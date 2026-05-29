الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي يعززان الرقابة البيئية بمكة والمشاعر خلال الحج

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي يعززان الرقابة البيئية بمكة والمشاعر خلال الحج
سبوتنيك عربي
عزز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في السعودية منظومة الرصد البيئي بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج 2026، عبر توظيف صور الأقمار الصناعية... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الحج
العالم العربي
أخبار الذكاء الاصطناعي
ولأول مرة، جرى دمج الصور اليومية الملتقطة من الأقمار الصناعية مع برامج تحليل تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد المتغيرات البيئية ومقارنتها بالبيانات المرجعية، بما يتيح الكشف المبكر عن أي مؤشرات قد تؤثر على البيئة. وأوضح المركز أن الإحداثيات الجغرافية للمواقع المشتبه بتأثرها بيئيا يتم تحديثها يوميا، بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ضمن خطة للحفاظ على البيئة وضمان سلامة الحجاج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". وأكد مدير عمليات الرصد في الحج، المهندس محمد محلفي، أن أكثر من 50% من البلاغات البيئية خلال الموسم وردت عبر منظومة الأقمار الصناعية، بعد تحليل 176 صورة فضائية غطّت 31 موقعًا، ما ساهم في تسريع الاستجابة وتقليص الزمن بين الرصد والمعالجة الميدانية. وأضاف أن الأنظمة الحديثة مكّنت الفرق المختصة من توسيع نطاق التغطية الجغرافية، ورصد الأودية والشعاب، وتتبع شاحنات المخلفات، والكشف المبكر عن أي نشاط غير نظامي قرب مواقع تجمع الحجاج، بما يعزز الامتثال البيئي ويرفع كفاءة الاستجابة الميدانية.
© Photo / وكالة الأنباء السعودية (واس)الأقمار الصناعية ترصد مشعر منى خلال موسم الحج 2026، المملكة العربية السعودية
الأقمار الصناعية ترصد مشعر منى خلال موسم الحج 2026، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
© Photo / وكالة الأنباء السعودية (واس)
تابعنا عبر
عزز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في السعودية منظومة الرصد البيئي بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج 2026، عبر توظيف صور الأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لرفع كفاءة الرقابة الميدانية وتسريع الاستجابة لأي تجاوزات بيئية محتملة.
ولأول مرة، جرى دمج الصور اليومية الملتقطة من الأقمار الصناعية مع برامج تحليل تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد المتغيرات البيئية ومقارنتها بالبيانات المرجعية، بما يتيح الكشف المبكر عن أي مؤشرات قد تؤثر على البيئة.
وأوضح المركز أن الإحداثيات الجغرافية للمواقع المشتبه بتأثرها بيئيا يتم تحديثها يوميا، بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ضمن خطة للحفاظ على البيئة وضمان سلامة الحجاج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
الحجاج المسلمون يلقون الحجارة على عمود يرمز إلى الشيطان، خلال موسم الحج السنوي في منى، المملكة العربية السعودية، 27 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
الحجاج يرمون الجمرات في مشعر "منى" بانسيابية وأمان في أول أيام التشريق... فيديو
أمس, 12:43 GMT
وأكد مدير عمليات الرصد في الحج، المهندس محمد محلفي، أن أكثر من 50% من البلاغات البيئية خلال الموسم وردت عبر منظومة الأقمار الصناعية، بعد تحليل 176 صورة فضائية غطّت 31 موقعًا، ما ساهم في تسريع الاستجابة وتقليص الزمن بين الرصد والمعالجة الميدانية.
وأضاف أن الأنظمة الحديثة مكّنت الفرق المختصة من توسيع نطاق التغطية الجغرافية، ورصد الأودية والشعاب، وتتبع شاحنات المخلفات، والكشف المبكر عن أي نشاط غير نظامي قرب مواقع تجمع الحجاج، بما يعزز الامتثال البيئي ويرفع كفاءة الاستجابة الميدانية.
