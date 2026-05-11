رغم غيابه... مبابي يثير التوتر داخل ريال مدريد بعد خسارة "الكلاسيكو"
سبوتنيك عربي
تسببت تصرفات النجم الفرنسي، كيليان مبابي، في تصاعد حالة الجدل والغضب داخل فريق ريال مدريد، عقب خسارة الفريق أمام برشلونة بنتيجة 2-0 في "الكلاسيكو" مساء أمس
تسببت تصرفات النجم الفرنسي، كيليان مبابي، في تصاعد حالة الجدل والغضب داخل فريق ريال مدريد، عقب خسارة الفريق أمام برشلونة بنتيجة 2-0 في "الكلاسيكو" مساء أمس الأحد، وهي النتيجة التي منحت الفريق الكتالوني لقب الدوري الإسباني.
وغاب مبابي عن المباراة، لكنه تابعها من منزله في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث نشر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشاشة التلفاز مرفقة بعبارة "هلا مدريد"، في محاولة لدعم زملائه، إلا أن توقيت المنشور بعد تأخر الفريق بهدفين أثار موجة انتقادات بين الجماهير والمتابعين.
وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن الجهاز الفني داخل ريال مدريد بات يشعر بأنه فقد السيطرة على تصرفات اللاعب الفرنسي، في ظل تحركاته المتكررة، وسفره دون وضوح كامل بشأن وضعه أو التزامه مع الفريق.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "حالة من القلق والترقب تسود أروقة النادي بشأن موعد عودة مبابي
، خاصة مع غياب أي توضيحات رسمية من اللاعب أو الجهاز الطبي حول حالته الصحية".
كما نقلت الصحيفة عن مصدر داخل النادي اعتقاده بأن "مبابي يفضل عدم خوض مباريات جديدة على ملعب سانتياغو برنابيو هذا الموسم، بعد تعرضه لصيحات استهجان من جماهير الفريق في أكثر من مناسبة".
كما يشعر عدد من لاعبي الفريق
بأن مبابي يحاول تمرير رسائل غير مباشرة لإدارة النادي تتعلق بتحركات سوق الانتقالات الصيفية، وهو ما تسبب في حالة انزعاج داخل غرفة الملابس.
وتوج فريق برشلونة بلقب الدوري الاسباني للمرة الـ29 في تاريخه والثانية على التوالي، عقب فوزه على نظيره ريال مدريد بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.