الاتحاد الأوروبي يناقش فكرة منح أوكرانيا صفة العضو المنتسب
الاتحاد الأوروبي يناقش فكرة منح أوكرانيا صفة العضو المنتسب
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، غيوم ميرسييه، أن "رسالة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، التي يقترح فيها منح أوكرانيا وضع "عضو منتسب" خاص في الاتحاد... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال: "أستطيع أن أؤكد أننا تلقينا رسالة من المستشار، ونحن نرحب بالفعل بحقيقة أن المناقشات جارية حاليًا بين الدول الأعضاء، وندعو إلى أن تتقدم هذه المناقشة فعليًا على مستوى المجلس الأوروبي".وكانت وسائل إعلامية غربية أفادت، بأن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، "طالب بمنح أوكرانيا مركزًا خاصًا كعضو منتسب في الاتحاد الأوروبي، ما يسمح لها بالمشاركة في مؤسسات الاتحاد دون حق التصويت".وبرر المستشار الألماني هذه الخطوة بـ"الوضع الخاص" الناجم عن القتال في شرق البلاد، فضلًا عن "التقدم الملحوظ" في مفاوضات دمج كييف، على حد قوله.
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الانتقال إلى بنك الصورقوات الأمن في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل
قوات الأمن في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
صرّح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، غيوم ميرسييه، أن "رسالة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، التي يقترح فيها منح أوكرانيا وضع "عضو منتسب" خاص في الاتحاد الأوروبي، قيد المناقشة بين دول الاتحاد".
وقال: "أستطيع أن أؤكد أننا تلقينا رسالة من المستشار، ونحن نرحب بالفعل بحقيقة أن المناقشات جارية حاليًا بين الدول الأعضاء، وندعو إلى أن تتقدم هذه المناقشة فعليًا على مستوى المجلس الأوروبي".

مع ذلك، امتنعت المفوضية الأوروبية عن التعليق على إمكانية تطبيق هذه الفكرة ضمن الإطار القانوني الأوروبي. ووفقًا لمرسييه، يجب أن تُجرى المناقشات أولًا على مستوى المجلس الأوروبي.

وكانت وسائل إعلامية غربية أفادت، بأن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، "طالب بمنح أوكرانيا مركزًا خاصًا كعضو منتسب في الاتحاد الأوروبي، ما يسمح لها بالمشاركة في مؤسسات الاتحاد دون حق التصويت".
ووفقًا لميرتس، فإن هذا الوضع سيوجّه "رسالة سياسية قوية" إلى الأوكرانيين، ويُزعم أنه "سيسهل محادثات السلام، التي ترعاها الولايات المتحدة، بما في ذلك تطبيق التزام سياسي من الدول الأعضاء بتطبيق بند المساعدة المتبادلة للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا".
وبرر المستشار الألماني هذه الخطوة بـ"الوضع الخاص" الناجم عن القتال في شرق البلاد، فضلًا عن "التقدم الملحوظ" في مفاوضات دمج كييف، على حد قوله.
