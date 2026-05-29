"حماس": نستنكر صمت ما يسمى "مجلس السلام" إزاء تصريحات إسرائيل بشأن السيطرة على 70% من غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260529/حماس-نستنكر-صمت-ما-يسمى-مجلس-السلام-إزاء-تصريحات-إسرائيل-بشأن-السيطرة-على-70-من-غزة-1113874625.html
"حماس": نستنكر صمت ما يسمى "مجلس السلام" إزاء تصريحات إسرائيل بشأن السيطرة على 70% من غزة
"حماس": نستنكر صمت ما يسمى "مجلس السلام" إزاء تصريحات إسرائيل بشأن السيطرة على 70% من غزة
سبوتنيك عربي
استنكرت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، ما وصفته بـ"الصمت المطبق" من قبل مجلس السلام ومديره التنفيذي، نيكولاي ميلادينوف، تجاه التصريحات الإسرائيلية... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T18:16+0000
2026-05-29T18:16+0000
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
حركة حماس
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110497489_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_96fbd1b52fd372bcbae5886b90729b41.jpg
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، إن تجاهل ما وصفها بـ"التصريحات العدوانية وعدم إدانة سياسات الاحتلال وخطط التهجير القسري يثير تساؤلات حول مدى التزام الأطراف الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتعهداتها ووقف خروقات متواصلة". ودعا قاسم الدول المشاركة في مجلس السلام، إلى "إعلان موقف واضح من التصريحات الإسرائيلية، واتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها في القطاع"، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية. وتأتي تصريحات حركة "حماس" الفلسطينية، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إصدار توجيهات للجيش بزيادة نطاق سيطرته في قطاع غزة إلى 70% من مساحة القطاع، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية تسيطر حاليًا على نحو 60% من أراضيه.وقال نتنياهو، خلال مؤتمر عُقد في منطقة غور الأردن بالضفة الغربية، إن إسرائيل رفعت نسبة سيطرتها من 50% إلى 60%، مضيفًا أن تعليماته تقضي بمواصلة التقدم للوصول إلى السيطرة على 70% من القطاع.وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات الميدانية في غزة، وتبادل الاتهامات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بشأن خرق تفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.وكانت أمريكا أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساساً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260223/نتنياهو-يعترض-للمرة-الثانية-على-شعار-لجنة-إدارة-غزة-بسبب-كلمة-1110655740.html
https://sarabic.ae/20260528/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-عنصرين-بارزين-من-حماس-في-غزة-1113806225.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110497489_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bdb4d68d32f2b50cbce46d503d0d900b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي

"حماس": نستنكر صمت ما يسمى "مجلس السلام" إزاء تصريحات إسرائيل بشأن السيطرة على 70% من غزة

18:16 GMT 29.05.2026
© Sputnikتحديات انتشار القوة الدولية في غزة
تحديات انتشار القوة الدولية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
استنكرت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، ما وصفته بـ"الصمت المطبق" من قبل مجلس السلام ومديره التنفيذي، نيكولاي ميلادينوف، تجاه التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بتوسيع السيطرة على مساحات من قطاع غزة، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا لخطة وقف الحرب والتفاهمات المعلنة بشأن القطاع.
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، إن تجاهل ما وصفها بـ"التصريحات العدوانية وعدم إدانة سياسات الاحتلال وخطط التهجير القسري يثير تساؤلات حول مدى التزام الأطراف الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتعهداتها ووقف خروقات متواصلة".
ودعا قاسم الدول المشاركة في مجلس السلام، إلى "إعلان موقف واضح من التصريحات الإسرائيلية، واتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها في القطاع"، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
نتنياهو يعترض للمرة الثانية على شعار لجنة إدارة غزة بسبب "كلمة"
23 فبراير, 12:09 GMT
وتأتي تصريحات حركة "حماس" الفلسطينية، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إصدار توجيهات للجيش بزيادة نطاق سيطرته في قطاع غزة إلى 70% من مساحة القطاع، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية تسيطر حاليًا على نحو 60% من أراضيه.
وقال نتنياهو، خلال مؤتمر عُقد في منطقة غور الأردن بالضفة الغربية، إن إسرائيل رفعت نسبة سيطرتها من 50% إلى 60%، مضيفًا أن تعليماته تقضي بمواصلة التقدم للوصول إلى السيطرة على 70% من القطاع.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات الميدانية في غزة، وتبادل الاتهامات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بشأن خرق تفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.
غزة.. صدى إبادة جماعية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصرين بارزين من "حماس" في غزة
أمس, 06:19 GMT
وكانت أمريكا أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساساً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала