مونديال 2026 يشهد ابتكارات وتعديلات غير مسبوقة في قوانين اللعبة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مونديال 2026 يشهد ابتكارات وتعديلات غير مسبوقة في قوانين اللعبة
تستعد بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتطبيق مجموعة من التعديلات القانونية والتقنية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تطوير... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026
13:54 GMT 29.05.2026
ومن أبرز التغييرات المرتقبة اعتماد فترات راحة إلزامية لشرب المياه خلال جميع المباريات، بواقع 3 دقائق في منتصف كل شوط، بغض النظر عن درجات الحرارة أو ظروف الطقس، في إجراء قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه يهدف إلى حماية اللاعبين وضمان تكافؤ الظروف بين المنتخبات.
كما سيشهد المونديال توسيع صلاحيات تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، لتشمل مراجعة حالات البطاقات الصفراء الثانية والركلات الركنية المحتسبة بشكل خاطئ، بعد أن كانت المراجعات تقتصر سابقًا على الأهداف وركلات الجزاء والطرد المباشر وحالات الخطأ في تحديد هوية اللاعبين.
وفي إطار مكافحة إضاعة الوقت، سيطبق نظام العد التنازلي على ركلات المرمى ورميات التماس والتبديلات، حيث سيتم منح اللاعبين وقتا محددا لتنفيذ اللعب أو مغادرة الملعب أثناء التبديل، مع إمكانية انتقال الكرة للفريق المنافس عند التأخير.
وسيُلزم اللاعب المستبدل بمغادرة أرضية الملعب خلال عشر ثوان فقط من إعلان التبديل، وفي حال عدم الالتزام لن يسمح للاعب البديل بالدخول إلا بعد توقف اللعب مجددا.
كما سيفرض على اللاعبين الذين يتلقون العلاج خارج الملعب البقاء دقيقة كاملة قبل العودة إلى المباراة، بهدف الحد من إيقاف اللعب المتكرر.
وفي جانب الانضباط، أعلن "فيفا" تشديد العقوبات المتعلقة بالسلوك داخل الملعب، بما في ذلك إمكانية طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء المواجهات المباشرة مع الخصوم، في أعقاب حوادث شهدت اتهامات بإساءات لفظية وعنصرية.
وسيمنح الحكام أيضا صلاحية طرد أي لاعب يغادر أرض الملعب احتجاجا على القرارات التحكيمية، مع إمكانية اعتبار الفريق خاسرا في حال تسبب لاعبوه أو مسؤولوه في إلغاء المباراة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة تغييرات شهدتها بطولات كأس العالم عبر العقود الماضية، بعدما سبق للمونديال أن شهد إدخال البطاقات الملونة عام 1970 وتقنية "الفار" في نسخة 2018، إضافة إلى زيادة الوقت المحتسب بدل الضائع في مونديال قطر 2022.
