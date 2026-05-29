ريال مدريد يتصدر قائمة أغلى الأندية في العالم للعام الخامس على التوالي
سبوتنيك عربي
تصدر نادي ريال مدريد الإسباني قائمة أغلى الأندية في العالم للعام الخامس على التوالي، وفقًا لتصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية. 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T13:33+0000
تصدر نادي ريال مدريد الإسباني قائمة أغلى الأندية في العالم للعام الخامس على التوالي، وفقًا لتصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية.
وأعلن النادي الملكي
، في بيان رسمي، أنه تصدر قائمة أغلى أندية العالم للمرة العاشرة خلال آخر 13 نسخة من تصنيف "فوربس"، بقيمة بلغت 9.5 مليار دولار أمريكي.
وأشار التصنيف السنوي إلى أن قيمة ريال مدريد ارتفعت بنسبة 41% مقارنة بالعام الماضي، في واحدة من أكبر الزيادات بين الأندية الرياضية عالميًا.
كما أوضحت مجلة "فوربس" أن إيرادات النادي خلال موسم 2024-2025 بلغت نحو 1.265 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% عن الموسم السابق.
وبحسب التقرير، فقد تجاوزت إيرادات ريال مدريد
نظيرتها لدى فريق دالاس كاوبويز في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، والتي بلغت 1.230 مليار دولار، ليصبح النادي الإسباني الأعلى دخلًا بين الأندية الرياضية عالميًا.
وأضاف التقرير أن ريال مدريد "يجمع بين النجاح الرياضي غير المسبوق وقوة العلامة التجارية العالمية في كرة القدم
"، مشيرًا إلى فوزه بأكبر عدد من ألقاب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب جاذبيته التجارية الواسعة وصفقاته الإعلانية الكبرى، مدعومًا بنجومه وتجديد ملعب سانتياغو برنابيو.