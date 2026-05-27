https://sarabic.ae/20260527/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-7-شهداء-وأكثر-من-20-مصابا-في-غارة-إسرائيلية-وسط-مدينة-غزة-1113801885.html
الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 شهداء وأكثر من 20 مصابا في غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 شهداء وأكثر من 20 مصابا في غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن عدد القتلى في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدف منزلا وسط مدينة غزة ارتفع إلى 7، بينهم طفلتان وأكثر من 20 مصابا. 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T21:20+0000
2026-05-27T21:20+0000
2026-05-27T21:20+0000
قطاع غزة
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110318388_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f53b830b26d423b04fed14e556fe3ff3.jpg
كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، بأن حصيلة الغارة الإسرائيلية على منزل وسط مدينة غزة، بلغ 7 شهداء بينهم سيدتان وطفلتان.وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، تسهيل نقل 15 أسيرا من قطاع غزة، بينهم سيدة، أفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح لتلقي العلاج.وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه "كما سهّل فريقنا تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم".وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنها سهّلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل أُفرج عنهم بهذه الآلية، في إطار جهودها الإنسانية المتعلقة بالمعتقلين والأسر.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، تأكيده "مقتل قائد الجناح العسكري لحماس، في هجوم للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، صرّح أمس الثلاثاء، بمقتل ثلاثة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة.يأتي ذلك، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار، الموقّع في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
https://sarabic.ae/20260527/الصليب-الأحمر-إسرائيل-تفرج-عن-15-أسيرا-من-غزة-1113791693.html
https://sarabic.ae/20260106/الصليب-الأحمر-إعادة-فتح-معبر-رفح-ضرورية-لتوفير-مساعدات-كافية-لقطاع-غزة-1108950362.html
https://sarabic.ae/20260105/إسرائيل-تمدد-حظر-دخول-الصحفيين-الأجانب-إلى-غزة-1108931233.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110318388_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6fb307de170cee4fa4556ba80e8b1f43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطاع غزة, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العالم
قطاع غزة, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العالم
الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 شهداء وأكثر من 20 مصابا في غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن عدد القتلى في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدف منزلا وسط مدينة غزة ارتفع إلى 7، بينهم طفلتان وأكثر من 20 مصابا.
كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، بأن حصيلة الغارة الإسرائيلية على منزل وسط مدينة غزة، بلغ 7 شهداء بينهم سيدتان وطفلتان.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد ذكر في وقت سابق، بأن غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة غزة أسفرت عن 5 شهداء بينهم طفلتان وأكثر من 20 مصابا.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، تسهيل نقل 15 أسيرا من قطاع غزة، بينهم سيدة، أفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح لتلقي العلاج.
وأكدت اللجنة في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن "اللجنة سهّلت اليوم نقل 15 معتقلًا بينهم سيدة أُطلق سراحهم، وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى".
وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر
أنه "كما سهّل فريقنا تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم".
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنها سهّلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل أُفرج عنهم بهذه الآلية، في إطار جهودها الإنسانية المتعلقة بالمعتقلين والأسر.
وأكد مسؤول إسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، "نجاح عملية اغتيال القائد الجديد لكتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية محمد عودة، نتيجة ضربة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أمس الثلاثاء.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، تأكيده "مقتل قائد الجناح العسكري
لحماس، في هجوم للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".
وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، صرّح أمس الثلاثاء، بمقتل ثلاثة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة.
وقال بصل لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "قُتل 3 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية غرب مدينة غزة"، مضيفا: "الحرب لم تتوقف في غزة، ما زال الاحتلال الإسرائيلي يقصف ويدمر ويقتل المدنين دون رحمة".
يأتي ذلك، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار، الموقّع في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.