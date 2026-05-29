الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي يعززان الرقابة البيئية بمكة والمشاعر خلال الحج

سبوتنيك عربي

عزز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في السعودية منظومة الرصد البيئي بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج 2026، عبر توظيف صور الأقمار الصناعية... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

ولأول مرة، جرى دمج الصور اليومية الملتقطة من الأقمار الصناعية مع برامج تحليل تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد المتغيرات البيئية ومقارنتها بالبيانات المرجعية، بما يتيح الكشف المبكر عن أي مؤشرات قد تؤثر على البيئة. وأوضح المركز أن الإحداثيات الجغرافية للمواقع المشتبه بتأثرها بيئيا يتم تحديثها يوميا، بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ضمن خطة للحفاظ على البيئة وضمان سلامة الحجاج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". وأكد مدير عمليات الرصد في الحج، المهندس محمد محلفي، أن أكثر من 50% من البلاغات البيئية خلال الموسم وردت عبر منظومة الأقمار الصناعية، بعد تحليل 176 صورة فضائية غطّت 31 موقعًا، ما ساهم في تسريع الاستجابة وتقليص الزمن بين الرصد والمعالجة الميدانية. وأضاف أن الأنظمة الحديثة مكّنت الفرق المختصة من توسيع نطاق التغطية الجغرافية، ورصد الأودية والشعاب، وتتبع شاحنات المخلفات، والكشف المبكر عن أي نشاط غير نظامي قرب مواقع تجمع الحجاج، بما يعزز الامتثال البيئي ويرفع كفاءة الاستجابة الميدانية.

