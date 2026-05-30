الروبوتات الشبيهة بالبشر تحصل على هوية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260530/الروبوتات-الشبيهة-بالبشر-تحصل-على-هوية-1113897170.html
الروبوتات الشبيهة بالبشر تحصل على هوية
الروبوتات الشبيهة بالبشر تحصل على هوية
سبوتنيك عربي
كشفت الصين عن نظام وطني رائد للهوية الرقمية لقطاع الروبوتات الشبيهة بالبشر سريع النمو، حيث يُخصص لكل روبوت رمز هوية فريد مكون من 29 رقمًا لتمكين التتبع... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
يتمثّل جوهر النظام الجديد في مُعرّف رقمي يعمل كجواز سفر شامل لكل روبوت شبيه بالبشر. وقد طُوّر هذا الرمز من قِبل هيئات التقييس الوطنية، وهو يُتيح التتبع الشامل طوال دورة حياة الروبوت - من التصنيع والبيع إلى الاستخدام اليومي وإعادة التدوير. تُشكل هذه العناصر مجتمعةً نظام تتبع قوي يسمح بتحديد هوية كل روبوت شبيه بالبشر وتتبعه بدقة. وترتكز هذه المبادرة على منصة وطنية رائدة لإدارة دورة حياة الروبوتات البشرية بالكامل، والتي تم إطلاقها في بكين. وتُعدّ هذه المنصة، التي تقودها هيئة التقييس التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، بمثابة الركيزة التشغيلية للمواصفات التنظيمية الجديدة. ويقود البرنامج لجنة التقييس للروبوتات البشرية والذكاء المُجسّد (HEIS) التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وتنطبق هذه المبادئ التوجيهية على جميع الجهات المعنية في صناعة الروبوتات البشرية وسلسلة التوريد، بما في ذلك المصنّعين ومقدّمي الخدمات والبائعين والمستخدمين ومرافق إعادة التدوير، حسب ما ورد في شبكة "سي.جي.تي.إن". من خلال إلزام كل روبوت بشري الشكل بحمل هوية رقمية فريدة، تُرسّخ الصين إطارًا شفافًا وخاضعًا للمساءلة، يُسهم في إدارة المخاوف المتعلقة بالسلامة، ودعم عمليات سحب المنتجات عند الحاجة، ومنع إعادة استخدام الوحدات التالفة بشكل غير قانوني. وتأتي هذه الخطوة التي تُنظّم استخدام الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمصممة على شكل بشري، مع ازدياد انتشار هذه التقنية في المنازل وأماكن العمل والأماكن العامة.
18:07 GMT 30.05.2026
© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصوراختبار الروبوت البشري ثنائي القدمين "تيانغونغ" في بكين، وذلك ضمن إطلاق أول منصة اختبار تجريبية للروبوتات تابعة لمركز بكين للابتكار في مجال الروبوتات البشرية (X-Humanoid) في العاصمة الصينية في مقاطعة ييتشوانغ الاقتصادية والتكنولوجية للتنمية في بكين.
اختبار الروبوت البشري ثنائي القدمين تيانغونغ في بكين، وذلك ضمن إطلاق أول منصة اختبار تجريبية للروبوتات تابعة لمركز بكين للابتكار في مجال الروبوتات البشرية (X-Humanoid) في العاصمة الصينية في مقاطعة ييتشوانغ الاقتصادية والتكنولوجية للتنمية في بكين.
كشفت الصين عن نظام وطني رائد للهوية الرقمية لقطاع الروبوتات الشبيهة بالبشر سريع النمو، حيث يُخصص لكل روبوت رمز هوية فريد مكون من 29 رقمًا لتمكين التتبع والحوكمة الآمنة. تُرسّخ هذه الخطوة إطارًا تنظيميًا موحدًا يهدف إلى السلامة والمساءلة والإدارة المعيارية في جميع أنحاء القطاع.
يتمثّل جوهر النظام الجديد في مُعرّف رقمي يعمل كجواز سفر شامل لكل روبوت شبيه بالبشر. وقد طُوّر هذا الرمز من قِبل هيئات التقييس الوطنية، وهو يُتيح التتبع الشامل طوال دورة حياة الروبوت - من التصنيع والبيع إلى الاستخدام اليومي وإعادة التدوير.
تُشكل هذه العناصر مجتمعةً نظام تتبع قوي يسمح بتحديد هوية كل روبوت شبيه بالبشر وتتبعه بدقة.
يفرض المعيار الجديد قاعدة صارمة: "لا رمز، لا دخول للسوق". يجب تسجيل أي روبوت شبيه بالبشر يُباع أو يُستخدم في الصين بهويته الرقمية. يُلزم المصنّعون الآن بسحب المنتجات عند اكتشاف عيوب شائعة، ويُحظر تمامًا تجديد الروبوتات المُخرّبة وإعادة بيعها.
وترتكز هذه المبادرة على منصة وطنية رائدة لإدارة دورة حياة الروبوتات البشرية بالكامل، والتي تم إطلاقها في بكين. وتُعدّ هذه المنصة، التي تقودها هيئة التقييس التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، بمثابة الركيزة التشغيلية للمواصفات التنظيمية الجديدة. ويقود البرنامج لجنة التقييس للروبوتات البشرية والذكاء المُجسّد (HEIS) التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وتنطبق هذه المبادئ التوجيهية على جميع الجهات المعنية في صناعة الروبوتات البشرية وسلسلة التوريد، بما في ذلك المصنّعين ومقدّمي الخدمات والبائعين والمستخدمين ومرافق إعادة التدوير، حسب ما ورد في شبكة "سي.جي.تي.إن".
تقول السلطات إن النظام مصمم لضمان إمكانية تتبّع المنتجات لرصد المخاطر، في ظل سعي الصين لتنظيم صناعة الروبوتات البشرية سريعة النمو. وتهدف المبادرة إلى تعزيز نمو هذا القطاع من خلال وضع معايير صناعية واضحة وتعزيز التنظيم، على غرار نظام الهوية الوطنية للأفراد، ولكن للروبوتات.
من خلال إلزام كل روبوت بشري الشكل بحمل هوية رقمية فريدة، تُرسّخ الصين إطارًا شفافًا وخاضعًا للمساءلة، يُسهم في إدارة المخاوف المتعلقة بالسلامة، ودعم عمليات سحب المنتجات عند الحاجة، ومنع إعادة استخدام الوحدات التالفة بشكل غير قانوني.
وتأتي هذه الخطوة التي تُنظّم استخدام الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمصممة على شكل بشري، مع ازدياد انتشار هذه التقنية في المنازل وأماكن العمل والأماكن العامة.
