مدرب ريال مدريد يفتح النار على مسربي أسرار الفريق: ما يحدث داخل غرفة الملابس "خيانة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260509/مدرب-ريال-مدريد-يفتح-النار-على-مسربي-أسرار-الفريق-ما-يحدث-داخل-غرفة-الملابس-خيانة-1113261291.html
مدرب ريال مدريد يفتح النار على مسربي أسرار الفريق: ما يحدث داخل غرفة الملابس "خيانة"
مدرب ريال مدريد يفتح النار على مسربي أسرار الفريق: ما يحدث داخل غرفة الملابس "خيانة"
سبوتنيك عربي
دافع المدير الفني لفريق ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، اليوم السبت، عن الثنائي، فيديريكو فالفيردي، وأوريلين تشواميني، عقب المشادة القوية التي اندلعت بينهما خلال... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T13:18+0000
2026-05-09T13:18+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
أخبار كرة القدم
رياضة
نادي برشلونة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113261120_0:0:1851:1041_1920x0_80_0_0_0dc60c80610a4681081e85e8e77dfed9.jpg
وتسبب الشجار في إصابة فالفيردي في رأسه، ما أدى إلى غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين، وقد فرض ريال مدريد، أمس الجمعة، غرامة مالية على كلا اللاعبين قدرها 500 ألف يورو (590 ألف دولار).وقال أربيلوا إن الثنائي يمثلان قيم ريال مدريد بأفضل صورة، نافيا بشكل قاطع ما تردد عن وجود تمرد أو قلة احترام من اللاعبين تجاهه، ووصف تلك الأنباء بأنها "أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة"، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.وأوضح أن النادي تعامل مع الواقعة بشكل داخلي، موضحا أن اللاعبين اعتذرا وتحملّا العواقب، وأكد أن الملف أُغلق بالكامل وأن الجميع بات جاهزا للدفاع عن قميص الفريق.كما أعرب المدرب الإسباني عن استيائه من تسريب تفاصيل ما يحدث داخل غرفة الملابس إلى وسائل الإعلام، معتبرا أن نقل الأحاديث الداخلية يمثل "خيانة لريال مدريد"، وشدد على أنه لن يوجه الاتهام لأي طرف بعينه في ظل وجود عدد كبير من الأشخاص المحيطين بالفريق الأول.تأتي تصريحات، ألفارو أربيلوا، قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة على ملعب "كامب نو"، إذ يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ88 نقطة.
https://sarabic.ae/20260422/لماذا-رفض-لاعبو-ريال-مدريد-الاحتفال-بالأهداف-أمام-ديبورتيفو-ألافيس-1112773013.html
https://sarabic.ae/20260223/لابورتا-تعيين-ريال-مدريد-للحكام-منذ-70-عاماً-أكبر-فضيحة-في-التاريخ-1110669089.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113261120_127:0:1851:1293_1920x0_80_0_0_a09bca09fe40774da6b51e34cfad5654.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار كرة القدم, رياضة, نادي برشلونة
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار كرة القدم, رياضة, نادي برشلونة

مدرب ريال مدريد يفتح النار على مسربي أسرار الفريق: ما يحدث داخل غرفة الملابس "خيانة"

13:18 GMT 09.05.2026
© REUTERS Bruna Casasمدرب فريق "ريال مدريد" لكرة القدم، ألفارو أربيلوا
مدرب فريق ريال مدريد لكرة القدم، ألفارو أربيلوا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
© REUTERS Bruna Casas
تابعنا عبر
دافع المدير الفني لفريق ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، اليوم السبت، عن الثنائي، فيديريكو فالفيردي، وأوريلين تشواميني، عقب المشادة القوية التي اندلعت بينهما خلال تدريبات الفريق، مؤكدا رفضه توجيه الانتقادات العلنية للاعبين.
وتسبب الشجار في إصابة فالفيردي في رأسه، ما أدى إلى غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين، وقد فرض ريال مدريد، أمس الجمعة، غرامة مالية على كلا اللاعبين قدرها 500 ألف يورو (590 ألف دولار).
وقال أربيلوا إن الثنائي يمثلان قيم ريال مدريد بأفضل صورة، نافيا بشكل قاطع ما تردد عن وجود تمرد أو قلة احترام من اللاعبين تجاهه، ووصف تلك الأنباء بأنها "أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة"، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
فريق ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2026
مجتمع
السبب وراء رفض لاعبي ريال مدريد الاحتفال بالأهداف أمام ألافيس
22 أبريل, 12:00 GMT
وأوضح أن النادي تعامل مع الواقعة بشكل داخلي، موضحا أن اللاعبين اعتذرا وتحملّا العواقب، وأكد أن الملف أُغلق بالكامل وأن الجميع بات جاهزا للدفاع عن قميص الفريق.
برشلونة يفوز على ريال مدريد ويتوج بكأس السوبر الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
مجتمع
لابورتا يتهم ريال مدريد بالتحكم في الحكام منذ سبعين عاما ويصفها بـ"أكبر فضيحة تاريخية"
23 فبراير, 19:40 GMT
كما أعرب المدرب الإسباني عن استيائه من تسريب تفاصيل ما يحدث داخل غرفة الملابس إلى وسائل الإعلام، معتبرا أن نقل الأحاديث الداخلية يمثل "خيانة لريال مدريد"، وشدد على أنه لن يوجه الاتهام لأي طرف بعينه في ظل وجود عدد كبير من الأشخاص المحيطين بالفريق الأول.
تأتي تصريحات، ألفارو أربيلوا، قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة على ملعب "كامب نو"، إذ يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ88 نقطة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала