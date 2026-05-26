إنتر ميامي يثير مخاوف بشأن جاهزية ميسي قبل انطلاق كأس العالم

أثار نادي إنتر ميامي حالة من القلق بشأن الوضع الصحي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تعرضه لإصابة خلال آخر مباراة خاضها مع فريقه قبل انطلاق بطولة كأس العالم. 26.05.2026, سبوتنيك عربي

واضطر ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 73 من مواجهة فريقه أمام فيلادلفيا يونيون أمس الاثنين، التي انتهت بفوز إنتر ميامي بنتيجة 6-4 ضمن منافسات الدوري الأمريكي، بعدما بدا متأثرًا بإصابة في العضلة الخلفية عقب تنفيذ ركلة حرة، وفقا لمواقع رياضية. وتتوقف منافسات الدوري الأمريكي حاليًا بسبب بطولة كأس العالم، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين. ويُعد ميسي أحد أبرز عناصر المنتخب الأرجنتيني، بعدما لعب دورًا محوريًا في تتويج بلاده بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في قطر قبل أربع سنوات، فيما يستهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الجزائر في كانساس سيتي يوم 16 يونيو المقبل. تطورات إصابة ميسيوأوضح نادي إنتر ميامي أن الفحوصات الطبية كشفت معاناة ميسي من إجهاد في عضلات الفخذ الخلفية بالساق اليسرى، وهو ما أثار مخاوف جماهير المنتخب الأرجنتيني قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق المونديال. من جانبه، قلل مدرب إنتر ميامي جييرمو أويوس من خطورة الإصابة، مشيرًا عقب المباراة إلى أن ميسي كان يعاني فقط من الإرهاق نتيجة اللعب على أرضية ملعب ثقيلة.

