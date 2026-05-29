لاعبو إيران بانتظار "التأشيرات"... هل نشهد أزمة جديدة قبل المونديال؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260529/لاعبو-إيران-بانتظار-التأشيرات-هل-نشهد-أزمة-جديدة-قبل-المونديال؟-1113845759.html
لاعبو إيران بانتظار "التأشيرات"... هل نشهد أزمة جديدة قبل المونديال؟
لاعبو إيران بانتظار "التأشيرات"... هل نشهد أزمة جديدة قبل المونديال؟
سبوتنيك عربي
صرح سفير إيران لدى المكسيك، أبو الفضل بسنديده، أن منتخب بلاده لكرة القدم لم يحصل حتى الآن على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في كأس العالم الذي... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T08:17+0000
2026-05-29T08:17+0000
العالم
الأخبار
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095574440_0:162:3062:1884_1920x0_80_0_0_8b9d4e19827fd5be94869d9c63a4a3a0.jpg
وأوضح أبو الفضل بسنديده، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية، أنه قام بزيارة مدينة تيخوانا الحدودية شمال غربي المكسيك، حيث نقل الإيرانيون مقر إقامتهم بدلا من مدينة توكسون بولاية أريزونا الأمريكية.وقال السفير الإيراني إن "الدولة الواقعة شمالا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة، "لم تف بالتزاماتها باستضافة المنتخب الإيراني، ولا نعلم ما إذا كانوا سيمنحون اللاعبين تأشيرات أم لا".وبدوره، تقدّم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يدعو فيه إلى تسهيل إجراءات حصول المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول متعددة إلى الولايات المتحدة، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.وقال رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج، في تصريحات مصورة بثتها وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، إن "فيفا" مطالب بضمان إصدار تأشيرات متعددة الدخول، بما يسمح للاعبي المنتخب بالتنقل بين الولايات المتحدة والمكسيك خلال فترة البطولة.وأوضح تاج أن المنتخب الإيراني كان يعتزم في البداية إقامة معسكره التدريبي بمدينة توكسون في ولاية أريزونا الأمريكية، قبل أن يقرر لاحقًا نقل مقر إقامته إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، التي تستضيف جزءًا من مباريات كأس العالم إلى جانب الولايات المتحدة وكندا.وكانت مشاركة إيران في كأس العالم قد أثارت حالة من الغموض خلال الأشهر الماضية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.
https://sarabic.ae/20260517/إيران-تبلغ-فيفا-بشروطها-العشرة-للمشاركة-في-كأس-العالم--1113482212.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095574440_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_fbd31c07f1a8f223ef6679a6ddb2800e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الأخبار, إيران
العالم, الأخبار, إيران

لاعبو إيران بانتظار "التأشيرات"... هل نشهد أزمة جديدة قبل المونديال؟

08:17 GMT 29.05.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwellرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwell
تابعنا عبر
صرح سفير إيران لدى المكسيك، أبو الفضل بسنديده، أن منتخب بلاده لكرة القدم لم يحصل حتى الآن على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في كأس العالم الذي ينطلق يوم 11 يونيو/حزيران المقبل.
وأوضح أبو الفضل بسنديده، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية، أنه قام بزيارة مدينة تيخوانا الحدودية شمال غربي المكسيك، حيث نقل الإيرانيون مقر إقامتهم بدلا من مدينة توكسون بولاية أريزونا الأمريكية.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2026
إيران تبلغ "فيفا" بشروطها العشرة للمشاركة في كأس العالم
17 مايو, 07:55 GMT
وقال السفير الإيراني إن "الدولة الواقعة شمالا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة، "لم تف بالتزاماتها باستضافة المنتخب الإيراني، ولا نعلم ما إذا كانوا سيمنحون اللاعبين تأشيرات أم لا".
وبدوره، تقدّم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يدعو فيه إلى تسهيل إجراءات حصول المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول متعددة إلى الولايات المتحدة، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.
وقال رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج، في تصريحات مصورة بثتها وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، إن "فيفا" مطالب بضمان إصدار تأشيرات متعددة الدخول، بما يسمح للاعبي المنتخب بالتنقل بين الولايات المتحدة والمكسيك خلال فترة البطولة.
وأوضح تاج أن المنتخب الإيراني كان يعتزم في البداية إقامة معسكره التدريبي بمدينة توكسون في ولاية أريزونا الأمريكية، قبل أن يقرر لاحقًا نقل مقر إقامته إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، التي تستضيف جزءًا من مباريات كأس العالم إلى جانب الولايات المتحدة وكندا.
وكانت مشاركة إيران في كأس العالم قد أثارت حالة من الغموض خلال الأشهر الماضية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала