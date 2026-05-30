السيطرة على 70% من غزة... كيف تؤثر خطة نتنياهو على اتفاق شرم الشيخ؟

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
السيطرة على 70% من غزة... كيف تؤثر خطة نتنياهو على اتفاق شرم الشيخ؟
السيطرة على 70% من غزة... كيف تؤثر خطة نتنياهو على اتفاق شرم الشيخ؟
في تطور لافت يهدد بنسف تفاهمات اتفاق شرم الشيخ، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إصدار توجيهات للجيش بزيادة نطاق سيطرته في قطاع غزة إلى 70% من...
وقال نتنياهو خلال مؤتمر عُقد في منطقة غور الأردن بالضفة الغربية، إن إسرائيل رفعت نسبة سيطرتها من 50% إلى 60%، مضيفًا أن تعليماته تقضي بمواصلة التقدم للوصول إلى السيطرة على 70% من القطاع.وقال خبراء إن التحولات الأخيرة في المشهد الإقليمي والدولي ألقت بظلالها على القضية الفلسطينية، مؤكدين أن تراجع الاهتمام بملف قطاع غزة يعود إلى بروز ملفات ساخنة أخرى تصدرت أولويات القوى الكبرى كالملفين الإيراني واللبناني.وأضافوا أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتوسيع مساحة السيطرة العسكرية الميدانية لتصل إلى نحو 70% من مساحة القطاع، تهدف إلى فرض أمر واقع جديد يعقّد أي ترتيبات مستقبلية لإعادة الإعمار أو إدارة القطاع، لافتين إلى أن هذا التوسع الميداني يضغط بشكل مباشر على الجهود الدولية لتثبيت الهدنة ويحول أولويات الوساطة من البحث عن حلول سياسية شاملة إلى مجرد احتواء التصعيد الميداني ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.خلق بيئة طاردةقال الخبير الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور حسين الديك، إن "اتفاق شرم الشيخ ما زال يعيش في حالة من الموت السريري"، مشيرًا إلى أن "السبب في ذلك يعود إلى تغير الأولويات الإقليمية والدولية".وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك تركيزًا إقليميًا ودوليًا واضحًا على ملفات أكثر حساسية مثل الملف الإيراني والملف اللبناني، الأمر الذي أدى إلى تراجع الاهتمام الدولي والإقليمي بما يحدث في قطاع غزة، وبالآليات التنفيذية الخاصة بتطبيق اتفاق شرم الشيخ".وأوضح الديك أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صرح خلال مؤتمر استيطاني عُقد في منطقة الأغوار الشرقية بالضفة الغربية، بأنه ذاهب باتجاه توسيع مساحة الخط الأصفر في قطاع غزة لتشمل نحو 70% من المساحة الإجمالية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعني حشر الفلسطينيين وتمركزهم في 30% فقط من مساحة القطاع، وفرض إجراءات أحادية الجانب بقوة الأمر الواقع".وحذر الخبير الفلسطيني من أن "خلق هذه البيئة الطاردة للحياة ينذر مستقبلًا، في حال فُتحت المعابر والحدود، بحدوث موجات من الهجرة الطوعية الجماعية وليست حالات فردية، إذ ستدفع هذه الظروف المواطنين الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع وعدم البقاء فيه، خاصة في ظل تمسك حركة "حماس" الفلسطينية بموقفها وقراراتها ورفضها المطلق لمسألة نزع السلاح قبل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".تعقيد المشهدمن جانبه، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني، فادي أبو بكر، أن "توسيع السيطرة الإسرائيلية في غزة إلى نحو 70% من مساحة القطاع يعد تطورًا خطيرًا"، مؤكدًا أن "هذا الإجراء من شأنه وجوبًا أن يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة أصلًا، والتي نتجت عن الدمار والنزوح والقيود المفروضة على الحركة والمساعدات".وبحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك"، فإن "زيادة المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية قد تؤدي إلى تغيير الوقائع على الأرض، الأمر الذي يجعل التوصل إلى ترتيبات مستقبلية بشأن الانسحاب وإدارة قطاع غزة أكثر تعقيدًا".وأشار أبو بكر إلى أن "الأولوية في هذه الحالة ستتحول صوب احتواء التصعيد بدل الانتقال إلى خطوات الحل الشامل وإعادة الإعمار".وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار التوترات الميدانية في غزة، وتبادل الاتهامات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بشأن خرق تفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.وكانت أمريكا أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساسا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
في تطور لافت يهدد بنسف تفاهمات اتفاق شرم الشيخ، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إصدار توجيهات للجيش بزيادة نطاق سيطرته في قطاع غزة إلى 70% من مساحة القطاع، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية تسيطر حاليًا على نحو 60% من أراضيه.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر عُقد في منطقة غور الأردن بالضفة الغربية، إن إسرائيل رفعت نسبة سيطرتها من 50% إلى 60%، مضيفًا أن تعليماته تقضي بمواصلة التقدم للوصول إلى السيطرة على 70% من القطاع.
وقال خبراء إن التحولات الأخيرة في المشهد الإقليمي والدولي ألقت بظلالها على القضية الفلسطينية، مؤكدين أن تراجع الاهتمام بملف قطاع غزة يعود إلى بروز ملفات ساخنة أخرى تصدرت أولويات القوى الكبرى كالملفين الإيراني واللبناني.
وأضافوا أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتوسيع مساحة السيطرة العسكرية الميدانية لتصل إلى نحو 70% من مساحة القطاع، تهدف إلى فرض أمر واقع جديد يعقّد أي ترتيبات مستقبلية لإعادة الإعمار أو إدارة القطاع، لافتين إلى أن هذا التوسع الميداني يضغط بشكل مباشر على الجهود الدولية لتثبيت الهدنة ويحول أولويات الوساطة من البحث عن حلول سياسية شاملة إلى مجرد احتواء التصعيد الميداني ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.
خلق بيئة طاردة
قال الخبير الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور حسين الديك، إن "اتفاق شرم الشيخ ما زال يعيش في حالة من الموت السريري"، مشيرًا إلى أن "السبب في ذلك يعود إلى تغير الأولويات الإقليمية والدولية".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك تركيزًا إقليميًا ودوليًا واضحًا على ملفات أكثر حساسية مثل الملف الإيراني والملف اللبناني، الأمر الذي أدى إلى تراجع الاهتمام الدولي والإقليمي بما يحدث في قطاع غزة، وبالآليات التنفيذية الخاصة بتطبيق اتفاق شرم الشيخ".

وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن "إسرائيل ما زالت تتمسك بسيطرتها الكاملة على المناطق الواقعة خلف ما يعرف بالخط الأصفر في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تبعته رسائل وتصريحات إسرائيلية تهدف لزيادة مساحة هذه المنطقة لتصل إلى ما يُعرف بالخط البرتقالي، والذي تسيطر فيه إسرائيل على حوالي 70% من مساحة القطاع".

وأوضح الديك أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صرح خلال مؤتمر استيطاني عُقد في منطقة الأغوار الشرقية بالضفة الغربية، بأنه ذاهب باتجاه توسيع مساحة الخط الأصفر في قطاع غزة لتشمل نحو 70% من المساحة الإجمالية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعني حشر الفلسطينيين وتمركزهم في 30% فقط من مساحة القطاع، وفرض إجراءات أحادية الجانب بقوة الأمر الواقع".
ويرى الديك أن "هذه السياسة الإسرائيلية ستمنع ما يعرف باللجنة الإدارية أو لجنة التكنوقراط من بدء عملها الذي طالما انتظره الجميع، كما أنها ستبقي قطاع غزة تحت الحصار والإغلاق كمنطقة منكوبة، وتخلق بيئة طاردة للحياة في المساحة المتبقية للمدنيين الفلسطينيين".
وحذر الخبير الفلسطيني من أن "خلق هذه البيئة الطاردة للحياة ينذر مستقبلًا، في حال فُتحت المعابر والحدود، بحدوث موجات من الهجرة الطوعية الجماعية وليست حالات فردية، إذ ستدفع هذه الظروف المواطنين الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع وعدم البقاء فيه، خاصة في ظل تمسك حركة "حماس" الفلسطينية بموقفها وقراراتها ورفضها المطلق لمسألة نزع السلاح قبل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".
تعقيد المشهد
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني، فادي أبو بكر، أن "توسيع السيطرة الإسرائيلية في غزة إلى نحو 70% من مساحة القطاع يعد تطورًا خطيرًا"، مؤكدًا أن "هذا الإجراء من شأنه وجوبًا أن يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة أصلًا، والتي نتجت عن الدمار والنزوح والقيود المفروضة على الحركة والمساعدات".
وبحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك"، فإن "زيادة المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية قد تؤدي إلى تغيير الوقائع على الأرض، الأمر الذي يجعل التوصل إلى ترتيبات مستقبلية بشأن الانسحاب وإدارة قطاع غزة أكثر تعقيدًا".

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني، أنه "على صعيد المفاوضات، قد يؤدي هذا التوسع الإسرائيلي إلى تشديد المواقف التفاوضية، كما يضع ضغوطًا إضافية على الجهود الإقليمية والدولية المرتبطة بتثبيت الهدنة وتنفيذ التفاهمات السياسية".

وأشار أبو بكر إلى أن "الأولوية في هذه الحالة ستتحول صوب احتواء التصعيد بدل الانتقال إلى خطوات الحل الشامل وإعادة الإعمار".
وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار التوترات الميدانية في غزة، وتبادل الاتهامات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بشأن خرق تفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.
وكانت أمريكا أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساسا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
