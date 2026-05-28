مأساة "القياعية" في صيدا.. عائلة كاملة محتها غارة إسرائيلية... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مأساة "القياعية" في صيدا.. عائلة كاملة محتها غارة إسرائيلية... فيديو
سبوتنيك عربي
في تصعيد إسرائيلي خطير وتوسيع لمدى الاستهدافات، استيقظت مدينة صيدا جنوبي لبنان، فجر اليوم الخميس، على وقع غارة جوية عنيفة شنتها الطائرات الإسرائيلي، مستهدفة... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
لبنان, الجنوب اللبناني, صيدا, غارة إسرائيلية, تقارير سبوتنيك, حصري

© Sputnik . Ahmad Gerendizer
في تصعيد إسرائيلي خطير وتوسيع لمدى الاستهدافات، استيقظت مدينة صيدا جنوبي لبنان، فجر اليوم الخميس، على وقع غارة جوية عنيفة شنتها الطائرات الإسرائيلي، مستهدفة مبنى سكنيا مكتظا في حي القياعة شرقي المدينة، ما أسفر عن وقوع مجزرة مروعة، راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، معظمهم من العائلات النازحة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارة قرابة الساعة 2.20 فجر اليوم بصاروخين على مبنى سكني مؤلف من خمس طبقات قبالة جمعية الإسعاف الطبية.
وأدى القصف الصاروخي الذي اخترق سقف المبنى نزولا إلى تدمير الطبقة الأرضية والأولى وشقتين سكنيتين بالكامل، في وقت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الغارة إلى 5 قتلى و 21 جريحا، بينهم أطفال.
وفور وقوع الغارة، هرعت فرق الدفاع المدني وجهاز الإسعاف والطوارئ التابع للجمعية الطبية الإسلامية في صيدا بأربع فرق إسعافية، بالتعاون مع جمعيات أخرى، للعمل وسط الأنقاض، حيث انتشلت جثامين القتلى وإسعاف الجرحى ونقلتها إلى مستشفيات المدينة، بالتوازي مع إخلاء المباني المجاورة والتأكد من سلامة قاطنيها، ورفع الركام لفتح الطريق أمام المارة.
ووصف أبو وسيم وهو أحد الناجين من سكان المبنى، اللحظات المرعبة التي عاشوها، قائلا لـ"سبوتنيك": "كنا في المنزل قرابة الساعة 2.20 فجرا، وكان المبنى يعج بالسكان، فجأة نزل الصاروخ من سقف السطح واخترق الطوابق السفلية.. عشنا لحظات من الرعب الحقيقي، والحمد لله أننا نجونا بأعجوبة واقتصرت أضرارنا على تناثر الزجاج".
وتعليقا على هذا الاستهداف الذي طال عمق مدينة صيدا، قال النائب أسامة سعد لـ"سبوتنيك": "هذا العدوان المتصاعد والمتنقل ليس غريبا على طبيعة الاحتلال"، محذرا من النوايا الإسرائيلية المبيتة تجاه لبنان.

وأوضح سعد أن "العدو الإسرائيلي يتوقع منه أن يضرب في أي مكان، وصيدا وكل المناطق اللبنانية معرضة للاستهداف في ظل سعيه للتقدم على أكثر من محور، من النبطية إلى صور وصولا إلى المنطقة الشرقية".
وفنّد سعد الذرائع الإسرائيلية قائلا: "هذا التصعيد يأتي تحت ادعاء حماية أمن المستوطنات، لكننا جميعاً نعلم أن للعدو الإسرائيلي أطماعا تاريخية في لبنان، في مياهه وثرواته وموارده، وهو يرتكب اليوم كل أشكال الجرائم بحق اللبنانيين استكمالا لما فعله ولا يزال يفعله بحق الشعب الفلسطيني في غزة".
وأشار إلى المأساة الإنسانية في غزة، حيث أن "أكثر من نصف القطاع محتل، والنصف الآخر مدمر ومجوّع في وقت واحد"، مستنكرا "الصمت الدولي والعربي إزاء هذه الممارسات اللاإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي، في ظل غياب أي إجراءات ردعية جدية من الدول العربية وغيرها".
وختم سعد تصريحه بتوجيه نداء حازم للداخل اللبناني، مشددا على أن "الشعب اللبناني لا خيار أمامه سوى المواجهة، وهذه المواجهة تتطلب حتما تحصين الوحدة الوطنية، فهي السبيل الوحيد للتصدي لهذا العدوان وللتحديات والمخاطر المحدقة بالوطن".
وتتزامن مجزرة صيدا مع حملة جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف مدينة النبطية ومحيطها، ومدينة صور وقضائها، بالإضافة إلى غارات طالت بلدات زبقين والمنصوري وجبشيت.
ويأتي هذا التصعيد الميداني غير المسبوق في وقت تتجه فيه الأنظار إلى واشنطن، حيث يُنتظر ما ستؤول إليه الأمور في الاجتماعات والمفاوضات المرتقبة غدا بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في "البنتاغون".
