجراءات مختصرة، فلا يمكن أن يكون هناك مسار قصير للبعض ومسار طويل للآخرين".
ولفت إلى أن هذه المسألة ستُناقش في اجتماع المجلس الأوروبي المقرر إقامته في يونيو/حزيران المقبل.
وكانت شبكة "يورأكتيف" الإخبارية قد نقلت، يوم الثلاثاء، عن مسؤول أوروبي أن الاتحاد الأوروبي يأمل في إطلاق مفاوضات عضوية مباشرة مع أوكرانيا قبل قمة المجلس الأوروبي المقبلة المقرر عقدها في 18 و19 يونيو.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد منح، في يونيو 2022، وضع دولة مرشحة لكل من أوكرانيا ومولدافيا
، مع تحديد شروط عدة لبدء محادثات الانضمام.
وفي يونيو 2024، عُقدت المؤتمرات الحكومية الدولية الأولى بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي ومولدافيا في لوكسمبورغ، مما مثّل البداية الرسمية لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.