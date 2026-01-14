https://sarabic.ae/20260114/بيان-مشترك-لمصر-وقطر-وتركيا-بشأن-تشكيل-لجنة-إدارة-قطاع-غزة-1109244149.html
بيان مشترك لمصر وقطر وتركيا بشأن تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة
جاء ذلك في بيان مشترك نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وقال البيان إن هذه الخطوة تعد تطورا مهما من شأنه الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.وتابع: "يعرب الوسطاء عن أملهم في أن يمهد ذلك لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفق لخطة ترامب، بما يساهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد الحرب".وأكد البيان أن الوسطاء شددوا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملا، وصولا إلى تحقيق سلام مستدام، يمكن بعده بدء إعادة إعمار قطاع غزة.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة التزامها الكامل بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل خطة ترامب، ودعم جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية "الانتقالية" لإدارة قطاع غزة.كما أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الصراع في غزة.وأضاف: "المرحلة الثانية ترسخ إدارة تكنوقراط فلسطينية انتقالية في غزة وتبدأ عملية نزع السلاح بالكامل وإعادة الإعمار، والولايات المتحدة تتوقع من حماس الوفاء الكامل بالتزاماتها بما في ذلك الإعادة الفورية لجثة الرهينة الأخيرة".
رحبت مصر وقطر وتركيا، وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، التي ستتولى إدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث.
جاء ذلك في بيان مشترك نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وقال البيان إن هذه الخطوة تعد تطورا مهما من شأنه الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وتابع: "يعرب الوسطاء عن أملهم في أن يمهد ذلك لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
وفق لخطة ترامب، بما يساهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد الحرب".
وأكد البيان أن الوسطاء شددوا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملا، وصولا إلى تحقيق سلام مستدام، يمكن بعده بدء إعادة إعمار قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة التزامها الكامل بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل خطة ترامب، ودعم جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية "الانتقالية
" لإدارة قطاع غزة.
كما أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إطلاق المرحلة الثانية
من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الصراع في غزة.
وأضاف: "المرحلة الثانية ترسخ إدارة تكنوقراط فلسطينية انتقالية في غزة وتبدأ عملية نزع السلاح بالكامل وإعادة الإعمار، والولايات المتحدة تتوقع من حماس الوفاء الكامل بالتزاماتها بما في ذلك الإعادة الفورية لجثة الرهينة الأخيرة".