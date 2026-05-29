مونديال 2026 يشهد ابتكارات وتعديلات غير مسبوقة في قوانين اللعبة

29.05.2026, سبوتنيك عربي

ومن أبرز التغييرات المرتقبة اعتماد فترات راحة إلزامية لشرب المياه خلال جميع المباريات، بواقع 3 دقائق في منتصف كل شوط، بغض النظر عن درجات الحرارة أو ظروف الطقس، في إجراء قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه يهدف إلى حماية اللاعبين وضمان تكافؤ الظروف بين المنتخبات.كما سيشهد المونديال توسيع صلاحيات تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، لتشمل مراجعة حالات البطاقات الصفراء الثانية والركلات الركنية المحتسبة بشكل خاطئ، بعد أن كانت المراجعات تقتصر سابقًا على الأهداف وركلات الجزاء والطرد المباشر وحالات الخطأ في تحديد هوية اللاعبين.وفي إطار مكافحة إضاعة الوقت، سيطبق نظام العد التنازلي على ركلات المرمى ورميات التماس والتبديلات، حيث سيتم منح اللاعبين وقتا محددا لتنفيذ اللعب أو مغادرة الملعب أثناء التبديل، مع إمكانية انتقال الكرة للفريق المنافس عند التأخير. وسيُلزم اللاعب المستبدل بمغادرة أرضية الملعب خلال عشر ثوان فقط من إعلان التبديل، وفي حال عدم الالتزام لن يسمح للاعب البديل بالدخول إلا بعد توقف اللعب مجددا. كما سيفرض على اللاعبين الذين يتلقون العلاج خارج الملعب البقاء دقيقة كاملة قبل العودة إلى المباراة، بهدف الحد من إيقاف اللعب المتكرر. وفي جانب الانضباط، أعلن "فيفا" تشديد العقوبات المتعلقة بالسلوك داخل الملعب، بما في ذلك إمكانية طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء المواجهات المباشرة مع الخصوم، في أعقاب حوادث شهدت اتهامات بإساءات لفظية وعنصرية. وسيمنح الحكام أيضا صلاحية طرد أي لاعب يغادر أرض الملعب احتجاجا على القرارات التحكيمية، مع إمكانية اعتبار الفريق خاسرا في حال تسبب لاعبوه أو مسؤولوه في إلغاء المباراة. وتأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة تغييرات شهدتها بطولات كأس العالم عبر العقود الماضية، بعدما سبق للمونديال أن شهد إدخال البطاقات الملونة عام 1970 وتقنية "الفار" في نسخة 2018، إضافة إلى زيادة الوقت المحتسب بدل الضائع في مونديال قطر 2022.

