الحجاج يؤدون طواف الإفاضة في أول أيام عيد الأضحى
سبوتنيك عربي
أدى حجاج "بيت الله الحرام"، اليوم الأربعاء، طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، بعد الوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T16:46+0000
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الطواف جاء وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي هيأتها السلطات السعودية لضمان انسيابية الحركة وسلامة "ضيوف الرحمن".وشهدت أروقة المسجد الحرام وساحاته كثافة في حركة الطائفين، الذين أدوا نُسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع، وسط متابعة ميدانية مباشرة من مختلف القطاعات العاملة بالحج، التي سخّرت إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج وتيسير تنقلاتهم داخل الحرم المكي الشريف.ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة.وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الثلاثاء، اكتمال عملية تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات، ضمن الخطط التشغيلية لموسم الحج، وبما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الحجاج.وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "عمليات التفويج نُفذت وفق الجداول المعتمدة، وبإشراف ميداني من الجهات المختصة، بما أسهم في تنظيم انتقال الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج".
