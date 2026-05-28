https://sarabic.ae/20260528/مأساة-القياعية-في-صيدا-عائلة-كاملة-محتها-غارة-إسرائيلية-فيديو-1113824180.html

مأساة "القياعية" في صيدا.. عائلة كاملة محتها غارة إسرائيلية... فيديو

مأساة "القياعية" في صيدا.. عائلة كاملة محتها غارة إسرائيلية... فيديو

سبوتنيك عربي

في تصعيد إسرائيلي خطير وتوسيع لمدى الاستهدافات، استيقظت مدينة صيدا جنوبي لبنان، فجر اليوم الخميس، على وقع غارة جوية عنيفة شنتها الطائرات الإسرائيلي، مستهدفة... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T13:26+0000

2026-05-28T13:26+0000

2026-05-28T13:26+0000

لبنان

الجنوب اللبناني

صيدا

غارة إسرائيلية

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113823193_78:0:1180:620_1920x0_80_0_0_ef872d41597228102cefe2b200660385.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارة قرابة الساعة 2.20 فجر اليوم بصاروخين على مبنى سكني مؤلف من خمس طبقات قبالة جمعية الإسعاف الطبية. وفور وقوع الغارة، هرعت فرق الدفاع المدني وجهاز الإسعاف والطوارئ التابع للجمعية الطبية الإسلامية في صيدا بأربع فرق إسعافية، بالتعاون مع جمعيات أخرى، للعمل وسط الأنقاض، حيث انتشلت جثامين القتلى وإسعاف الجرحى ونقلتها إلى مستشفيات المدينة، بالتوازي مع إخلاء المباني المجاورة والتأكد من سلامة قاطنيها، ورفع الركام لفتح الطريق أمام المارة. ووصف أبو وسيم وهو أحد الناجين من سكان المبنى، اللحظات المرعبة التي عاشوها، قائلا لـ"سبوتنيك": "كنا في المنزل قرابة الساعة 2.20 فجرا، وكان المبنى يعج بالسكان، فجأة نزل الصاروخ من سقف السطح واخترق الطوابق السفلية.. عشنا لحظات من الرعب الحقيقي، والحمد لله أننا نجونا بأعجوبة واقتصرت أضرارنا على تناثر الزجاج".وأوضح سعد أن "العدو الإسرائيلي يتوقع منه أن يضرب في أي مكان، وصيدا وكل المناطق اللبنانية معرضة للاستهداف في ظل سعيه للتقدم على أكثر من محور، من النبطية إلى صور وصولا إلى المنطقة الشرقية".وفنّد سعد الذرائع الإسرائيلية قائلا: "هذا التصعيد يأتي تحت ادعاء حماية أمن المستوطنات، لكننا جميعاً نعلم أن للعدو الإسرائيلي أطماعا تاريخية في لبنان، في مياهه وثرواته وموارده، وهو يرتكب اليوم كل أشكال الجرائم بحق اللبنانيين استكمالا لما فعله ولا يزال يفعله بحق الشعب الفلسطيني في غزة".وختم سعد تصريحه بتوجيه نداء حازم للداخل اللبناني، مشددا على أن "الشعب اللبناني لا خيار أمامه سوى المواجهة، وهذه المواجهة تتطلب حتما تحصين الوحدة الوطنية، فهي السبيل الوحيد للتصدي لهذا العدوان وللتحديات والمخاطر المحدقة بالوطن". ويأتي هذا التصعيد الميداني غير المسبوق في وقت تتجه فيه الأنظار إلى واشنطن، حيث يُنتظر ما ستؤول إليه الأمور في الاجتماعات والمفاوضات المرتقبة غدا بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في "البنتاغون".

لبنان

الجنوب اللبناني

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, الجنوب اللبناني, صيدا, غارة إسرائيلية, تقارير سبوتنيك, حصري