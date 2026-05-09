https://sarabic.ae/20260509/مدرب-ريال-مدريد-يفتح-النار-على-مسربي-أسرار-الفريق-ما-يحدث-داخل-غرفة-الملابس-خيانة-1113261291.html

مدرب ريال مدريد يفتح النار على مسربي أسرار الفريق: ما يحدث داخل غرفة الملابس "خيانة"

مدرب ريال مدريد يفتح النار على مسربي أسرار الفريق: ما يحدث داخل غرفة الملابس "خيانة"

سبوتنيك عربي

دافع المدير الفني لفريق ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، اليوم السبت، عن الثنائي، فيديريكو فالفيردي، وأوريلين تشواميني، عقب المشادة القوية التي اندلعت بينهما خلال... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T13:18+0000

2026-05-09T13:18+0000

2026-05-09T13:18+0000

مجتمع

أخبار نادي ريال مدريد

أخبار كرة القدم

رياضة

نادي برشلونة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113261120_0:0:1851:1041_1920x0_80_0_0_0dc60c80610a4681081e85e8e77dfed9.jpg

وتسبب الشجار في إصابة فالفيردي في رأسه، ما أدى إلى غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين، وقد فرض ريال مدريد، أمس الجمعة، غرامة مالية على كلا اللاعبين قدرها 500 ألف يورو (590 ألف دولار).وقال أربيلوا إن الثنائي يمثلان قيم ريال مدريد بأفضل صورة، نافيا بشكل قاطع ما تردد عن وجود تمرد أو قلة احترام من اللاعبين تجاهه، ووصف تلك الأنباء بأنها "أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة"، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.وأوضح أن النادي تعامل مع الواقعة بشكل داخلي، موضحا أن اللاعبين اعتذرا وتحملّا العواقب، وأكد أن الملف أُغلق بالكامل وأن الجميع بات جاهزا للدفاع عن قميص الفريق.كما أعرب المدرب الإسباني عن استيائه من تسريب تفاصيل ما يحدث داخل غرفة الملابس إلى وسائل الإعلام، معتبرا أن نقل الأحاديث الداخلية يمثل "خيانة لريال مدريد"، وشدد على أنه لن يوجه الاتهام لأي طرف بعينه في ظل وجود عدد كبير من الأشخاص المحيطين بالفريق الأول.تأتي تصريحات، ألفارو أربيلوا، قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة على ملعب "كامب نو"، إذ يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ88 نقطة.

https://sarabic.ae/20260422/لماذا-رفض-لاعبو-ريال-مدريد-الاحتفال-بالأهداف-أمام-ديبورتيفو-ألافيس-1112773013.html

https://sarabic.ae/20260223/لابورتا-تعيين-ريال-مدريد-للحكام-منذ-70-عاماً-أكبر-فضيحة-في-التاريخ-1110669089.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار نادي ريال مدريد, أخبار كرة القدم, رياضة, نادي برشلونة