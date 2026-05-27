الصليب الأحمر: إسرائيل تفرج عن 15 أسيرا من غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، تسهيل نقل 15 أسيرا من قطاع غزة، بينهم سيدة، أفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير... 27.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-27T13:41+0000

وأكدت اللجنة في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن "اللجنة سهّلت اليوم نقل 15 معتقلًا بينهم سيدة أُطلق سراحهم، وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى".وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه "كما سهّل فريقنا تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم".وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنها سهّلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل أُفرج عنهم بهذه الآلية، في إطار جهودها الإنسانية المتعلقة بالمعتقلين والأسر.وأكد مسؤول إسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، "نجاح عملية اغتيال القائد الجديد لكتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية محمد عودة، نتيجة ضربة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أمس الثلاثاء.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، تأكيده "مقتل قائد الجناح العسكري لحماس، في هجوم للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، صرّح أمس الثلاثاء، بمقتل ثلاثة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة.وأضاف: "الحرب لم تتوقف في غزة، ما زال الاحتلال الإسرائيلي يقصف ويدمر ويقتل المدنين دون رحمة".يأتي ذلك، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار، الموقّع في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

