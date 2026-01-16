كاتس: حي الشجاعية تم تدميره بالكامل
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس
© Sputnik . Ajwad Jradat
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، في منشور له عبر منصة "إكس"، أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته لتدمير البنية التحتية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك رداً على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية هذا الأسبوع.
وأشار التقرير، الذي استند إلى تحليل صور أقمار صناعية، إلى أن إسرائيل دمرت أكثر من 2500 مبنى في غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل نحو شهرين (منذ أكتوبر 2025)، بما في ذلك تدمير كامل لحي الشجاعية وبعض الأحياء الأخرى، إضافة إلى بيوت زجاجية ومساحات زراعية واسعة.
وقال كاتس في منشوره: "أبارك جنود جيش الدفاع الإسرائيلي على نشاطهم. عندما أمر رئيس الوزراء وأنا وزير الدفاع: 'حتى آخر نفق' - هذا بالضبط ما قصدناه - تدمير وتدمير البنية التحتية الإرهابية تحت الأرض القتالة التي بنتها حماس تحت بيوت السكان في غزة وكل المباني التي فوقها، من أجل إزالة التهديدات عن سكان النقب ودولة إسرائيل. هكذا فعلنا وهكذا سنفعل".
وأضاف الوزير الإسرائيلي: "سنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل أمام التهديدات القريبة والبعيدة".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إنه يدعم الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية المنوط بها إدارة قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المرحلة التالية لإدارة القطاع بدأت رسميًا.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "كما أعلن ستيف ويتكوف، فقد دخلنا رسميًا المرحلة التالية من خطة غزة للسلام ذات النقاط العشرين! منذ وقف إطلاق النار، ساعد فريقي في إيصال مستويات قياسية من المساعدات الإنسانية إلى غزة، لتصل إلى المدنيين بسرعة ونطاق غير مسبوقين".
وأضاف: "حتى الأمم المتحدة أقرت بهذا الإنجاز غير المسبوق. وقد مهدت هذه النتائج الطريق لهذه المرحلة التالية. بصفتي رئيسًا لمجلس السلام، أدعم الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية المعينة حديثًا، وهي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بدعم من الممثل السامي للمجلس، لإدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية".
وتابع ترامب أن "هؤلاء القادة الفلسطينيين ملتزمون التزامًا راسخًا بمستقبل سلمي، بدعم من مصر وتركيا وقطر، سنضمن اتفاقًا شاملًا لنزع سلاح حماس، يشمل تسليم جميع الأسلحة، وتفكيك جميع الأنفاق. يجب على حماس الوفاء بالتزاماتها فورًا، بما في ذلك إعادة آخر جثمان إلى إسرائيل، والمضي قدمًا دون تأخير نحو نزع السلاح الكامل".
12 يناير, 12:31 GMT
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، تعطل بسبب مواقف الأطراف وتبادل الاتهامات بخرق شروط وقف إطلاق النار.