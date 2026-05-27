وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتم تنفيذ خطة التهجير من غزة بالتوقيت والطريقة المناسبين
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن "الجيش الإسرائيلي قتل أمس الثلاثاء، القائد الرابع في الجناح العسكري لحركة حماس داخل قطاع غزة"،... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T05:50+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن "الجيش الإسرائيلي قتل أمس الثلاثاء، القائد الرابع في الجناح العسكري لحركة حماس داخل قطاع غزة"، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية التي تستهدف قيادات الحركة، على حد قوله.
وقال كاتس إن "إسرائيل تعهدت بالقضاء على جميع من شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)"، مضيفًا أن هذا "التعهد سيتم تنفيذه بالكامل"، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن "خطة التهجير من غزة سيتم تنفيذها بالتوقيت والطريقة المناسبين"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأكد مسؤول إسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، "نجاح عملية اغتيال القائد الجديد لكتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية محمد عودة
، نتيجة ضربة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أمس الثلاثاء.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، تأكيده "مقتل قائد الجناح العسكري
لحماس، في هجوم للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".
وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، صرّح أمس الثلاثاء، بمقتل ثلاثة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة.
وقال بصل لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "قُتل 3 فلسطينيين وأصيب 10 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية غرب مدينة غزة".
وأضاف: "الحرب لم تتوقف في غزة، ما زال الاحتلال الإسرائيلي يقصف ويدمر ويقتل المدنين بدون رحمة".
يأتي ذلك، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار، الموقّع في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.