بعد سنوات في الخارج... مبادرة سياسية تعيد مئات الجزائريين إلى البلاد

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بعد سنوات في الخارج... مبادرة سياسية تعيد مئات الجزائريين إلى البلاد
عاد أكثر من 320 جزائريا، بينهم ناشطون سياسيون وشباب غادروا البلاد خلال السنوات الماضية، إلى الجزائر في إطار المبادرة السياسية التي أقرها الرئيس الجزائري عبد... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
بعد سنوات في الخارج... مبادرة سياسية تعيد مئات الجزائريين إلى البلاد

العاصمة الجزائرية الجزائر
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
عاد أكثر من 320 جزائريا، بينهم ناشطون سياسيون وشباب غادروا البلاد خلال السنوات الماضية، إلى الجزائر في إطار المبادرة السياسية التي أقرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرامية إلى منح فرصة جديدة لمن وصفهم بـ"الشباب الذين أخطأوا في حق الدولة والقانون"، أو الذين وجدوا أنفسهم في أوضاع هشة خارج الوطن.
وفي السياق، قال المحلل السياسي الجزائري حكيم بوغرارة في حديث لـ"سبوتنيك": "هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ رسمية لاحتواء الجزائريين المقيمين في الخارج ممن تورطوا في قضايا مرتبطة بالنشاط السياسي أو الهجرة غير النظامية، من خلال دراسة إمكانية تسوية أوضاعهم القانونية والإدارية، بما يسمح بإعادة إدماجهم داخل المجتمع وفتح صفحة جديدة معهم".
وأضاف: "ووفق معطيات متداولة، فإن السلطات الجزائرية تسعى من هذه المبادرة إلى حماية هؤلاء الشباب من محاولات الاستغلال السياسي من قبل تنظيمات تنشط خصوصا في فرنسا، وتتبنى خطابا معاديا للجزائر، حيث تعمل على استقطاب بعض الجزائريين المقيمين بالخارج وتوظيفهم في أنشطة تعتبرها الجزائر مساسا بالمؤسسات والقانون".
من قاعات التحرير إلى قبة البرلمان… هل يصنع الصحفيون مفاجأة انتخابات 2026 في الجزائر؟
23 مايو, 15:48 GMT
وأكد بوغرارة أن "هذه العودة الجماعية تعكس توجها سياسيا يقوم على التهدئة والمعالجة بدل التصعيد، خاصة تجاه فئة الشباب الذين غادروا البلاد تحت تأثير ظروف اجتماعية أو انساقوا وراء دعوات وتحريضات سياسية عبر منصات خارجية، كما تعكس رغبة السلطات في استعادة الثقة مع جزء من الجالية الجزائرية بالخارج، عبر منح ضمانات قانونية وفرص للاندماج مجددا، في إطار احترام قوانين الجمهورية والحفاظ على الاستقرار الوطني".

وتابع بوغرارة: "كما تأتي هذه المبادرة لقطع الطريق أمام أعداء الجزائر من أجل توظيف الجزائريين ضد بلدهم وضد مؤسسات بلدهم لتؤكد الجزائر أنها تقف أمام أبناء الجالية الجزائرية".

ورأى أن استجابة هؤلاء الجزائريين لدعوة السلطة يدخل في إطار تعزيز الجبهة الداخلية وتعزيز خطوط الدفاع الجزائري، وبناء استراتيجية شاملة من أجل تحولات إقليمية ودولية، ضد أي اختراقات تعتمد وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة تأليب الشعوب ضد الأنظمة وتوظيف جزائريين في الخارج من أجل إضفاء نوع من الشرعية باستهداف الرأي العام والاستقرار والأمن المجتمعي".
وأكد بوغرارة أن "هذه الخطوة تعكس مدى الأسس العلمية التي بنت عليها الجزائر هذه المبادرة، لأنها تدخل في سياق تفكير مؤسساتي يهدف إلى تحصين الجزائر وتعزيز الجبهة الداخلية، والحفاظ على الوحدة الوطنية".
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد في تصريحات سابقة أن الدولة تفرق بين من تورطوا في أفعال قابلة للتسوية وبين الأطراف التي تستهدف أمن البلاد ومؤسساتها بشكل ممنهج، مشددا على أن الجزائر تمد يدها لأبنائها ممن يرغبون في العودة والاندماج ضمن المسار الوطني.
ويرجح أن تشهد المرحلة المقبلة دراسة ملفات إضافية تخص جزائريين آخرين راغبين في العودة، وسط دعوات إلى مواصلة المقاربة السياسية والاجتماعية لمعالجة هذا الملف الحساس.
