https://sarabic.ae/20260529/حماس-نستنكر-صمت-ما-يسمى-مجلس-السلام-إزاء-تصريحات-إسرائيل-بشأن-السيطرة-على-70-من-غزة-1113874625.html

"حماس": نستنكر صمت ما يسمى "مجلس السلام" إزاء تصريحات إسرائيل بشأن السيطرة على 70% من غزة

"حماس": نستنكر صمت ما يسمى "مجلس السلام" إزاء تصريحات إسرائيل بشأن السيطرة على 70% من غزة

سبوتنيك عربي

استنكرت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، ما وصفته بـ"الصمت المطبق" من قبل مجلس السلام ومديره التنفيذي، نيكولاي ميلادينوف، تجاه التصريحات الإسرائيلية... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T18:16+0000

2026-05-29T18:16+0000

2026-05-29T18:16+0000

أخبار فلسطين اليوم

غزة

قطاع غزة

حركة حماس

إسرائيل

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110497489_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_96fbd1b52fd372bcbae5886b90729b41.jpg

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، إن تجاهل ما وصفها بـ"التصريحات العدوانية وعدم إدانة سياسات الاحتلال وخطط التهجير القسري يثير تساؤلات حول مدى التزام الأطراف الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتعهداتها ووقف خروقات متواصلة". ودعا قاسم الدول المشاركة في مجلس السلام، إلى "إعلان موقف واضح من التصريحات الإسرائيلية، واتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها في القطاع"، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية. وتأتي تصريحات حركة "حماس" الفلسطينية، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إصدار توجيهات للجيش بزيادة نطاق سيطرته في قطاع غزة إلى 70% من مساحة القطاع، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية تسيطر حاليًا على نحو 60% من أراضيه.وقال نتنياهو، خلال مؤتمر عُقد في منطقة غور الأردن بالضفة الغربية، إن إسرائيل رفعت نسبة سيطرتها من 50% إلى 60%، مضيفًا أن تعليماته تقضي بمواصلة التقدم للوصول إلى السيطرة على 70% من القطاع.وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات الميدانية في غزة، وتبادل الاتهامات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بشأن خرق تفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.وكانت أمريكا أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساساً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

https://sarabic.ae/20260223/نتنياهو-يعترض-للمرة-الثانية-على-شعار-لجنة-إدارة-غزة-بسبب-كلمة-1110655740.html

https://sarabic.ae/20260528/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-عنصرين-بارزين-من-حماس-في-غزة-1113806225.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي