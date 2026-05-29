بعد سنوات في الخارج... مبادرة سياسية تعيد مئات الجزائريين إلى البلاد
سبوتنيك عربي
عاد أكثر من 320 جزائريا، بينهم ناشطون سياسيون وشباب غادروا البلاد خلال السنوات الماضية، إلى الجزائر في إطار المبادرة السياسية التي أقرها الرئيس الجزائري عبد... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
عاد أكثر من 320 جزائريا، بينهم ناشطون سياسيون وشباب غادروا البلاد خلال السنوات الماضية، إلى الجزائر في إطار المبادرة السياسية التي أقرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرامية إلى منح فرصة جديدة لمن وصفهم بـ"الشباب الذين أخطأوا في حق الدولة والقانون"، أو الذين وجدوا أنفسهم في أوضاع هشة خارج الوطن.
وفي السياق، قال المحلل السياسي الجزائري حكيم بوغرارة في حديث لـ"سبوتنيك": "هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ رسمية لاحتواء الجزائريين المقيمين في الخارج ممن تورطوا في قضايا مرتبطة بالنشاط السياسي أو الهجرة غير النظامية، من خلال دراسة إمكانية تسوية أوضاعهم القانونية والإدارية، بما يسمح بإعادة إدماجهم داخل المجتمع وفتح صفحة جديدة معهم".
وأضاف: "ووفق معطيات متداولة، فإن السلطات الجزائرية تسعى من هذه المبادرة إلى حماية هؤلاء الشباب من محاولات الاستغلال السياسي من قبل تنظيمات تنشط خصوصا في فرنسا، وتتبنى خطابا معاديا للجزائر، حيث تعمل على استقطاب بعض الجزائريين المقيمين بالخارج وتوظيفهم في أنشطة تعتبرها الجزائر مساسا بالمؤسسات والقانون".
وأكد بوغرارة أن "هذه العودة الجماعية تعكس توجها سياسيا يقوم على التهدئة والمعالجة بدل التصعيد، خاصة تجاه فئة الشباب الذين غادروا البلاد تحت تأثير ظروف اجتماعية أو انساقوا وراء دعوات وتحريضات سياسية عبر منصات خارجية، كما تعكس رغبة السلطات في استعادة الثقة مع جزء من الجالية الجزائرية بالخارج، عبر منح ضمانات قانونية وفرص للاندماج مجددا، في إطار احترام قوانين الجمهورية والحفاظ على الاستقرار الوطني".
وتابع بوغرارة: "كما تأتي هذه المبادرة لقطع الطريق أمام أعداء الجزائر من أجل توظيف الجزائريين ضد بلدهم وضد مؤسسات بلدهم لتؤكد الجزائر أنها تقف أمام أبناء الجالية الجزائرية".
ورأى أن استجابة هؤلاء الجزائريين لدعوة السلطة يدخل في إطار تعزيز الجبهة الداخلية وتعزيز خطوط الدفاع الجزائري، وبناء استراتيجية شاملة من أجل تحولات إقليمية ودولية، ضد أي اختراقات تعتمد وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة تأليب الشعوب ضد الأنظمة وتوظيف جزائريين في الخارج من أجل إضفاء نوع من الشرعية باستهداف الرأي العام والاستقرار والأمن المجتمعي".
وأكد بوغرارة أن "هذه الخطوة تعكس مدى الأسس العلمية التي بنت عليها الجزائر هذه المبادرة، لأنها تدخل في سياق تفكير مؤسساتي يهدف إلى تحصين الجزائر وتعزيز الجبهة الداخلية، والحفاظ على الوحدة الوطنية".
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد في تصريحات سابقة أن الدولة تفرق بين من تورطوا في أفعال قابلة للتسوية وبين الأطراف التي تستهدف أمن البلاد ومؤسساتها بشكل ممنهج، مشددا على أن الجزائر تمد يدها لأبنائها ممن يرغبون في العودة والاندماج ضمن المسار الوطني.
ويرجح أن تشهد المرحلة المقبلة دراسة ملفات إضافية تخص جزائريين آخرين راغبين في العودة، وسط دعوات إلى مواصلة المقاربة السياسية والاجتماعية لمعالجة هذا الملف الحساس.