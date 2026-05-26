إنتر ميامي يثير مخاوف بشأن جاهزية ميسي قبل انطلاق كأس العالم
سبوتنيك عربي
أثار نادي إنتر ميامي حالة من القلق بشأن الوضع الصحي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تعرضه لإصابة خلال آخر مباراة خاضها مع فريقه قبل انطلاق بطولة كأس العالم.
أثار نادي إنتر ميامي حالة من القلق بشأن الوضع الصحي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تعرضه لإصابة خلال آخر مباراة خاضها مع فريقه قبل انطلاق بطولة كأس العالم.
واضطر ميسي
، البالغ من العمر 38 عامًا، إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 73 من مواجهة فريقه أمام فيلادلفيا يونيون أمس الاثنين، التي انتهت بفوز إنتر ميامي بنتيجة 6-4 ضمن منافسات الدوري الأمريكي، بعدما بدا متأثرًا بإصابة في العضلة الخلفية عقب تنفيذ ركلة حرة، وفقا لمواقع رياضية.
وتتوقف منافسات الدوري الأمريكي
حاليًا بسبب بطولة كأس العالم، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين.
وكان مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني قد ضم ميسي، المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، إلى القائمة الأولية التي تضم 55 لاعبًا، التي أُعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري.
ويُعد ميسي أحد أبرز عناصر المنتخب الأرجنتيني، بعدما لعب دورًا محوريًا في تتويج بلاده بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في قطر قبل أربع سنوات، فيما يستهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الجزائر في كانساس سيتي يوم 16 يونيو المقبل.
وأوضح نادي إنتر ميامي أن الفحوصات الطبية كشفت معاناة ميسي من إجهاد في عضلات الفخذ الخلفية بالساق اليسرى، وهو ما أثار مخاوف جماهير المنتخب الأرجنتيني قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق المونديال
وقال النادي، في بيان رسمي، إن التشخيص الأولي يشير إلى "إجهاد زائد مرتبط بإرهاق عضلات الفخذ الخلفية في الساق اليسرى"، مؤكدًا أن موعد عودة اللاعب إلى النشاط البدني سيتحدد وفق تطورات حالته الصحية واستجابته للعلاج.
من جانبه، قلل مدرب إنتر ميامي
جييرمو أويوس من خطورة الإصابة، مشيرًا عقب المباراة إلى أن ميسي كان يعاني فقط من الإرهاق نتيجة اللعب على أرضية ملعب ثقيلة.