بوتين: روسيا تمتلك مزايا تنافسية واضحة لتطوير الذكاء الاصطناعي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: روسيا تمتلك مزايا تنافسية واضحة لتطوير الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن بلاده تمتلك مزايا تنافسية واضحة وجلية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مستشهدًا بالإمكانات الضخمة التي تتمتع... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار الذكاء الاصطناعي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1d/1113871462_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53e46b2a6b0438b679341b5fc263205b.jpg
وقال بوتين للصحفيين عقب زيارته لكازاخستان: "حسنًا، كما قلت بالأمس، من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي، لا نحتاج فقط إلى استثمارات رأس المال، بل نحتاج أيضا إلى موارد طاقة هائلة، وكما ذكرت بالأمس، لدينا إمكانات في مجال الطاقة النووية، ولدينا إمكانات هائلة في مجال الطاقة الكهرومائية، بما في ذلك في منطقة سيبيريا".وأشار بوتين إلى أنه يمكن تطوير الذكاء الاصطناعي في مناطق الشمال نظرًا للمناخ البارد هناك، حيث يمكن تبريد مراكز البيانات بطريقة طبيعية، مؤكدًا: "أي أننا نمتلك مزايا تنافسية واضحة".وأضاف: "بالطبع، سيكون هذا أسهل وأكثر فعالية إذا تعاونّا مع شركائنا، وأقصد هنا بالدرجة الأولى شركاءنا في المجموعة الاقتصادية الأوراسية. لقد ناقشنا هذا الأمر بشكل غير رسمي، وطُرح على شركائنا، وأثار اهتمام الكثيرين".وأوضح أن روسيا مستعدة لمشاركة تطوراتها في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتمكينهم من إنشاء منصاتهم الوطنية الخاصة.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة أستانا عقب زيارة الدولة التي يجريها إلى كازاخستان، في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مايو/أيار.ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى كازاخستان في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مايو/أيار، وأجرى الرئيس الروسي، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، محادثات مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وبعد انتهاء المباحثات مع توكاييف واختتام برنامج الزيارة الرسمية، توجّه بوتين إلى المنتدى الاقتصادي الأوراسي.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل بوتين إلى قصر "الاستقلال" في أستانا للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، حيث يُعقد الاجتماع بصيغتين: مغلقة وموسعة. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون خطط أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في جلسة مغلقة.
بوتين: روسيا تمتلك مزايا تنافسية واضحة لتطوير الذكاء الاصطناعي

18:32 GMT 29.05.2026
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن بلاده تمتلك مزايا تنافسية واضحة وجلية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مستشهدًا بالإمكانات الضخمة التي تتمتع بها البلاد في مجالي الطاقة النووية والمائية.
وقال بوتين للصحفيين عقب زيارته لكازاخستان: "حسنًا، كما قلت بالأمس، من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي، لا نحتاج فقط إلى استثمارات رأس المال، بل نحتاج أيضا إلى موارد طاقة هائلة، وكما ذكرت بالأمس، لدينا إمكانات في مجال الطاقة النووية، ولدينا إمكانات هائلة في مجال الطاقة الكهرومائية، بما في ذلك في منطقة سيبيريا".
وأشار بوتين إلى أنه يمكن تطوير الذكاء الاصطناعي في مناطق الشمال نظرًا للمناخ البارد هناك، حيث يمكن تبريد مراكز البيانات بطريقة طبيعية، مؤكدًا: "أي أننا نمتلك مزايا تنافسية واضحة".

وقال: "ربما تكون روسيا واحدة من الدول القليلة، بل أقول واحدة من ثلاث (دول)، التي تمتلك القدرة على تطوير برامج ذكاء اصطناعي سيادية".

وأضاف: "بالطبع، سيكون هذا أسهل وأكثر فعالية إذا تعاونّا مع شركائنا، وأقصد هنا بالدرجة الأولى شركاءنا في المجموعة الاقتصادية الأوراسية. لقد ناقشنا هذا الأمر بشكل غير رسمي، وطُرح على شركائنا، وأثار اهتمام الكثيرين".
وأوضح أن روسيا مستعدة لمشاركة تطوراتها في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتمكينهم من إنشاء منصاتهم الوطنية الخاصة.

وقال: "نحن على استعداد ليس فقط لمشاركة تطوراتنا، بل أيضاً لشرح كيفية تطويرها، حتى يتمكن أصدقاؤنا وشركاؤنا في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من إنشاء منصاتهم الوطنية. ونحن على استعداد للعمل معهم. هذا مجال عمل بالغ الأهمية. وكما ذكرت بالأمس، فإن تطوير الذكاء الاصطناعي لا يتطلب استثمارات رأسمالية فحسب، بل يتطلب أيضاً موارد طاقة هائلة".

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة أستانا عقب زيارة الدولة التي يجريها إلى كازاخستان، في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مايو/أيار.
ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى كازاخستان في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مايو/أيار، وأجرى الرئيس الروسي، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، محادثات مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وبعد انتهاء المباحثات مع توكاييف واختتام برنامج الزيارة الرسمية، توجّه بوتين إلى المنتدى الاقتصادي الأوراسي.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل بوتين إلى قصر "الاستقلال" في أستانا للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، حيث يُعقد الاجتماع بصيغتين: مغلقة وموسعة. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون خطط أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في جلسة مغلقة.
