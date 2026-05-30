الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص في عملية ضد "مهربي مخدرات" شرقي المحيط الهادئ
قالت القيادة الجنوبية الأمريكية، اليوم السبت، إنها شنّت هجومًا على سفينة في شرق المحيط الهادئ كانت "تشارك في عمليات تهريب المخدرات"، ما أودى بحياة 3 أشخاص.
وذكرت، في بيان على منصة "إكس"، أنه "في 29 مايو/أيار، وبناءً على توجيهات قائد القيادة الجنوبية الأمريكية الجنرال، فرانسيس إل. دونوفان، نفّذت قوة المهام المشتركة (الرمح الجنوبي) ضربة قاتلة استهدفت سفينة تديرها منظمات مصنفة إرهابية".وأضافت: "أكدت معلومات استخباراتية أن السفينة كانت تعبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وكانت منخرطة في عمليات تهريب مخدرات".وتابعت: "أسفرت العملية عن سقوط 3 رجال من (إرهابيي المخدرات)، فيما لم تُصب أي قوات عسكرية أمريكية بأذى".وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية إنها "ماضية في التزامها بفرض ضغط منهجي شامل على تنظيمات المخدرات".وبدأت الولايات المتحدة منذ أوائل سبتمبر/أيلول استهداف قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. ووفقًا للبيانات، أسفرت هذه العمليات منذ ذلك الحين عن مقتل ما يقارب 150 شخصًا وتدمير عشرات القوارب.وأثارت هذه الضربات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس ومنظمات حقوقية، الذين شككوا في الأسس القانونية لاستخدام القوة وطالبوا بمزيد من الشفافية بشأن الأدلة التي تثبت تورط القوارب المستهدفة في أنشطة تهريب المخدرات.
01:10 GMT 30.05.2026 (تم التحديث: 04:22 GMT 30.05.2026)
