الجيش الأمريكي يعلن قتل 5 أشخاص باستهداف قوارب بالمحيط الهادئ
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، قتله 5 أشخاص في ضربات استهدفت قوارب يشتبه بتهريبها المخدرات في شرق المحيط الهادئ.
الجيش الأمريكي يعلن قتل 5 أشخاص باستهداف قوارب بالمحيط الهادئ
05:17 GMT 13.04.2026 (تم التحديث: 05:35 GMT 13.04.2026)
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، قتله 5 أشخاص في ضربات استهدفت قوارب يشتبه بتهريبها المخدرات في شرق المحيط الهادئ.
وأعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم) في منشور لها على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، قتل القوات الأمريكية لـ 5 أشخاص باستهداف قوارب بالمحيط الهادئ ليرتفع بذلك إجمالي عدد قتلى الحملة العسكرية الأمريكية ضد مهربي المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ إلى 168 على الأقل.
وأكدت القوات الأمريكية في بيانها أن الهجمات العسكرية تم نفيذها على قاربين في 11 أبريل/نيسان الجاري.
ووفقا لها فقد "قُتل رجلان من إرهابيي المخدرات ونجا واحد في ضربة أولى، وفي ضربة ثانية قُتل 3 آخرون من إرهابيي المخدرات
وبدأت الولايات المتحدة منذ أوائل سبتمبر/أيلول استهداف قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. ووفقًا للبيانات، أسفرت هذه العمليات منذ ذلك الحين عن مقتل ما يقارب 150 شخصًا وتدمير عشرات القوارب.
وأثارت هذه الضربات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس
ومنظمات حقوقية، الذين شككوا في الأسس القانونية لاستخدام القوة وطالبوا بمزيد من الشفافية بشأن الأدلة التي تثبت تورط القوارب المستهدفة في أنشطة تهريب المخدرات.