الروبوتات الشبيهة بالبشر تحصل على هوية
© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصوراختبار الروبوت البشري ثنائي القدمين "تيانغونغ" في بكين، وذلك ضمن إطلاق أول منصة اختبار تجريبية للروبوتات تابعة لمركز بكين للابتكار في مجال الروبوتات البشرية (X-Humanoid) في العاصمة الصينية في مقاطعة ييتشوانغ الاقتصادية والتكنولوجية للتنمية في بكين.
كشفت الصين عن نظام وطني رائد للهوية الرقمية لقطاع الروبوتات الشبيهة بالبشر سريع النمو، حيث يُخصص لكل روبوت رمز هوية فريد مكون من 29 رقمًا لتمكين التتبع والحوكمة الآمنة. تُرسّخ هذه الخطوة إطارًا تنظيميًا موحدًا يهدف إلى السلامة والمساءلة والإدارة المعيارية في جميع أنحاء القطاع.
يتمثّل جوهر النظام الجديد في مُعرّف رقمي يعمل كجواز سفر شامل لكل روبوت شبيه بالبشر. وقد طُوّر هذا الرمز من قِبل هيئات التقييس الوطنية، وهو يُتيح التتبع الشامل طوال دورة حياة الروبوت - من التصنيع والبيع إلى الاستخدام اليومي وإعادة التدوير.
تُشكل هذه العناصر مجتمعةً نظام تتبع قوي يسمح بتحديد هوية كل روبوت شبيه بالبشر وتتبعه بدقة.
يفرض المعيار الجديد قاعدة صارمة: "لا رمز، لا دخول للسوق". يجب تسجيل أي روبوت شبيه بالبشر يُباع أو يُستخدم في الصين بهويته الرقمية. يُلزم المصنّعون الآن بسحب المنتجات عند اكتشاف عيوب شائعة، ويُحظر تمامًا تجديد الروبوتات المُخرّبة وإعادة بيعها.
وترتكز هذه المبادرة على منصة وطنية رائدة لإدارة دورة حياة الروبوتات البشرية بالكامل، والتي تم إطلاقها في بكين. وتُعدّ هذه المنصة، التي تقودها هيئة التقييس التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، بمثابة الركيزة التشغيلية للمواصفات التنظيمية الجديدة. ويقود البرنامج لجنة التقييس للروبوتات البشرية والذكاء المُجسّد (HEIS) التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وتنطبق هذه المبادئ التوجيهية على جميع الجهات المعنية في صناعة الروبوتات البشرية وسلسلة التوريد، بما في ذلك المصنّعين ومقدّمي الخدمات والبائعين والمستخدمين ومرافق إعادة التدوير، حسب ما ورد في شبكة "سي.جي.تي.إن".
تقول السلطات إن النظام مصمم لضمان إمكانية تتبّع المنتجات لرصد المخاطر، في ظل سعي الصين لتنظيم صناعة الروبوتات البشرية سريعة النمو. وتهدف المبادرة إلى تعزيز نمو هذا القطاع من خلال وضع معايير صناعية واضحة وتعزيز التنظيم، على غرار نظام الهوية الوطنية للأفراد، ولكن للروبوتات.
من خلال إلزام كل روبوت بشري الشكل بحمل هوية رقمية فريدة، تُرسّخ الصين إطارًا شفافًا وخاضعًا للمساءلة، يُسهم في إدارة المخاوف المتعلقة بالسلامة، ودعم عمليات سحب المنتجات عند الحاجة، ومنع إعادة استخدام الوحدات التالفة بشكل غير قانوني.
وتأتي هذه الخطوة التي تُنظّم استخدام الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمصممة على شكل بشري، مع ازدياد انتشار هذه التقنية في المنازل وأماكن العمل والأماكن العامة.