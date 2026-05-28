الحجاج يرمون الجمرات في مشعر "منى" بانسيابية وأمان في أول أيام التشريق... فيديو

بدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، رمي الجمرات الثلاث في مشعر "مِنَى" خلال أول أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة، اقتداءً بسنة... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

وجرت عملية الرمي وفق خطط تفويج وتنظيم دقيقة، نُفذت بتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ما أسهم في انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات، وتوفير أعلى مستويات السلامة والأمان للحجاج أثناء أداء المناسك. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر "مِنَى" خلال أيام التشريق لاستكمال مناسك الحج، مع إمكانية التعجل بالمغادرة بعد ثاني أيام التشريق لمن أراد، وفق ما تقضي به الشريعة الإسلامية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وأدى حجاج "بيت الله الحرام"، أمس الأربعاء، طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، بعد الوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى.وشهدت أروقة المسجد الحرام وساحاته كثافة في حركة الطائفين، الذين أدوا نُسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع، وسط متابعة ميدانية مباشرة من مختلف القطاعات العاملة بالحج، التي سخّرت إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج وتيسير تنقلاتهم داخل الحرم المكي الشريف.ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر "مِنَى" خلال أيام التشريق، التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة.وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أول أمس الثلاثاء، اكتمال عملية تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات، ضمن الخطط التشغيلية لموسم الحج، وبما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الحجاج.وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "عمليات التفويج نُفذت وفق الجداول المعتمدة، وبإشراف ميداني من الجهات المختصة، بما أسهم في تنظيم انتقال الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج".

