إنتر ميامي يثير مخاوف بشأن جاهزية ميسي قبل انطلاق كأس العالم

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
إنتر ميامي يثير مخاوف بشأن جاهزية ميسي قبل انطلاق كأس العالم
سبوتنيك عربي
أثار نادي إنتر ميامي حالة من القلق بشأن الوضع الصحي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تعرضه لإصابة خلال آخر مباراة خاضها مع فريقه قبل انطلاق بطولة كأس العالم. 26.05.2026, سبوتنيك عربي
واضطر ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 73 من مواجهة فريقه أمام فيلادلفيا يونيون أمس الاثنين، التي انتهت بفوز إنتر ميامي بنتيجة 6-4 ضمن منافسات الدوري الأمريكي، بعدما بدا متأثرًا بإصابة في العضلة الخلفية عقب تنفيذ ركلة حرة، وفقا لمواقع رياضية. وتتوقف منافسات الدوري الأمريكي حاليًا بسبب بطولة كأس العالم، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين. ويُعد ميسي أحد أبرز عناصر المنتخب الأرجنتيني، بعدما لعب دورًا محوريًا في تتويج بلاده بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في قطر قبل أربع سنوات، فيما يستهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الجزائر في كانساس سيتي يوم 16 يونيو المقبل. تطورات إصابة ميسيوأوضح نادي إنتر ميامي أن الفحوصات الطبية كشفت معاناة ميسي من إجهاد في عضلات الفخذ الخلفية بالساق اليسرى، وهو ما أثار مخاوف جماهير المنتخب الأرجنتيني قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق المونديال. من جانبه، قلل مدرب إنتر ميامي جييرمو أويوس من خطورة الإصابة، مشيرًا عقب المباراة إلى أن ميسي كان يعاني فقط من الإرهاق نتيجة اللعب على أرضية ملعب ثقيلة.
إنتر ميامي يثير مخاوف بشأن جاهزية ميسي قبل انطلاق كأس العالم

أثار نادي إنتر ميامي حالة من القلق بشأن الوضع الصحي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تعرضه لإصابة خلال آخر مباراة خاضها مع فريقه قبل انطلاق بطولة كأس العالم.
واضطر ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 73 من مواجهة فريقه أمام فيلادلفيا يونيون أمس الاثنين، التي انتهت بفوز إنتر ميامي بنتيجة 6-4 ضمن منافسات الدوري الأمريكي، بعدما بدا متأثرًا بإصابة في العضلة الخلفية عقب تنفيذ ركلة حرة، وفقا لمواقع رياضية.
وتتوقف منافسات الدوري الأمريكي حاليًا بسبب بطولة كأس العالم، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين.

وكان مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني قد ضم ميسي، المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، إلى القائمة الأولية التي تضم 55 لاعبًا، التي أُعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويُعد ميسي أحد أبرز عناصر المنتخب الأرجنتيني، بعدما لعب دورًا محوريًا في تتويج بلاده بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في قطر قبل أربع سنوات، فيما يستهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الجزائر في كانساس سيتي يوم 16 يونيو المقبل.
تطورات إصابة ميسي

وأوضح نادي إنتر ميامي أن الفحوصات الطبية كشفت معاناة ميسي من إجهاد في عضلات الفخذ الخلفية بالساق اليسرى، وهو ما أثار مخاوف جماهير المنتخب الأرجنتيني قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق المونديال.

وقال النادي، في بيان رسمي، إن التشخيص الأولي يشير إلى "إجهاد زائد مرتبط بإرهاق عضلات الفخذ الخلفية في الساق اليسرى"، مؤكدًا أن موعد عودة اللاعب إلى النشاط البدني سيتحدد وفق تطورات حالته الصحية واستجابته للعلاج.

من جانبه، قلل مدرب إنتر ميامي جييرمو أويوس من خطورة الإصابة، مشيرًا عقب المباراة إلى أن ميسي كان يعاني فقط من الإرهاق نتيجة اللعب على أرضية ملعب ثقيلة.
