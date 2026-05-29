https://sarabic.ae/20260529/بعد-سنوات-في-الخارج-مبادرة-سياسية-تعيد-مئات-الجزائريين-إلى-البلاد---1113849179.html

بعد سنوات في الخارج... مبادرة سياسية تعيد مئات الجزائريين إلى البلاد

بعد سنوات في الخارج... مبادرة سياسية تعيد مئات الجزائريين إلى البلاد

سبوتنيك عربي

عاد أكثر من 320 جزائريا، بينهم ناشطون سياسيون وشباب غادروا البلاد خلال السنوات الماضية، إلى الجزائر في إطار المبادرة السياسية التي أقرها الرئيس الجزائري عبد... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T10:46+0000

2026-05-29T10:46+0000

2026-05-29T10:46+0000

الجزائر

عودة

شباب

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/10/1113475128_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5074f33eb670c1a60e4f850d3ff2dddd.jpg

وفي السياق، قال المحلل السياسي الجزائري حكيم بوغرارة في حديث لـ"سبوتنيك": "هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ رسمية لاحتواء الجزائريين المقيمين في الخارج ممن تورطوا في قضايا مرتبطة بالنشاط السياسي أو الهجرة غير النظامية، من خلال دراسة إمكانية تسوية أوضاعهم القانونية والإدارية، بما يسمح بإعادة إدماجهم داخل المجتمع وفتح صفحة جديدة معهم".وأضاف: "ووفق معطيات متداولة، فإن السلطات الجزائرية تسعى من هذه المبادرة إلى حماية هؤلاء الشباب من محاولات الاستغلال السياسي من قبل تنظيمات تنشط خصوصا في فرنسا، وتتبنى خطابا معاديا للجزائر، حيث تعمل على استقطاب بعض الجزائريين المقيمين بالخارج وتوظيفهم في أنشطة تعتبرها الجزائر مساسا بالمؤسسات والقانون".وأكد بوغرارة أن "هذه العودة الجماعية تعكس توجها سياسيا يقوم على التهدئة والمعالجة بدل التصعيد، خاصة تجاه فئة الشباب الذين غادروا البلاد تحت تأثير ظروف اجتماعية أو انساقوا وراء دعوات وتحريضات سياسية عبر منصات خارجية، كما تعكس رغبة السلطات في استعادة الثقة مع جزء من الجالية الجزائرية بالخارج، عبر منح ضمانات قانونية وفرص للاندماج مجددا، في إطار احترام قوانين الجمهورية والحفاظ على الاستقرار الوطني". ورأى أن استجابة هؤلاء الجزائريين لدعوة السلطة يدخل في إطار تعزيز الجبهة الداخلية وتعزيز خطوط الدفاع الجزائري، وبناء استراتيجية شاملة من أجل تحولات إقليمية ودولية، ضد أي اختراقات تعتمد وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة تأليب الشعوب ضد الأنظمة وتوظيف جزائريين في الخارج من أجل إضفاء نوع من الشرعية باستهداف الرأي العام والاستقرار والأمن المجتمعي".وأكد بوغرارة أن "هذه الخطوة تعكس مدى الأسس العلمية التي بنت عليها الجزائر هذه المبادرة، لأنها تدخل في سياق تفكير مؤسساتي يهدف إلى تحصين الجزائر وتعزيز الجبهة الداخلية، والحفاظ على الوحدة الوطنية".ويرجح أن تشهد المرحلة المقبلة دراسة ملفات إضافية تخص جزائريين آخرين راغبين في العودة، وسط دعوات إلى مواصلة المقاربة السياسية والاجتماعية لمعالجة هذا الملف الحساس.

https://sarabic.ae/20260523/من-قاعات-التحرير-إلى-قبة-البرلمان-هل-يصنع-الصحفيون-مفاجأة-انتخابات-2026-في-الجزائر؟-1113681742.html

https://sarabic.ae/20260525/رغم-استيراد-مليون-كبش-أسعار-الأضاحي-تكوي-جيوب-الجزائريين--1113722510.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الجزائر, عودة, شباب, تقارير سبوتنيك, حصري