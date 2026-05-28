مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": قوات "الشمال" تدمر 16 مركز قيادة أوكرانيا خلال يوم واحد
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري بأن وحدات الطائرات المسيّرة التابعة لقوات مجموعة "الشمال" رصدت على مدار 24 ساعة، 16 مركز قيادة تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في قطاع سومي،... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أفاد مصدر عسكري بأن وحدات الطائرات المسيّرة التابعة لقوات مجموعة "الشمال" رصدت على مدار 24 ساعة، 16 مركز قيادة تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في قطاع سومي، ودمرتها بنجاح.
وقال قائد كتيبة الطائرات المسيّرة في مجموعة "الشمال"، الملقب بـ"فيليس"، لوكالة "سبوتنيك": "بناءً على معلومات استخباراتية، تم تزويدنا بإحداثيات مراكز قيادة الطائرات المسيّرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع: "تم إرسال هذه الإحداثيات على الفور إلى أطقم الطائرات المسيّرة الهجومية والطائرات المسيرة ذات الرؤية الأمامية المزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار، وقد تم تدمير جميع مراكز القيادة الستة عشر بنجاح".
وأضاف "فيليس" أن تدمير هذه المراكز عطّل قدرات الاستطلاع والدعم الناري للعدو، وخفّض بشكل كبير من التهديد الذي تواجهه الوحدات الروسية في هذا القطاع من الجبهة.
وأشار إلى أن "العمل جارٍ على مدار الساعة للبحث عن أهداف العدو وتدميرها. وتواصل وحدات مجموعة "الشمال" تنفيذ مهامها لتوسيع المنطقة العازلة الأمنية في منطقة سومي".
25 موقع قيادة وتحكم في شهر واحد
ومنذ بداية مايو/أيار الجاري، دمرت وحدات طائرات "مولنيا 2" الهجومية المسيرة، التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية أكثر من 25 مركز قيادة للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقًا لما صرح به قائد الوحدة الملقب بـ"سفات" لوكالة "سبوتنيك".
وقال القائد: "دمرت وحدات طائرات "مولنيا 2" الهجومية المسيرة التابعة للفرقة 71 الآلية من الفيلق 14 التابع لمجموعة "الشمال" أكثر من 25 مركز قيادة للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مايو".
وأوضح أن الضربات نُفذت بتنسيق وثيق بين مشغلي الاستطلاع ومشغلي الطائرات المسيرة الهجومية باستخدام معدات اتصالات قياسية.
وأشار إلى أنه تم إرسال إحداثيات الهدف فور رصده، وبعد ذلك قامت وحدات "مولنيا 2" باستهداف نقاط إطلاق وتحكم الطائرات المسيرة التي كانت تحاول مهاجمة البنية التحتية المدنية.
وأضاف مصدر الوكالة أن نوع الطائرة المسيرة المستخدمة تم تحديده من قبل القيادة لضمان الاشتباك الأكثر فعالية مع الهدف.
وأكد قائد الوحدة قائلاً: "تواصل وحداتنا للأنظمة غير المأهولة تحديد وتدمير مراكز التحكم بالطائرات المسيّرة التي تُشكّل تهديداً للمدنيين في المناطق الحدودية".
وتابع: "يتواجد أفراد الاستطلاع على مدار الساعة، ويتم تحديث أنظمتنا باستمرار في ورش عمل الفرقة، وقد بدأت دراستنا لقدرات طائرات العدو المسيّرة وجهودنا الاستباقية تؤتي ثمارها".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.