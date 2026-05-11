رغم غيابه... مبابي يثير التوتر داخل ريال مدريد بعد خسارة "الكلاسيكو"

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
رغم غيابه... مبابي يثير التوتر داخل ريال مدريد بعد خسارة "الكلاسيكو"
تسببت تصرفات النجم الفرنسي، كيليان مبابي، في تصاعد حالة الجدل والغضب داخل فريق ريال مدريد، عقب خسارة الفريق أمام برشلونة بنتيجة 2-0 في "الكلاسيكو" مساء أمس... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
وغاب مبابي عن المباراة، لكنه تابعها من منزله في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث نشر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشاشة التلفاز مرفقة بعبارة "هلا مدريد"، في محاولة لدعم زملائه، إلا أن توقيت المنشور بعد تأخر الفريق بهدفين أثار موجة انتقادات بين الجماهير والمتابعين.وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن الجهاز الفني داخل ريال مدريد بات يشعر بأنه فقد السيطرة على تصرفات اللاعب الفرنسي، في ظل تحركاته المتكررة، وسفره دون وضوح كامل بشأن وضعه أو التزامه مع الفريق.وأشارت الصحيفة، إلى أن "حالة من القلق والترقب تسود أروقة النادي بشأن موعد عودة مبابي، خاصة مع غياب أي توضيحات رسمية من اللاعب أو الجهاز الطبي حول حالته الصحية".كما يشعر عدد من لاعبي الفريق بأن مبابي يحاول تمرير رسائل غير مباشرة لإدارة النادي تتعلق بتحركات سوق الانتقالات الصيفية، وهو ما تسبب في حالة انزعاج داخل غرفة الملابس.وتوج فريق برشلونة بلقب الدوري الاسباني للمرة الـ29 في تاريخه والثانية على التوالي، عقب فوزه على نظيره ريال مدريد بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.
تسببت تصرفات النجم الفرنسي، كيليان مبابي، في تصاعد حالة الجدل والغضب داخل فريق ريال مدريد، عقب خسارة الفريق أمام برشلونة بنتيجة 2-0 في "الكلاسيكو" مساء أمس الأحد، وهي النتيجة التي منحت الفريق الكتالوني لقب الدوري الإسباني.
وغاب مبابي عن المباراة، لكنه تابعها من منزله في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث نشر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشاشة التلفاز مرفقة بعبارة "هلا مدريد"، في محاولة لدعم زملائه، إلا أن توقيت المنشور بعد تأخر الفريق بهدفين أثار موجة انتقادات بين الجماهير والمتابعين.
وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن الجهاز الفني داخل ريال مدريد بات يشعر بأنه فقد السيطرة على تصرفات اللاعب الفرنسي، في ظل تحركاته المتكررة، وسفره دون وضوح كامل بشأن وضعه أو التزامه مع الفريق.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "حالة من القلق والترقب تسود أروقة النادي بشأن موعد عودة مبابي، خاصة مع غياب أي توضيحات رسمية من اللاعب أو الجهاز الطبي حول حالته الصحية".

كما نقلت الصحيفة عن مصدر داخل النادي اعتقاده بأن "مبابي يفضل عدم خوض مباريات جديدة على ملعب سانتياغو برنابيو هذا الموسم، بعد تعرضه لصيحات استهجان من جماهير الفريق في أكثر من مناسبة".

كما يشعر عدد من لاعبي الفريق بأن مبابي يحاول تمرير رسائل غير مباشرة لإدارة النادي تتعلق بتحركات سوق الانتقالات الصيفية، وهو ما تسبب في حالة انزعاج داخل غرفة الملابس.
وتوج فريق برشلونة بلقب الدوري الاسباني للمرة الـ29 في تاريخه والثانية على التوالي، عقب فوزه على نظيره ريال مدريد بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.
