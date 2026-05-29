https://sarabic.ae/20260529/المال-الفاسد-يربك-الأحزاب-الجزائرية-قبل-الانتخابات-التشريعية-المقبلة--1113860476.html

"المال الفاسد" يربك الأحزاب الجزائرية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة

"المال الفاسد" يربك الأحزاب الجزائرية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة

سبوتنيك عربي

تعيش الأحزاب السياسية الجزائرية، إلى جانب القوائم المستقلة، حالة من الارتباك غير المسبوق قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من يوليو/ تموز المقبل،... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T14:04+0000

2026-05-29T14:04+0000

2026-05-29T14:04+0000

الجزائر

البرلمان الجزائري

مرشحين

المال

فساد

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100064903_0:248:2553:1684_1920x0_80_0_0_2a111000ead3168dfe34e1f4cb999da9.jpg

وشهدت ولايات عدة رفض ملفات عشرات المترشحين، ووصلت الإجراءات في بعض المناطق إلى إسقاط قوائم انتخابية كاملة، الأمر الذي وضع الأحزاب أمام صعوبات كبيرة في تعويض المرشحين المرفوضين ضمن الآجال القانونية المحددة. وفي السياق، قال الخبير الدستوري موسى بودهان في حديث لـ"سبوتنيك": "تعكس هذه الإجراءات توجها رسميا لإعادة ضبط المشهد السياسي، وفرض معايير أكثر صرامة على الترشح للمناصب المنتخبة، نظرا لخصوصية الظرف السياسي الذي تسعى فيه الجزائر إلى تعزيز الثقة في مؤسساتها المنتخبة، بعد سنوات من الحراك الشعبي والمطالب بإصلاح الحياة السياسية ومحاربة الفساد". وأضاف: "تسعى الدولة اليوم لتكون الانتخابات اكثر شفافية ونزاهة، وذات مصداقية وتفضي إلى برلمان قوي وشرعي، والوصول إلى نزاهة العملية الانتخابية، تسعى إليه السلطات بمشرع أحاط هذه العملية الانتخابية بجملة من التدابير التي تحفظ العملية برمتها".وأكد بودهان أن" الأحزاب التي تشتكي من الإقصاء من حقها الاحتجاج واللجوء إلى القضاء للطعن في هذا الرفض والإقصاء، وكذلك الأمر بالنسبة للقوائم الحرة، لكن القضاء متاح والقانون يضمن التقاضي على درجتين، مع احترام الاجال القانونية التي حددها القانون الناظم للانتخابات"، وأضاف: "بقدر ما نشدد على حق الاحزاب في الطعن، نشدد على حق القضاء في الرفض وتطبيق القانون الناظم للانتخابات، لأن بعض الأحزاب قدمت أشخاص لديهم شبهة فساد كبيرة وهذا ضد روح الانتخابات التشريعية". وختم بودهي حديثه بالقول: "مع اقتراب موعد الاقتراع، تبقى الأحزاب منشغلة بسباق تعويض مرشحيها واستكمال قوائمها، بينما يترقب الشارع الجزائري ما ستسفر عنه هذه الانتخابات التي تجري تحت شعار مكافحة المال السياسي الفاسد وتعزيز نزاهة الانتخابات" .

https://sarabic.ae/20260523/من-قاعات-التحرير-إلى-قبة-البرلمان-هل-يصنع-الصحفيون-مفاجأة-انتخابات-2026-في-الجزائر؟-1113681742.html

https://sarabic.ae/20260505/ما-هي-التحديات-التي-تنتظر-الجزائر-بعد-رئاستها--للبرلمان-الأفريقي؟---1113132298.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الجزائر, البرلمان الجزائري, مرشحين, المال, فساد, تقارير سبوتنيك, حصري