مأساة "القياعية" في صيدا.. عائلة كاملة محتها غارة إسرائيلية... فيديو
في تصعيد إسرائيلي خطير وتوسيع لمدى الاستهدافات، استيقظت مدينة صيدا جنوبي لبنان، فجر اليوم الخميس، على وقع غارة جوية عنيفة شنتها الطائرات الإسرائيلي، مستهدفة... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T13:26+0000
لبنان
الجنوب اللبناني
صيدا
غارة إسرائيلية
تقارير سبوتنيك
حصري
في تصعيد إسرائيلي خطير وتوسيع لمدى الاستهدافات، استيقظت مدينة صيدا جنوبي لبنان، فجر اليوم الخميس، على وقع غارة جوية عنيفة شنتها الطائرات الإسرائيلي، مستهدفة مبنى سكنيا مكتظا في حي القياعة شرقي المدينة، ما أسفر عن وقوع مجزرة مروعة، راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، معظمهم من العائلات النازحة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارة قرابة الساعة 2.20 فجر اليوم بصاروخين على مبنى سكني مؤلف من خمس طبقات قبالة جمعية الإسعاف الطبية.
وأدى القصف الصاروخي الذي اخترق سقف المبنى نزولا إلى تدمير الطبقة الأرضية والأولى وشقتين سكنيتين بالكامل، في وقت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الغارة إلى 5 قتلى و 21 جريحا، بينهم أطفال.
وفور وقوع الغارة، هرعت فرق الدفاع المدني وجهاز الإسعاف والطوارئ التابع للجمعية الطبية الإسلامية في صيدا بأربع فرق إسعافية، بالتعاون مع جمعيات أخرى، للعمل وسط الأنقاض، حيث انتشلت جثامين القتلى وإسعاف الجرحى ونقلتها إلى مستشفيات المدينة، بالتوازي مع إخلاء المباني المجاورة والتأكد من سلامة قاطنيها، ورفع الركام لفتح الطريق أمام المارة.
ووصف أبو وسيم وهو أحد الناجين من سكان المبنى، اللحظات المرعبة التي عاشوها، قائلا لـ"سبوتنيك": "كنا في المنزل قرابة الساعة 2.20 فجرا، وكان المبنى يعج بالسكان، فجأة نزل الصاروخ من سقف السطح واخترق الطوابق السفلية.. عشنا لحظات من الرعب الحقيقي، والحمد لله أننا نجونا بأعجوبة واقتصرت أضرارنا على تناثر الزجاج".
وتعليقا على هذا الاستهداف الذي طال عمق مدينة صيدا، قال النائب أسامة سعد لـ"سبوتنيك": "هذا العدوان المتصاعد والمتنقل ليس غريبا على طبيعة الاحتلال"، محذرا من النوايا الإسرائيلية المبيتة تجاه لبنان.
وأوضح سعد أن "العدو الإسرائيلي يتوقع منه أن يضرب في أي مكان، وصيدا وكل المناطق اللبنانية معرضة للاستهداف في ظل سعيه للتقدم على أكثر من محور، من النبطية إلى صور وصولا إلى المنطقة الشرقية".
وفنّد سعد الذرائع الإسرائيلية قائلا: "هذا التصعيد يأتي تحت ادعاء حماية أمن المستوطنات، لكننا جميعاً نعلم أن للعدو الإسرائيلي أطماعا تاريخية في لبنان، في مياهه وثرواته وموارده، وهو يرتكب اليوم كل أشكال الجرائم بحق اللبنانيين استكمالا لما فعله ولا يزال يفعله بحق الشعب الفلسطيني في غزة".
وأشار إلى المأساة الإنسانية في غزة، حيث أن "أكثر من نصف القطاع محتل، والنصف الآخر مدمر ومجوّع في وقت واحد"، مستنكرا "الصمت الدولي والعربي إزاء هذه الممارسات اللاإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي، في ظل غياب أي إجراءات ردعية جدية من الدول العربية وغيرها".
وختم سعد تصريحه بتوجيه نداء حازم للداخل اللبناني، مشددا على أن "الشعب اللبناني لا خيار أمامه سوى المواجهة، وهذه المواجهة تتطلب حتما تحصين الوحدة الوطنية، فهي السبيل الوحيد للتصدي لهذا العدوان وللتحديات والمخاطر المحدقة بالوطن".
وتتزامن مجزرة صيدا مع حملة جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف مدينة النبطية ومحيطها، ومدينة صور وقضائها، بالإضافة إلى غارات طالت بلدات زبقين والمنصوري وجبشيت.
ويأتي هذا التصعيد الميداني غير المسبوق في وقت تتجه فيه الأنظار إلى واشنطن، حيث يُنتظر ما ستؤول إليه الأمور في الاجتماعات والمفاوضات المرتقبة غدا بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في "البنتاغون".