لاعبو إيران بانتظار "التأشيرات"... هل نشهد أزمة جديدة قبل المونديال؟

صرح سفير إيران لدى المكسيك، أبو الفضل بسنديده، أن منتخب بلاده لكرة القدم لم يحصل حتى الآن على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في كأس العالم الذي... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح أبو الفضل بسنديده، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية، أنه قام بزيارة مدينة تيخوانا الحدودية شمال غربي المكسيك، حيث نقل الإيرانيون مقر إقامتهم بدلا من مدينة توكسون بولاية أريزونا الأمريكية.وقال السفير الإيراني إن "الدولة الواقعة شمالا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة، "لم تف بالتزاماتها باستضافة المنتخب الإيراني، ولا نعلم ما إذا كانوا سيمنحون اللاعبين تأشيرات أم لا".وبدوره، تقدّم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يدعو فيه إلى تسهيل إجراءات حصول المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول متعددة إلى الولايات المتحدة، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.وقال رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج، في تصريحات مصورة بثتها وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، إن "فيفا" مطالب بضمان إصدار تأشيرات متعددة الدخول، بما يسمح للاعبي المنتخب بالتنقل بين الولايات المتحدة والمكسيك خلال فترة البطولة.وأوضح تاج أن المنتخب الإيراني كان يعتزم في البداية إقامة معسكره التدريبي بمدينة توكسون في ولاية أريزونا الأمريكية، قبل أن يقرر لاحقًا نقل مقر إقامته إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، التي تستضيف جزءًا من مباريات كأس العالم إلى جانب الولايات المتحدة وكندا.وكانت مشاركة إيران في كأس العالم قد أثارت حالة من الغموض خلال الأشهر الماضية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

