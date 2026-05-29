موسكو: أوروبا لا تُظهر رغبة حقيقية في الحوار
قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمهة، إنها لا ترى لدى أوروبا رغبة في الحوار مع موسكو، مؤكدة أن الأوروبيين يعرقلون أي تقدم إيجابي نحو تسوية سلمية في أوكرانيا. 29.05.2026, سبوتنيك عربي
01:03 GMT 29.05.2026 (تم التحديث: 01:05 GMT 29.05.2026)
وقال نائب وزير الخارجية الروسي دميتري لوبينسكي لوكالة "سبوتنيك": "لا نرى رغبة مبدئية في الحوار (من جانب أوروبا). أوروبا تريد الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه تضع كل أنواع العوائق أمام أي تقدم إيجابي نحو التسوية (في أوكرانيا - المحرر). نحن نحكم فقط على الأفعال الملموسة ومن خلالها نستخلص استنتاجاتنا".
وقال نائب وزير الخارجية الروسي دميتري لوبينسكي لوكالة "سبوتنيك": "لا نرى رغبة مبدئية في الحوار (من جانب أوروبا). أوروبا تريد الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه تضع كل أنواع العوائق أمام أي تقدم إيجابي نحو التسوية (في أوكرانيا ). نحن نحكم فقط على الأفعال الملموسة ومن خلالها نستخلص استنتاجاتنا".
وأضاف: "لدى أوروبا الكثير من الرغبات، وهي تواصل محاولة فرض نهجها، رغم أن داخل أوروبا نفسها توجد أصوات وتوجهات مختلفة".