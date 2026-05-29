السعودية تعلن نجاح موسم الحج 2026... فيديو
© Photo / وكالة الأنباء السعودية (واس)الكعبة المشرفة، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية
أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، نجاح موسم حج 2026 مؤكدًا أن "ضيوف الرحمن أدّوا مناسكهم في أجواء اتسمت بالأمن والتنظيم والطمأنينة بفضل منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات".
ورفع الأمير سعود بن مشعل، باسم أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز، ونيابة عن وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، التهنئة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح الموسم.
وأكد أن "هذا النجاح تحقق بفضل الله، ثم بالدعم والتوجيهات المستمرة من القيادة السعودية، وما وفرته من إمكانات وموارد، إلى جانب المتابعة الدقيقة لجميع مراحل التخطيط والاستعداد والتنفيذ"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
#فيديو 🎥— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) May 29, 2026
نائب أمير منطقة مكة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، صاحب السمو الملكي الأمير #سعود_بن_مشعل_بن_عبدالعزيز
يُعلن نجاح موسم حج هذا العام 1447هـ#نجاح_موسم_الحج pic.twitter.com/xAnFSCKx8e
وأوضح أن "موسم الحج عكس صورة متكاملة لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، إذ ظهرت المشاعر المقدسة بمستوى عال من التنظيم والانسجام، في مشهد جسّد تكامل العمل بين مختلف الجهات المشاركة، وأبرز قدرة المملكة على إدارة الحشود بكفاءة واقتدار".
وأشار إلى أن "الحجاج أدوا مناسكهم في أجواء آمنة ومطمئنة تليق بمكانة المشاعر المقدسة وقدسية الشعيرة"، مؤكدًا أن "النجاحات المتحققة تمثل ثمرة نهج القيادة الذي جعل خدمة الحاج أولوية وطنية وشرفًا تتسابق الجهات المختلفة لتحقيقه".
وختم نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، تصريحه بالدعاء بأن "يديم الله تعالى على المملكة أمنها واستقرارها، وأن يحفظ قيادتها، ويبارك في جهود جميع العاملين الذين أسهموا في إنجاح موسم الحج".