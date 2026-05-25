https://sarabic.ae/20260525/رغم-استيراد-مليون-كبش-أسعار-الأضاحي-تكوي-جيوب-الجزائريين--1113722510.html
رغم استيراد مليون كبش... أسعار الأضاحي تكوي جيوب الجزائريين
رغم استيراد مليون كبش... أسعار الأضاحي تكوي جيوب الجزائريين
سبوتنيك عربي
مع اقتراب حلول "عيد الأضحى المبارك"، تعجّ الأسواق الجزائرية بالحركة والازدحام، حيث يبحث المواطن عن الأضحية المناسبة لإحياء هذه الشعيرة الدينية، غير أن موسم هذا... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T13:44+0000
2026-05-25T13:44+0000
2026-05-25T13:44+0000
الجزائر
عيد الأضحى
لحوم الأضاحي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0e/1089870846_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_1168a9be606ff94e509392614b33d94b.jpg
كان المواطن الجزائري ينتظر أن تؤدي عملية الاستيراد إلى انخفاض ملموس في الأسعار، خاصة مع الحديث المتكرر عن توفير كميات كبيرة من الأغنام المستوردة بأسعار معقولة، لكن الواقع في الأسواق كشف أن الأسعار بقيت مرتفعة، بل إن بعض الأنواع المحلية شهدت زيادات إضافية بسبب ارتفاع الطلب وتمسك المربين بأسعارهم المرتفعة.المشاهد نفسها تتكرر في الأحياء الشعبية والأسواق الأسبوعية. مواطنون يتجولون لساعات طويلة بحثًا عن كبش بسعر مناسب، وآخرون يكتفون بالسؤال ثم يغادرون بسبب الصدمة من الأثمان المعروضة، فعائلات كثيرة أصبحت تجد نفسها بين خيارين صعبين: إما شراء أضحية بأسعار تثقل ميزانية الأسرة، أو التخلي عن هذه الشعيرة بسبب الظروف الاقتصادية.بدوره، قال المسؤول في منظمة حماية وإرشاد المستهلك، فادي تميم، في حديث خاص لـ "سبوتنيك": "يشهد العام الحالي ارتفاعًا كبيرًا في أسعار أضاحي العيد مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تسجيل ما بين عشرة آلاف إلى أربعين ألف دينار زيادة في الخرفان مقارنة بأحجامها، ورغم أن هناك ركودا كبيرا في عملية شراء الكباش، بقيت الأسعار مرتفعة".وأكد أن "الأسرة الجزائرية تريد أن تحافظ على هذه الشعيرة، سواء باقتناء الأضاحي المستوردة أو المحلية، ورغم الظروف التي أدت إلى ارتفاع اضاحي العيد لكن هذا السعر مبالغ به جدًا".وأكد تميم أن "توفير آليات تنفيذ قرار الاستيراد بطريقة جيدة مكفول بعمل المصالح البلدية، والاعتماد الكلي على المنتج المحلي يجب فتحه ومعالجته للوصول إلى أسعار معقولة مقارنة بالسنوات المقبلة".
https://sarabic.ae/20260521/في-ظل-ارتفاع-الأسعار-دعوات-في-تونس-إلى-مقاطعة-شراء-الأضاحي-1113628481.html
https://sarabic.ae/20260525/الأضاحي-تحت-ضغط-الاقتصاد-هل-تنجح-المبادرات-في-تخفيف-أعباء-العيد-على-الليبيين-1113695713.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0e/1089870846_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_63f7a8779fcc5e04b370175ce04f5253.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الجزائر, عيد الأضحى , لحوم الأضاحي, تقارير سبوتنيك, حصري
الجزائر, عيد الأضحى , لحوم الأضاحي, تقارير سبوتنيك, حصري
رغم استيراد مليون كبش... أسعار الأضاحي تكوي جيوب الجزائريين
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
مع اقتراب حلول "عيد الأضحى المبارك"، تعجّ الأسواق الجزائرية بالحركة والازدحام، حيث يبحث المواطن عن الأضحية المناسبة لإحياء هذه الشعيرة الدينية، غير أن موسم هذا العام جاء مختلفًا، بعدما وجد كثيرون من الجزائريين أنفسهم أمام أسعار مرتفعة بشكل غير مسبوق، رغم لجوء السلطات إلى استيراد الأضاحي لكسر موجة الغلاء وتحقيق التوازن في السوق.
كان المواطن الجزائري ينتظر أن تؤدي عملية الاستيراد إلى انخفاض ملموس في الأسعار، خاصة مع الحديث المتكرر عن توفير كميات كبيرة من الأغنام المستوردة بأسعار معقولة، لكن الواقع في الأسواق كشف أن الأسعار بقيت مرتفعة، بل إن بعض الأنواع المحلية شهدت زيادات إضافية بسبب ارتفاع الطلب وتمسك المربين بأسعارهم المرتفعة.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن أزمة أسعار الأضاحي لا ترتبط فقط بندرة المواشي، بل تتداخل فيها عوامل عدة، أبرزها ارتفاع تكاليف الأعلاف والنقل والرعاية البيطرية، إضافة إلى المضاربة التي أصبحت تتحكم في كثير من الأسواق الموسمية، كما أن بعض التجار يستغلون تعلق الجزائريين بهذه الشعيرة لفرض أسعار تفوق القدرة الشرائية لعدد كبير من العائلات.
المشاهد نفسها تتكرر في الأحياء الشعبية والأسواق الأسبوعية. مواطنون يتجولون لساعات طويلة بحثًا عن كبش بسعر مناسب، وآخرون يكتفون بالسؤال ثم يغادرون بسبب الصدمة من الأثمان المعروضة، فعائلات كثيرة أصبحت تجد نفسها بين خيارين صعبين: إما شراء أضحية بأسعار تثقل ميزانية الأسرة، أو التخلي عن هذه الشعيرة بسبب الظروف الاقتصادية.
ورغم ذلك، لا يزال الجزائريون يحافظون على ارتباطهم القوي بعيد الأضحى، باعتباره مناسبة دينية واجتماعية تتجسد فيها قيم التضامن وصلة الرحم، ففي كثير من المناطق ظهرت مبادرات جماعية لتقاسم ثمن الأضحية بين أكثر من شخص، بينما اتجه آخرون إلى تنظيم حملات لمساعدة العائلات المحتاجة حتى لا تُحرم من فرحة العيد.
بدوره، قال المسؤول في منظمة حماية وإرشاد المستهلك، فادي تميم، في حديث خاص لـ "سبوتنيك": "يشهد العام الحالي ارتفاعًا كبيرًا في أسعار أضاحي العيد مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تسجيل ما بين عشرة آلاف إلى أربعين ألف دينار زيادة في الخرفان مقارنة بأحجامها، ورغم أن هناك ركودا كبيرا في عملية شراء الكباش، بقيت الأسعار مرتفعة".
وأكد أن "الأسرة الجزائرية تريد أن تحافظ على هذه الشعيرة، سواء باقتناء الأضاحي المستوردة أو المحلية، ورغم الظروف التي أدت إلى ارتفاع اضاحي العيد لكن هذا السعر مبالغ به جدًا".
وتابع تميم: "جهود كبيرة تبذلها السلطات لتوفير مليون كبش لمليون عائلة، لكن الكمية مقارنة بالطلب لا تمثل في أحسن الحالات الثلث، لذلك لا يمكن أن تنال رضا الجميع، لأن العدد مقارنة بالطلب يمثل واحدا على أربعة، وأيضا الثقافة الاستهلاكية في الجزائر".
وأكد تميم أن "توفير آليات تنفيذ قرار الاستيراد بطريقة جيدة مكفول بعمل المصالح البلدية، والاعتماد الكلي على المنتج المحلي يجب فتحه ومعالجته للوصول إلى أسعار معقولة مقارنة بالسنوات المقبلة".