الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص في عملية ضد "مهربي مخدرات" شرقي المحيط الهادئ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260530/الجيش-الأمريكي-مقتل-3-أشخاص-في-عملية-أمريكية-ضد-مهربي-مخدرات-شرقي-المحيط-الهادئ-1113881101.html
الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص في عملية ضد "مهربي مخدرات" شرقي المحيط الهادئ
الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص في عملية ضد "مهربي مخدرات" شرقي المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
قالت القيادة الجنوبية الأمريكية، اليوم السبت، إنها شنّت هجومًا على سفينة في شرق المحيط الهادئ كانت "تشارك في عمليات تهريب المخدرات"، ما أودى بحياة 3 أشخاص. 30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T01:10+0000
2026-05-30T04:22+0000
المحيط الهادئ
الجيش الأمريكي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092773210_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_64180023e5587b7cb0e896aaae22c8ec.jpg
وذكرت، في بيان على منصة "إكس"، أنه "في 29 مايو/أيار، وبناءً على توجيهات قائد القيادة الجنوبية الأمريكية الجنرال، فرانسيس إل. دونوفان، نفّذت قوة المهام المشتركة (الرمح الجنوبي) ضربة قاتلة استهدفت سفينة تديرها منظمات مصنفة إرهابية".وأضافت: "أكدت معلومات استخباراتية أن السفينة كانت تعبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وكانت منخرطة في عمليات تهريب مخدرات".وتابعت: "أسفرت العملية عن سقوط 3 رجال من (إرهابيي المخدرات)، فيما لم تُصب أي قوات عسكرية أمريكية بأذى".وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية إنها "ماضية في التزامها بفرض ضغط منهجي شامل على تنظيمات المخدرات".وبدأت الولايات المتحدة منذ أوائل سبتمبر/أيلول استهداف قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. ووفقًا للبيانات، أسفرت هذه العمليات منذ ذلك الحين عن مقتل ما يقارب 150 شخصًا وتدمير عشرات القوارب.وأثارت هذه الضربات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس ومنظمات حقوقية، الذين شككوا في الأسس القانونية لاستخدام القوة وطالبوا بمزيد من الشفافية بشأن الأدلة التي تثبت تورط القوارب المستهدفة في أنشطة تهريب المخدرات.
https://sarabic.ae/20260413/الجيش-الأمريكي-يعلن-قتل-5-أشخاص-باستهداف-قوارب-بالمحيط-الهادئ-1112515894.html
المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092773210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50e263457e65ae0a53d331b5c61f0a69.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المحيط الهادئ, الجيش الأمريكي, العالم
المحيط الهادئ, الجيش الأمريكي, العالم

الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص في عملية ضد "مهربي مخدرات" شرقي المحيط الهادئ

01:10 GMT 30.05.2026 (تم التحديث: 04:22 GMT 30.05.2026)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورФрегат "Маршал Шапошников" во время показных комплексных учений с участием кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках СКШУ "Океан-2024" в Японском море
Фрегат Маршал Шапошников во время показных комплексных учений с участием кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках СКШУ Океан-2024 в Японском море - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2026
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قالت القيادة الجنوبية الأمريكية، اليوم السبت، إنها شنّت هجومًا على سفينة في شرق المحيط الهادئ كانت "تشارك في عمليات تهريب المخدرات"، ما أودى بحياة 3 أشخاص.
وذكرت، في بيان على منصة "إكس"، أنه "في 29 مايو/أيار، وبناءً على توجيهات قائد القيادة الجنوبية الأمريكية الجنرال، فرانسيس إل. دونوفان، نفّذت قوة المهام المشتركة (الرمح الجنوبي) ضربة قاتلة استهدفت سفينة تديرها منظمات مصنفة إرهابية".
وأضافت: "أكدت معلومات استخباراتية أن السفينة كانت تعبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وكانت منخرطة في عمليات تهريب مخدرات".
وتابعت: "أسفرت العملية عن سقوط 3 رجال من (إرهابيي المخدرات)، فيما لم تُصب أي قوات عسكرية أمريكية بأذى".
وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية إنها "ماضية في التزامها بفرض ضغط منهجي شامل على تنظيمات المخدرات".
إيران تحتجز السفينة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
الجيش الأمريكي يعلن قتل 5 أشخاص باستهداف قوارب بالمحيط الهادئ
13 أبريل, 05:17 GMT
وبدأت الولايات المتحدة منذ أوائل سبتمبر/أيلول استهداف قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. ووفقًا للبيانات، أسفرت هذه العمليات منذ ذلك الحين عن مقتل ما يقارب 150 شخصًا وتدمير عشرات القوارب.
وأثارت هذه الضربات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس ومنظمات حقوقية، الذين شككوا في الأسس القانونية لاستخدام القوة وطالبوا بمزيد من الشفافية بشأن الأدلة التي تثبت تورط القوارب المستهدفة في أنشطة تهريب المخدرات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала