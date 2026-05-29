بوتين: روسيا تمتلك مزايا تنافسية واضحة لتطوير الذكاء الاصطناعي

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن بلاده تمتلك مزايا تنافسية واضحة وجلية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مستشهدًا بالإمكانات الضخمة التي تتمتع... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T18:32+0000

وقال بوتين للصحفيين عقب زيارته لكازاخستان: "حسنًا، كما قلت بالأمس، من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي، لا نحتاج فقط إلى استثمارات رأس المال، بل نحتاج أيضا إلى موارد طاقة هائلة، وكما ذكرت بالأمس، لدينا إمكانات في مجال الطاقة النووية، ولدينا إمكانات هائلة في مجال الطاقة الكهرومائية، بما في ذلك في منطقة سيبيريا".وأشار بوتين إلى أنه يمكن تطوير الذكاء الاصطناعي في مناطق الشمال نظرًا للمناخ البارد هناك، حيث يمكن تبريد مراكز البيانات بطريقة طبيعية، مؤكدًا: "أي أننا نمتلك مزايا تنافسية واضحة".وأضاف: "بالطبع، سيكون هذا أسهل وأكثر فعالية إذا تعاونّا مع شركائنا، وأقصد هنا بالدرجة الأولى شركاءنا في المجموعة الاقتصادية الأوراسية. لقد ناقشنا هذا الأمر بشكل غير رسمي، وطُرح على شركائنا، وأثار اهتمام الكثيرين".وأوضح أن روسيا مستعدة لمشاركة تطوراتها في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتمكينهم من إنشاء منصاتهم الوطنية الخاصة.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة أستانا عقب زيارة الدولة التي يجريها إلى كازاخستان، في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مايو/أيار.ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى كازاخستان في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مايو/أيار، وأجرى الرئيس الروسي، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، محادثات مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وبعد انتهاء المباحثات مع توكاييف واختتام برنامج الزيارة الرسمية، توجّه بوتين إلى المنتدى الاقتصادي الأوراسي.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل بوتين إلى قصر "الاستقلال" في أستانا للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، حيث يُعقد الاجتماع بصيغتين: مغلقة وموسعة. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون خطط أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في جلسة مغلقة.

