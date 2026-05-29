"المال الفاسد" يربك الأحزاب الجزائرية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260529/المال-الفاسد-يربك-الأحزاب-الجزائرية-قبل-الانتخابات-التشريعية-المقبلة--1113860476.html
"المال الفاسد" يربك الأحزاب الجزائرية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة
"المال الفاسد" يربك الأحزاب الجزائرية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة
سبوتنيك عربي
تعيش الأحزاب السياسية الجزائرية، إلى جانب القوائم المستقلة، حالة من الارتباك غير المسبوق قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من يوليو/ تموز المقبل،... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T14:04+0000
2026-05-29T14:04+0000
الجزائر
البرلمان الجزائري
مرشحين
المال
فساد
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100064903_0:248:2553:1684_1920x0_80_0_0_2a111000ead3168dfe34e1f4cb999da9.jpg
وشهدت ولايات عدة رفض ملفات عشرات المترشحين، ووصلت الإجراءات في بعض المناطق إلى إسقاط قوائم انتخابية كاملة، الأمر الذي وضع الأحزاب أمام صعوبات كبيرة في تعويض المرشحين المرفوضين ضمن الآجال القانونية المحددة. وفي السياق، قال الخبير الدستوري موسى بودهان في حديث لـ"سبوتنيك": "تعكس هذه الإجراءات توجها رسميا لإعادة ضبط المشهد السياسي، وفرض معايير أكثر صرامة على الترشح للمناصب المنتخبة، نظرا لخصوصية الظرف السياسي الذي تسعى فيه الجزائر إلى تعزيز الثقة في مؤسساتها المنتخبة، بعد سنوات من الحراك الشعبي والمطالب بإصلاح الحياة السياسية ومحاربة الفساد". وأضاف: "تسعى الدولة اليوم لتكون الانتخابات اكثر شفافية ونزاهة، وذات مصداقية وتفضي إلى برلمان قوي وشرعي، والوصول إلى نزاهة العملية الانتخابية، تسعى إليه السلطات بمشرع أحاط هذه العملية الانتخابية بجملة من التدابير التي تحفظ العملية برمتها".وأكد بودهان أن" الأحزاب التي تشتكي من الإقصاء من حقها الاحتجاج واللجوء إلى القضاء للطعن في هذا الرفض والإقصاء، وكذلك الأمر بالنسبة للقوائم الحرة، لكن القضاء متاح والقانون يضمن التقاضي على درجتين، مع احترام الاجال القانونية التي حددها القانون الناظم للانتخابات"، وأضاف: "بقدر ما نشدد على حق الاحزاب في الطعن، نشدد على حق القضاء في الرفض وتطبيق القانون الناظم للانتخابات، لأن بعض الأحزاب قدمت أشخاص لديهم شبهة فساد كبيرة وهذا ضد روح الانتخابات التشريعية". وختم بودهي حديثه بالقول: "مع اقتراب موعد الاقتراع، تبقى الأحزاب منشغلة بسباق تعويض مرشحيها واستكمال قوائمها، بينما يترقب الشارع الجزائري ما ستسفر عنه هذه الانتخابات التي تجري تحت شعار مكافحة المال السياسي الفاسد وتعزيز نزاهة الانتخابات" .
https://sarabic.ae/20260523/من-قاعات-التحرير-إلى-قبة-البرلمان-هل-يصنع-الصحفيون-مفاجأة-انتخابات-2026-في-الجزائر؟-1113681742.html
https://sarabic.ae/20260505/ما-هي-التحديات-التي-تنتظر-الجزائر-بعد-رئاستها--للبرلمان-الأفريقي؟---1113132298.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100064903_0:9:2553:1924_1920x0_80_0_0_cbed89d5be466e42e9626421deed3fb9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, البرلمان الجزائري, مرشحين, المال, فساد, تقارير سبوتنيك, حصري
الجزائر, البرلمان الجزائري, مرشحين, المال, فساد, تقارير سبوتنيك, حصري

"المال الفاسد" يربك الأحزاب الجزائرية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة

14:04 GMT 29.05.2026
© AP Photo / Anis Belghoulالبرلمان الجزائري (مجلس الأمة)
البرلمان الجزائري (مجلس الأمة) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Anis Belghoul
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
تعيش الأحزاب السياسية الجزائرية، إلى جانب القوائم المستقلة، حالة من الارتباك غير المسبوق قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من يوليو/ تموز المقبل، بعد إسقاط أعداد كبيرة من مرشحيها من طرف السلطات المختصة، استنادا إلى نصوص قانونية تهدف إلى منع تسلل ما يُعرف بـ"المال الفاسد" إلى الحياة السياسية.
وشهدت ولايات عدة رفض ملفات عشرات المترشحين، ووصلت الإجراءات في بعض المناطق إلى إسقاط قوائم انتخابية كاملة، الأمر الذي وضع الأحزاب أمام صعوبات كبيرة في تعويض المرشحين المرفوضين ضمن الآجال القانونية المحددة.
وتستند السلطات الإدارية والأمنية في قراراتها إلى قوانين انتخابية جديدة تشدد الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية والسيرة القضائية للمرشحين، في ما اعتبرت الأحزاب السياسية أن عملية إسقاط المرشحين تحولت إلى "كابوس انتخابي"، بسبب اتساع دائرة الرفض والغموض الذي يحيط أحيانا بأسباب الإقصاء.
العاصمة الجزائرية الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2026
من قاعات التحرير إلى قبة البرلمان… هل يصنع الصحفيون مفاجأة انتخابات 2026 في الجزائر؟
23 مايو, 15:48 GMT
وفي السياق، قال الخبير الدستوري موسى بودهان في حديث لـ"سبوتنيك": "تعكس هذه الإجراءات توجها رسميا لإعادة ضبط المشهد السياسي، وفرض معايير أكثر صرامة على الترشح للمناصب المنتخبة، نظرا لخصوصية الظرف السياسي الذي تسعى فيه الجزائر إلى تعزيز الثقة في مؤسساتها المنتخبة، بعد سنوات من الحراك الشعبي والمطالب بإصلاح الحياة السياسية ومحاربة الفساد".
وأضاف: "إسقاط عدد كبير من المترشحين في التشريعيات المقبلة يثير الجدل في الأوساط السياسية لأن المترشحين الذين رفضت ملفاتهم قد لا تتوفر فيهم الشروط المنصوصة في المادة 121من قانون الانتخابات والمادة 200 أيضا بسبب شبهة الانتماء إلى الأوساط المالية المشبوهة".
وأضاف: "تسعى الدولة اليوم لتكون الانتخابات اكثر شفافية ونزاهة، وذات مصداقية وتفضي إلى برلمان قوي وشرعي، والوصول إلى نزاهة العملية الانتخابية، تسعى إليه السلطات بمشرع أحاط هذه العملية الانتخابية بجملة من التدابير التي تحفظ العملية برمتها".
العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
ما هي التحديات التي تنتظر الجزائر بعد رئاستها للبرلمان الأفريقي؟
5 مايو, 10:59 GMT
وأكد بودهان أن" الأحزاب التي تشتكي من الإقصاء من حقها الاحتجاج واللجوء إلى القضاء للطعن في هذا الرفض والإقصاء، وكذلك الأمر بالنسبة للقوائم الحرة، لكن القضاء متاح والقانون يضمن التقاضي على درجتين، مع احترام الاجال القانونية التي حددها القانون الناظم للانتخابات"، وأضاف: "بقدر ما نشدد على حق الاحزاب في الطعن، نشدد على حق القضاء في الرفض وتطبيق القانون الناظم للانتخابات، لأن بعض الأحزاب قدمت أشخاص لديهم شبهة فساد كبيرة وهذا ضد روح الانتخابات التشريعية".

وإذ أعرب بودهي عن أمله أن يمثلهم في البرلمان الأشخاص الذين يشرعون ويراقبون عمل الحكومة"، تساءل كيف استطاع النواب الذين تم إقصاؤهم، التسلل إلى البرلمان سابقا، مع ثبوت تورطهم في الانتماء إلى أوساط مالية مشبوهة".

وختم بودهي حديثه بالقول: "مع اقتراب موعد الاقتراع، تبقى الأحزاب منشغلة بسباق تعويض مرشحيها واستكمال قوائمها، بينما يترقب الشارع الجزائري ما ستسفر عنه هذه الانتخابات التي تجري تحت شعار مكافحة المال السياسي الفاسد وتعزيز نزاهة الانتخابات" .
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала