مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": قوات "الشمال" تدمر 16 مركز قيادة أوكرانيا خلال يوم واحد

عربي
بوتين: روسيا تشارك في ضمان الاستقرار العالمي- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260528/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-قوات-الشمال-تدمر-16-مركز-قيادة-أوكرانيا-خلال-يوم-واحد-1113806036.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": قوات "الشمال" تدمر 16 مركز قيادة أوكرانيا خلال يوم واحد
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": قوات "الشمال" تدمر 16 مركز قيادة أوكرانيا خلال يوم واحد
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري بأن وحدات الطائرات المسيّرة التابعة لقوات مجموعة "الشمال" رصدت على مدار 24 ساعة، 16 مركز قيادة تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في قطاع سومي،... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T06:13+0000
2026-05-28T06:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1d/1087484721_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_3306708ec881e5fd623a209418bf20ac.jpg
وقال قائد كتيبة الطائرات المسيّرة في مجموعة "الشمال"، الملقب بـ"فيليس"، لوكالة "سبوتنيك": "بناءً على معلومات استخباراتية، تم تزويدنا بإحداثيات مراكز قيادة الطائرات المسيّرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتابع: "تم إرسال هذه الإحداثيات على الفور إلى أطقم الطائرات المسيّرة الهجومية والطائرات المسيرة ذات الرؤية الأمامية المزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار، وقد تم تدمير جميع مراكز القيادة الستة عشر بنجاح".وأضاف "فيليس" أن تدمير هذه المراكز عطّل قدرات الاستطلاع والدعم الناري للعدو، وخفّض بشكل كبير من التهديد الذي تواجهه الوحدات الروسية في هذا القطاع من الجبهة.وأشار إلى أن "العمل جارٍ على مدار الساعة للبحث عن أهداف العدو وتدميرها. وتواصل وحدات مجموعة "الشمال" تنفيذ مهامها لتوسيع المنطقة العازلة الأمنية في منطقة سومي".25 موقع قيادة وتحكم في شهر واحدومنذ بداية مايو/أيار الجاري، دمرت وحدات طائرات "مولنيا 2" الهجومية المسيرة، التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية أكثر من 25 مركز قيادة للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقًا لما صرح به قائد الوحدة الملقب بـ"سفات" لوكالة "سبوتنيك".وقال القائد: "دمرت وحدات طائرات "مولنيا 2" الهجومية المسيرة التابعة للفرقة 71 الآلية من الفيلق 14 التابع لمجموعة "الشمال" أكثر من 25 مركز قيادة للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مايو".وأشار إلى أنه تم إرسال إحداثيات الهدف فور رصده، وبعد ذلك قامت وحدات "مولنيا 2" باستهداف نقاط إطلاق وتحكم الطائرات المسيرة التي كانت تحاول مهاجمة البنية التحتية المدنية.وأكد قائد الوحدة قائلاً: "تواصل وحداتنا للأنظمة غير المأهولة تحديد وتدمير مراكز التحكم بالطائرات المسيّرة التي تُشكّل تهديداً للمدنيين في المناطق الحدودية".وتابع: "يتواجد أفراد الاستطلاع على مدار الساعة، ويتم تحديث أنظمتنا باستمرار في ورش عمل الفرقة، وقد بدأت دراستنا لقدرات طائرات العدو المسيّرة وجهودنا الاستباقية تؤتي ثمارها".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."روستيخ" تكشف عن دخول روبوتات أرضية مقاتلة جديدة منطقة العملية العسكرية الخاصة
https://sarabic.ae/20260528/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-جنود-أوكرانيون-من-فصيل-متطرف-يفرون-من-خطوط-التماس-في-خاركوف-1113805407.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1d/1087484721_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_b8a680ac120d7684ba374f16c61e4202.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": قوات "الشمال" تدمر 16 مركز قيادة أوكرانيا خلال يوم واحد

06:13 GMT 28.05.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصوريستعد مشغلو الطائرات المسيرة لمجموعة قوات "ستنتر" (المركز) لإطلاق طائرة بدون طيار أورلان-30 في اتجاه أفدييفكا، بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.
يستعد مشغلو الطائرات المسيرة لمجموعة قوات ستنتر (المركز) لإطلاق طائرة بدون طيار أورلان-30 في اتجاه أفدييفكا، بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد مصدر عسكري بأن وحدات الطائرات المسيّرة التابعة لقوات مجموعة "الشمال" رصدت على مدار 24 ساعة، 16 مركز قيادة تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في قطاع سومي، ودمرتها بنجاح.
وقال قائد كتيبة الطائرات المسيّرة في مجموعة "الشمال"، الملقب بـ"فيليس"، لوكالة "سبوتنيك": "بناءً على معلومات استخباراتية، تم تزويدنا بإحداثيات مراكز قيادة الطائرات المسيّرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع: "تم إرسال هذه الإحداثيات على الفور إلى أطقم الطائرات المسيّرة الهجومية والطائرات المسيرة ذات الرؤية الأمامية المزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار، وقد تم تدمير جميع مراكز القيادة الستة عشر بنجاح".
وأضاف "فيليس" أن تدمير هذه المراكز عطّل قدرات الاستطلاع والدعم الناري للعدو، وخفّض بشكل كبير من التهديد الذي تواجهه الوحدات الروسية في هذا القطاع من الجبهة.
وأشار إلى أن "العمل جارٍ على مدار الساعة للبحث عن أهداف العدو وتدميرها. وتواصل وحدات مجموعة "الشمال" تنفيذ مهامها لتوسيع المنطقة العازلة الأمنية في منطقة سومي".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": جنود أوكرانيون من فصيل متطرف يفرون من خطوط التماس في خاركوف
05:11 GMT

25 موقع قيادة وتحكم في شهر واحد

ومنذ بداية مايو/أيار الجاري، دمرت وحدات طائرات "مولنيا 2" الهجومية المسيرة، التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية أكثر من 25 مركز قيادة للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقًا لما صرح به قائد الوحدة الملقب بـ"سفات" لوكالة "سبوتنيك".
وقال القائد: "دمرت وحدات طائرات "مولنيا 2" الهجومية المسيرة التابعة للفرقة 71 الآلية من الفيلق 14 التابع لمجموعة "الشمال" أكثر من 25 مركز قيادة للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مايو".
وأوضح أن الضربات نُفذت بتنسيق وثيق بين مشغلي الاستطلاع ومشغلي الطائرات المسيرة الهجومية باستخدام معدات اتصالات قياسية.
وأشار إلى أنه تم إرسال إحداثيات الهدف فور رصده، وبعد ذلك قامت وحدات "مولنيا 2" باستهداف نقاط إطلاق وتحكم الطائرات المسيرة التي كانت تحاول مهاجمة البنية التحتية المدنية.
وأضاف مصدر الوكالة أن نوع الطائرة المسيرة المستخدمة تم تحديده من قبل القيادة لضمان الاشتباك الأكثر فعالية مع الهدف.
وأكد قائد الوحدة قائلاً: "تواصل وحداتنا للأنظمة غير المأهولة تحديد وتدمير مراكز التحكم بالطائرات المسيّرة التي تُشكّل تهديداً للمدنيين في المناطق الحدودية".
وتابع: "يتواجد أفراد الاستطلاع على مدار الساعة، ويتم تحديث أنظمتنا باستمرار في ورش عمل الفرقة، وقد بدأت دراستنا لقدرات طائرات العدو المسيّرة وجهودنا الاستباقية تؤتي ثمارها".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"روستيخ" تكشف عن دخول روبوتات أرضية مقاتلة جديدة منطقة العملية العسكرية الخاصة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала