ما دلالات وخطورة تصريحات كاتس بشأن التهجير الطوعي في قطاع غزة؟

سبوتنيك عربي

في خطوة وصفها المراقبون بـ "الخطيرة"، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، خطة التهجير من غزة سيتم تنفيذها بالتوقيت والطريقة المناسبين.

2026-05-27T13:05+0000

وتتناقض تصريحات كاتس مع الاتفاق الأمريكي الذي أدى إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث ينص على انسحاب إسرائيل من أراضي القطاع، ووأد أي فكرة مستقبلية لتهجير السكان الفلسطينيين.وقال الخبراء إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تعكس إصرار إسرائيل على ارتكاب جريمة حرب مكتملة الأركان ومخالفة صريحة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان، مؤكدين أن استخدام مصطلح الهجرة الطوعية في ظل القصف والتجويع هو محاولة مكشوفة للالتفاف على القانون الدولي واستغلال حالة الصمت الدولي المريب.سياسة حكومية إسرائيليةأكد الدكتور ماهر صافي، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، أن إعلان كاتس بشأن تنفيذ خطة الهجرة الطوعية في غزة ما هو إلا محاولة لتهجير السكان قسريا تحت وطأة القصف والتجويع والحصار، مشيراً إلى أن هذا الهدف الاستراتيجي تبناه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل، كأحد المراحل التي تلي تدمير الفصائل الفلسطينية بهدف تفريغ القطاع من سكانه.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الخطة ليست جديدة، ولكن صدور هذا الإعلان على لسان وزير الدفاع يعطي مؤشرا رسميا بأنها تحولت إلى سياسة حكومية معتمدة، مؤكدا أن هذا الأمر يثبت غياب أي حديث حقيقي لدى دولة الاحتلال حول سيناريوهات اليوم التالي للحرب، ويلغي موافقتها السابقة على المقترح الذي قدمته الإدارة الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، في قمة شرم الشيخ.وقال المحلل السياسي الفلسطيني إن الهدف الأساسي والسياسي من هذه التحركات يكمن في خلق واقع ديموغرافي جديد يسهّل للاحتلال ضم أجزاء من القطاع، لا سيما وأن الجيش الإسرائيلي يسيطر فعليا على 60% من مساحة غزة، موضحًا أن هذا المخطط سيقضي تمامًا على أي فرصة للتفكير في إقامة دولة فلسطينية.ويرى أن هذا الحديث ينهي أي حديث حول لجنة غزة التي شكلها مجلس السلام العالمي لقيادة القطاع والتخفيف من المعاناة الإنسانية وحالة اليأس التي يعيشها السكان، والتي تسببت بالفعل في خروج أكثر من 200 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023.وأشار صافي إلى أن تهجير السكان تحت وطأة الاحتلال يمثل جريمة حرب جديدة وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، معتبرًا أن استخدام مصطلح الهجرة الطوعية هو مجرد محاولة مفضوحة للالتفاف على القانون الدولي في ظل صمت المجتمع الدولي عما يدور من إبادة ممنهجة وضغوط مستمرة على السكان لإجبارهم على الرحيل، خاصة بعد تدمير أكثر من 80% من القطاع واستشهاد ما يزيد عن 70 ألف فلسطيني وإصابة واعتقال مئات الآلاف.ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني أن ما جاء على لسان كاتس يقطع الطريق أمام أي آمال أو مصداقية لتنفيذ اتفاق غزة الحالي، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل تسعى بكل قوتها، مستغلة الصمت الدولي المريب والضوء الأخضر الممنوح لها من قبل الإدارة الأمريكية، لتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي وإغلاق ملفها إلى الأبد.دلالات خطيرةمن جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن إسرائيل لا تزال تحلم بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيرا إلى أن حديث كاتس، بشأن ما يسمى الهجرة الطوعية يأتي نتيجة لخلق بيئة طاردة للحياة في قطاع غزة.وأضاف الرقب في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل سيطرت على أكثر من 60% من المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة ودمرتها بشكل كامل، مما جعل القطاع بيئة طاردة يعاني سكانها من انتشار الأمراض والأوبئة بشكل كبير جداً، لافتًا إلى أن كاتس يعتقد واهمًا أن هذه الظروف الكارثية ستدفع الفلسطينيين نحو الهجرة الطوعية.وقال أستاذ العلوم السياسية إنه على الرغم من أن هذا المخطط قد يكون واردا في حسابات قادة إسرائيل بشكل أو بآخر، إلا أنه لن يتحقق بالتأكيد كما يخططون له، ولن يترك الفلسطينيون وطنهم ويهاجروا رغما عن كل هذه الظروف البالغة الصعوبة.ويرى الرقب أن هذه المؤشرات تدل على أن هناك عملية إجرامية واسعة قادمة، متوقعا شن حرب جديدة وأكثر ضراوة على قطاع غزة، وهجوما وشيكا يمثل دليلا خطيرا يعكس حجم الإجرام الذي يخطط له الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.وأشار إلى أنه بات من الواضح أن مشروع السلام لن يذهب باتجاه تهدئة كاملة وشاملة، بل إنه يتجه نحو استكمال الحرب وتجديد العدوان ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

