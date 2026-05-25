رغم استيراد مليون كبش... أسعار الأضاحي تكوي جيوب الجزائريين

مع اقتراب حلول "عيد الأضحى المبارك"، تعجّ الأسواق الجزائرية بالحركة والازدحام، حيث يبحث المواطن عن الأضحية المناسبة لإحياء هذه الشعيرة الدينية، غير أن موسم هذا... 25.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-25T13:44+0000

كان المواطن الجزائري ينتظر أن تؤدي عملية الاستيراد إلى انخفاض ملموس في الأسعار، خاصة مع الحديث المتكرر عن توفير كميات كبيرة من الأغنام المستوردة بأسعار معقولة، لكن الواقع في الأسواق كشف أن الأسعار بقيت مرتفعة، بل إن بعض الأنواع المحلية شهدت زيادات إضافية بسبب ارتفاع الطلب وتمسك المربين بأسعارهم المرتفعة.المشاهد نفسها تتكرر في الأحياء الشعبية والأسواق الأسبوعية. مواطنون يتجولون لساعات طويلة بحثًا عن كبش بسعر مناسب، وآخرون يكتفون بالسؤال ثم يغادرون بسبب الصدمة من الأثمان المعروضة، فعائلات كثيرة أصبحت تجد نفسها بين خيارين صعبين: إما شراء أضحية بأسعار تثقل ميزانية الأسرة، أو التخلي عن هذه الشعيرة بسبب الظروف الاقتصادية.بدوره، قال المسؤول في منظمة حماية وإرشاد المستهلك، فادي تميم، في حديث خاص لـ "سبوتنيك": "يشهد العام الحالي ارتفاعًا كبيرًا في أسعار أضاحي العيد مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تسجيل ما بين عشرة آلاف إلى أربعين ألف دينار زيادة في الخرفان مقارنة بأحجامها، ورغم أن هناك ركودا كبيرا في عملية شراء الكباش، بقيت الأسعار مرتفعة".وأكد أن "الأسرة الجزائرية تريد أن تحافظ على هذه الشعيرة، سواء باقتناء الأضاحي المستوردة أو المحلية، ورغم الظروف التي أدت إلى ارتفاع اضاحي العيد لكن هذا السعر مبالغ به جدًا".وأكد تميم أن "توفير آليات تنفيذ قرار الاستيراد بطريقة جيدة مكفول بعمل المصالح البلدية، والاعتماد الكلي على المنتج المحلي يجب فتحه ومعالجته للوصول إلى أسعار معقولة مقارنة بالسنوات المقبلة".

جهيدة رمضاني

