رئيس الوزراء الكرواتي يرفض تبسيط إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الوزراء الكرواتي يرفض تبسيط إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
رفض رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، تبسيط إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه يجب على جميع الدول المرشحة تلبية المتطلبات... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال بلينكوفيتش للصحافيين، يوم الأربعاء: "إذا تخلينا عن مفهوم ما يُسمى بالمزايا الفردية لكل دولة، وإذا كانت هناك إجراءات مختصرة، فلا يمكن أن يكون هناك مسار قصير للبعض ومسار طويل للآخرين".ولفت إلى أن هذه المسألة ستُناقش في اجتماع المجلس الأوروبي المقرر إقامته في يونيو/حزيران المقبل.وكانت شبكة "يورأكتيف" الإخبارية قد نقلت، يوم الثلاثاء، عن مسؤول أوروبي أن الاتحاد الأوروبي يأمل في إطلاق مفاوضات عضوية مباشرة مع أوكرانيا قبل قمة المجلس الأوروبي المقبلة المقرر عقدها في 18 و19 يونيو.يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد منح، في يونيو 2022، وضع دولة مرشحة لكل من أوكرانيا ومولدافيا، مع تحديد شروط عدة لبدء محادثات الانضمام.وفي يونيو 2024، عُقدت المؤتمرات الحكومية الدولية الأولى بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي ومولدافيا في لوكسمبورغ، مما مثّل البداية الرسمية لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
رئيس الوزراء الكرواتي يرفض تبسيط إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

04:51 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 05:14 GMT 28.05.2026)
رفض رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، تبسيط إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه يجب على جميع الدول المرشحة تلبية المتطلبات نفسها.
وقال بلينكوفيتش للصحافيين، يوم الأربعاء: "إذا تخلينا عن مفهوم ما يُسمى بالمزايا الفردية لكل دولة، وإذا كانت هناك إجراءات مختصرة، فلا يمكن أن يكون هناك مسار قصير للبعض ومسار طويل للآخرين".
قوات الأمن في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
الاتحاد الأوروبي يناقش فكرة منح أوكرانيا صفة العضو المنتسب
22 مايو, 12:45 GMT
ولفت إلى أن هذه المسألة ستُناقش في اجتماع المجلس الأوروبي المقرر إقامته في يونيو/حزيران المقبل.
وكانت شبكة "يورأكتيف" الإخبارية قد نقلت، يوم الثلاثاء، عن مسؤول أوروبي أن الاتحاد الأوروبي يأمل في إطلاق مفاوضات عضوية مباشرة مع أوكرانيا قبل قمة المجلس الأوروبي المقبلة المقرر عقدها في 18 و19 يونيو.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد منح، في يونيو 2022، وضع دولة مرشحة لكل من أوكرانيا ومولدافيا، مع تحديد شروط عدة لبدء محادثات الانضمام.
وفي يونيو 2024، عُقدت المؤتمرات الحكومية الدولية الأولى بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي ومولدافيا في لوكسمبورغ، مما مثّل البداية الرسمية لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
