الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 شهداء وأكثر من 20 مصابا في غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن عدد القتلى في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدف منزلا وسط مدينة غزة ارتفع إلى 7، بينهم طفلتان وأكثر من 20 مصابا. 27.05.2026, سبوتنيك عربي

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، بأن حصيلة الغارة الإسرائيلية على منزل وسط مدينة غزة، بلغ 7 شهداء بينهم سيدتان وطفلتان.وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، تسهيل نقل 15 أسيرا من قطاع غزة، بينهم سيدة، أفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح لتلقي العلاج.وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه "كما سهّل فريقنا تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم".وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنها سهّلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل أُفرج عنهم بهذه الآلية، في إطار جهودها الإنسانية المتعلقة بالمعتقلين والأسر.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، تأكيده "مقتل قائد الجناح العسكري لحماس، في هجوم للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، صرّح أمس الثلاثاء، بمقتل ثلاثة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة.يأتي ذلك، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار، الموقّع في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

