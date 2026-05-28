الحجاج يرمون الجمرات في مشعر "منى" بانسيابية وأمان في أول أيام التشريق... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الحجاج يرمون الجمرات في مشعر "منى" بانسيابية وأمان في أول أيام التشريق... فيديو
سبوتنيك عربي
بدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، رمي الجمرات الثلاث في مشعر "مِنَى" خلال أول أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة، اقتداءً بسنة... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
أخبار الحج
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
© REUTERS Ibraheem Abu Mustafa
الحجاج المسلمون يلقون الحجارة على عمود يرمز إلى الشيطان، خلال موسم الحج السنوي في منى، المملكة العربية السعودية، 27 مايو/ أيار 2026
بدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، رمي الجمرات الثلاث في مشعر "مِنَى" خلال أول أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة، اقتداءً بسنة النبي محمد، وسط منظومة أمنية وخدمية متكاملة.
وجرت عملية الرمي وفق خطط تفويج وتنظيم دقيقة، نُفذت بتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ما أسهم في انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات، وتوفير أعلى مستويات السلامة والأمان للحجاج أثناء أداء المناسك.
ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر "مِنَى" خلال أيام التشريق لاستكمال مناسك الحج، مع إمكانية التعجل بالمغادرة بعد ثاني أيام التشريق لمن أراد، وفق ما تقضي به الشريعة الإسلامية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأدى حجاج "بيت الله الحرام"، أمس الأربعاء، طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، بعد الوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى.
وشهدت أروقة المسجد الحرام وساحاته كثافة في حركة الطائفين، الذين أدوا نُسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع، وسط متابعة ميدانية مباشرة من مختلف القطاعات العاملة بالحج، التي سخّرت إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج وتيسير تنقلاتهم داخل الحرم المكي الشريف.
موسم الحج 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
الحجاج يؤدون طواف الإفاضة في أول أيام عيد الأضحى
أمس, 16:46 GMT
ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر "مِنَى" خلال أيام التشريق، التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أول أمس الثلاثاء، اكتمال عملية تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات، ضمن الخطط التشغيلية لموسم الحج، وبما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الحجاج.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "عمليات التفويج نُفذت وفق الجداول المعتمدة، وبإشراف ميداني من الجهات المختصة، بما أسهم في تنظيم انتقال الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج".
