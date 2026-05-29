طهران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم مع واشنطن...إسرائيل تقطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة

ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض، أن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة لم يستكمل أو يُعتمد بعد. 29.05.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح المصدر أن طهران لم تُبلغ الوسيط الباكستاني باكتمال النص، وأنها ستُعلن ذلك للوسيط وللرأي العام فور الانتهاء منه، مضيفا أن التقارير الإعلامية الغربية التي تزعم إتمام الاتفاق غير صحيحة.يأتي ذلك على عكس ما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم تقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، والشروع في مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.على صعيد متصل، شدد نائب وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده لن تسمح لأي إجراءات عسكرية أمريكية بالمساس بسيادتها على مضيق هرمز. وأوضح جابر أن الاتفاق المطروح هو اتفاق مرحلي وتجريبي لمدة ستين يوما، يهدف إلى وقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، على أن تُعالج الملفات الكبرى لاحقا بشكل تدريجي.وأضاف أن واشنطن كانت تسعى لاتفاق شامل وسريع، بينما أصرت إيران على معالجة كل ملف على حدة.إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة بعد إدراجها في "القائمة السوداء"أعلنت إسرائيل تجميد علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حتى نهاية ولايته في ديسمبر/ كانون الأول 2026، احتجاجا على قرار متوقع بإدراجها على "القائمة السوداء" المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلي أورين مارمورشتاين إن "القرار المخزي والعبثي للأمم المتحدة بإدراج كيانات إسرائيلية في ملحق تقرير العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، هو دليل إضافي على الطبيعة الحقيقية للأمم المتحدة". وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن الأمم المتحدة اطلعت على هذه التصريحات، مضيفا أن باب الأمين العام سيبقى مفتوحا من جانب المنظمة.وقال الغول، في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك" عبر راديو سبوتنيك، إن إسرائيل لا تستطيع عمليا الانفصال عن منظومة الأمم المتحدة، باعتبارها دولة عضوا داخل المنظمة، وما تزال تعتمد على مؤسساتها المختلفة، سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو الوكالات الإنسانية.موسكو تقول إن أوروبا تتجه بخطى سريعة نحو الحرب مع روسياأكد دميتري بوليانسكي، المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن أوروبا "تتجه نحو الحرب مع روسيا بخطى سريعة". وقال بوليانسكي، خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن "ممثلي الاتحاد الأوروبي، من خلال التودد إلى النازيين الأوكرانيين واسترضائهم، يزرعون بذور الصراع في أوروبا"، مضيفا أنه "إذا ما ترسخت هذه البذور بالفعل، فلن تتمكن الدبلوماسية من حل هذه التناقضات". وأشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية أصبحت قواعد خلفية للقوات المسلحة الأوكرانية، وميدان تدريب للمسلحين، ومراكز لوجستية لإمدادات الأسلحة، ومنصات إطلاق للطائرات المسيّرة القتالية. وأوضح قناة، في تصريحات خاصة لبرنامج "عالم سبوتنيك" عبر راديو سبوتنيك، أن موسكو لم تعد تكتفي بتوجيه الرسائل السياسية، بل انتقلت إلى مرحلة "التحذيرات المباشرة" التي تدعو الأوروبيين إلى العودة للعقلانية، مشيرا إلى أن المؤشرات السياسية والعسكرية والاقتصادية داخل أوروبا باتت "سلبية" وتدفع نحو مزيد من التصعيد مع روسيا. حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في شيكاغو، أوستان غولسبي، من أن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة على خلفية الصراع في الشرق الأوسط تسبب في ما وصفه بـ"صدمة ركود تضخمي" طالت الاقتصادات الآسيوية، مشيرا إلى أن تداعيات الأزمة استمرت لفترة أطول من التوقعات.وأوضح غولسبي أن أسواق العقود الآجلة كانت تتوقع تراجع أسعار الطاقة إلى مستويات أقل بكثير من الأسعار الحالية، إلا أن التطورات الجيوسياسية أبقت الضغوط قائمة.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.81% إلى 96 دولارا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.71% إلى 90.21 دولارا للبرميل، مقارنة مع 72 دولارا لبرنت و67.02 دولارا لخام غرب تكساس قبل الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.وأضاف الطوقي أن الاقتصاد الإسرائيلي يتمتع بملاءة مالية واحتياطات متنوعة، ما يمنحه قدرة على الصمود رغم الأزمات، خاصة مع الدعم الأميركي المستمر.إيران تطلب من فيفا تسهيل تأشيرات لاعبيها إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المونديالطالب الاتحاد الإيراني لكرة القدم نظيره الدولي "فيفا" بتسهيل حصول منتخبه الوطني على تأشيرات دخول متعددة إلى الولايات المتحدة، قبل انطلاق مونديال 2026، وفق ما أعلن رئيسه مهدي تاج.وكان المنتخب الإيراني قد خطط في البداية للإقامة في مدينة توكسون بولاية أريزونا خلال مونديال كرة القدم، لكنه نقل معسكره التدريبي لاحقا إلى مدينة تيخوانا في المكسيك، التي تستضيف كأس العالم بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا.وكان تاج قد صرح سابقا بأن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب أي تعقيدات تتعلق بتأشيرات الولايات المتحدة، ولتمكين الفريق من السفر مباشرة إلى المكسيك على متن رحلات الخطوط الجوية الإيرانية.وأوضح البانوبي، في تصريحات خاصة لبرنامج "عالم سبوتنيك" عبر راديو سبوتنيك، أن الصحافة الأمريكية كانت قد أثارت خلال استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم 1994 تساؤلات حول إمكانية منح تأشيرات دخول لمنتخبات مثل إيران والعراق وكوريا الشمالية حال تأهلها، إلا أن تلك الأزمة انتهت وقتها بعد عدم تأهل هذه المنتخبات إلى البطولة.

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

