https://sarabic.ae/20260530/السيطرة-على-70-من-غزة-كيف-تؤثر-خطة-نتنياهو-على-اتفاق-شرم-الشيخ-1113889610.html

السيطرة على 70% من غزة... كيف تؤثر خطة نتنياهو على اتفاق شرم الشيخ؟

السيطرة على 70% من غزة... كيف تؤثر خطة نتنياهو على اتفاق شرم الشيخ؟

سبوتنيك عربي

في تطور لافت يهدد بنسف تفاهمات اتفاق شرم الشيخ، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إصدار توجيهات للجيش بزيادة نطاق سيطرته في قطاع غزة إلى 70% من... 30.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-30T13:15+0000

2026-05-30T13:15+0000

2026-05-30T13:15+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

غزة

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/08/1102492958_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c44ebfe610cbeb2e6c161ab34beb5111.jpg

وقال نتنياهو خلال مؤتمر عُقد في منطقة غور الأردن بالضفة الغربية، إن إسرائيل رفعت نسبة سيطرتها من 50% إلى 60%، مضيفًا أن تعليماته تقضي بمواصلة التقدم للوصول إلى السيطرة على 70% من القطاع.وقال خبراء إن التحولات الأخيرة في المشهد الإقليمي والدولي ألقت بظلالها على القضية الفلسطينية، مؤكدين أن تراجع الاهتمام بملف قطاع غزة يعود إلى بروز ملفات ساخنة أخرى تصدرت أولويات القوى الكبرى كالملفين الإيراني واللبناني.وأضافوا أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتوسيع مساحة السيطرة العسكرية الميدانية لتصل إلى نحو 70% من مساحة القطاع، تهدف إلى فرض أمر واقع جديد يعقّد أي ترتيبات مستقبلية لإعادة الإعمار أو إدارة القطاع، لافتين إلى أن هذا التوسع الميداني يضغط بشكل مباشر على الجهود الدولية لتثبيت الهدنة ويحول أولويات الوساطة من البحث عن حلول سياسية شاملة إلى مجرد احتواء التصعيد الميداني ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.خلق بيئة طاردةقال الخبير الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور حسين الديك، إن "اتفاق شرم الشيخ ما زال يعيش في حالة من الموت السريري"، مشيرًا إلى أن "السبب في ذلك يعود إلى تغير الأولويات الإقليمية والدولية".وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك تركيزًا إقليميًا ودوليًا واضحًا على ملفات أكثر حساسية مثل الملف الإيراني والملف اللبناني، الأمر الذي أدى إلى تراجع الاهتمام الدولي والإقليمي بما يحدث في قطاع غزة، وبالآليات التنفيذية الخاصة بتطبيق اتفاق شرم الشيخ".وأوضح الديك أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صرح خلال مؤتمر استيطاني عُقد في منطقة الأغوار الشرقية بالضفة الغربية، بأنه ذاهب باتجاه توسيع مساحة الخط الأصفر في قطاع غزة لتشمل نحو 70% من المساحة الإجمالية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعني حشر الفلسطينيين وتمركزهم في 30% فقط من مساحة القطاع، وفرض إجراءات أحادية الجانب بقوة الأمر الواقع".وحذر الخبير الفلسطيني من أن "خلق هذه البيئة الطاردة للحياة ينذر مستقبلًا، في حال فُتحت المعابر والحدود، بحدوث موجات من الهجرة الطوعية الجماعية وليست حالات فردية، إذ ستدفع هذه الظروف المواطنين الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع وعدم البقاء فيه، خاصة في ظل تمسك حركة "حماس" الفلسطينية بموقفها وقراراتها ورفضها المطلق لمسألة نزع السلاح قبل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".تعقيد المشهدمن جانبه، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني، فادي أبو بكر، أن "توسيع السيطرة الإسرائيلية في غزة إلى نحو 70% من مساحة القطاع يعد تطورًا خطيرًا"، مؤكدًا أن "هذا الإجراء من شأنه وجوبًا أن يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة أصلًا، والتي نتجت عن الدمار والنزوح والقيود المفروضة على الحركة والمساعدات".وبحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك"، فإن "زيادة المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية قد تؤدي إلى تغيير الوقائع على الأرض، الأمر الذي يجعل التوصل إلى ترتيبات مستقبلية بشأن الانسحاب وإدارة قطاع غزة أكثر تعقيدًا".وأشار أبو بكر إلى أن "الأولوية في هذه الحالة ستتحول صوب احتواء التصعيد بدل الانتقال إلى خطوات الحل الشامل وإعادة الإعمار".وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار التوترات الميدانية في غزة، وتبادل الاتهامات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بشأن خرق تفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.وكانت أمريكا أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساسا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

https://sarabic.ae/20260529/حماس-نستنكر-صمت-ما-يسمى-مجلس-السلام-إزاء-تصريحات-إسرائيل-بشأن-السيطرة-على-70-من-غزة-1113874625.html

https://sarabic.ae/20260212/انضمام-نتنياهو-لمجلس-السلام-تداعيات-خطيرة-على-غزة-والمنطقة-1110303214.html

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, بنيامين نتنياهو, إسرائيل