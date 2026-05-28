الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصرين بارزين من "حماس" في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عنصرين بارزين من حركة "حماس" الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

2026-05-28T06:19+0000

وأكد الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، في بيان له بأن المستهدفين كانا قائدين في حركة "حماس"، وتم اغتيالهما في عملية عسكرية جرت شمال قطاع غزة.وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الأربعاء، أن "عدد الشهداء في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منزلًا وسط مدينة غزة ارتفع إلى 7، بينهم طفلتان وأكثر من 20 مصابا".كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، بأن حصيلة الغارة الإسرائيلية على منزل وسط مدينة غزة، بلغ 7 قتلى بينهم سيدتان وطفلتان.وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد ذكر في وقت سابق، بأن غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة غزة أسفرت عن 5 قتلى بينهم طفلتان وأكثر من 20 مصابا.وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الأربعاء، تسهيل نقل 15 أسيرًا من قطاع غزة، بينهم سيدة، أُفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح لتلقي العلاج.وأكدت اللجنة في بيان لها، مساء يوم الأربعاء، أن "اللجنة سهّلت اليوم نقل 15 معتقلًا بينهم سيدة أُطلق سراحهم، وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى". وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه "كما سهّل فريقنا تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم".وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنها سهّلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل أُفرج عنهم بهذه الآلية، في إطار جهودها الإنسانية المتعلقة بالمعتقلين والأسر.وأكد مسؤول إسرائيلي، يوم الأربعاء، "نجاح عملية اغتيال القائد الجديد لكتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد عودة، نتيجة ضربة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أمس الثلاثاء".ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، تأكيده "مقتل قائد الجناح العسكري لحماس، في هجوم للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، صرّح يوم الثلاثاء الماضي، بمقتل ثلاثة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة.وقال بصل لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "قُتل 3 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية غرب مدينة غزة"، مضيفا: "الحرب لم تتوقف في غزة، ما زال الاحتلال الإسرائيلي يقصف ويدمر ويقتل المدنيين دون رحمة".يأتي ذلك، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار، الموقّع في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

