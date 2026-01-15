عربي
https://sarabic.ae/20260115/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-حماس-وافقت-على-تسليم-كل-شيء-في-غزة-1109256523.html
مستشار الرئيس الفلسطيني: "حماس" وافقت على تسليم كل شيء في غزة
مستشار الرئيس الفلسطيني: "حماس" وافقت على تسليم كل شيء في غزة
سبوتنيك عربي
أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، أن حركة حماس أعلنت أنها "ستتخلى عن حكم غزة وستسلم كل شيء إلى لجنة التكنوقراط، التي ستتولى إدارة... 15.01.2026
2026-01-15T06:38+0000
2026-01-15T06:38+0000
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934464_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c082bc16e7a446924da5420a9485fec.jpg
وذكر الهباش لموقع "العربية"، صباح اليوم الخميس، أن "إعلان الحركة جاء بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق على أسماء 15 عضوا في لجنة التكنوقراط، التي ستتولى إدارة غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي".وأعرب الهباش عن أمله في أن يُنفذ ذلك "حتى لا يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام أزمات داخلية مرة أخرى"، موضحًا أن "لجنة إدارة القطاع سيدة قرارها، وتعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية"، وأضاف أن "منع التهجير سيكون من أبرز أولوياتها".وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على أن "هناك مهمة تنفيذية وتقنية بحتة، تتعلق بإدارة الملفات الإنسانية والخدمية مثل الإغاثة، والمياه والكهرباء، فضلا عن الإيواء والإسكان، والخدمات الأساسية"، نافيًا بشكل قاطع "تدخلها في الشأن السياسي".ويوم أمس الأربعاء، أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، التزامها الكامل بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل "خطة ترامب"، ودعم جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية "الانتقالية" لإدارة قطاع غزة.كما أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الصراع في غزة.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة دعما للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب.
https://sarabic.ae/20260114/بيان-مشترك-لمصر-وقطر-وتركيا-بشأن-تشكيل-لجنة-إدارة-قطاع-غزة-1109244149.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934464_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_796f91f405164ec53516408d29471c3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

مستشار الرئيس الفلسطيني: "حماس" وافقت على تسليم كل شيء في غزة

06:38 GMT 15.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatعائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، أن حركة حماس أعلنت أنها "ستتخلى عن حكم غزة وستسلم كل شيء إلى لجنة التكنوقراط، التي ستتولى إدارة القطاع".
وذكر الهباش لموقع "العربية"، صباح اليوم الخميس، أن "إعلان الحركة جاء بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق على أسماء 15 عضوا في لجنة التكنوقراط، التي ستتولى إدارة غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي".
وأعرب الهباش عن أمله في أن يُنفذ ذلك "حتى لا يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام أزمات داخلية مرة أخرى"، موضحًا أن "لجنة إدارة القطاع سيدة قرارها، وتعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية"، وأضاف أن "منع التهجير سيكون من أبرز أولوياتها".
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
بيان مشترك لمصر وقطر وتركيا بشأن تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة
أمس, 18:54 GMT
وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على أن "هناك مهمة تنفيذية وتقنية بحتة، تتعلق بإدارة الملفات الإنسانية والخدمية مثل الإغاثة، والمياه والكهرباء، فضلا عن الإيواء والإسكان، والخدمات الأساسية"، نافيًا بشكل قاطع "تدخلها في الشأن السياسي".
وذكر الهباش أن "آلية عمل اللجنة ستكون من خلال السلطة الفلسطينية وبتنسيق كامل مع منظمة التحرير الفلسطينية، التي تشكل المظلة الجامعة لكل العمل الفلسطيني واللجنة ليست حكومة ولا يمكن توصيفها ككيان سياسي، بل هي لجنة فنية ذات مهام محددة".
ويوم أمس الأربعاء، أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، التزامها الكامل بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل "خطة ترامب"، ودعم جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية "الانتقالية" لإدارة قطاع غزة.
كما أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الصراع في غزة.

وأضاف: "المرحلة الثانية ترسّخ إدارة تكنوقراط فلسطينية انتقالية في غزة، وتبدأ عملية نزع السلاح بالكامل وإعادة الإعمار، والولايات المتحدة تتوقع من "حماس" الوفاء الكامل بالتزاماتها بما في ذلك الإعادة الفورية لجثة الرهينة الأخيرة".

وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة دعما للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب.
