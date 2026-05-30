الصحة السعودية تعلن خلو موسم حج 2026 من التفشيات الوبائية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، خلو موسم حج 2026 من أي تفشيات وبائية أو مهدِّدات صحية مؤثرة على الصحة العامة، مؤكدة استقرار الحالة الصحية لضيوف الرحمن... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، خلو موسم حج 2026 من أي تفشيات وبائية أو مهدِّدات صحية مؤثرة على الصحة العامة، مؤكدة استقرار الحالة الصحية لضيوف الرحمن طوال الموسم، رغم التحديات الوبائية والمستجدات الصحية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان جاء عقب إعلان نجاح موسم الحج لهذا العام على مختلف المستويات، مشيرة إلى أن المنظومة الصحية حافظت على درجات الجاهزية والرصد والتأهب لضمان سلامة الحجاج.
وقال وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، إن خلو الموسم من التفشيات الوبائية يعكس العناية التي توليها القيادة السعودية بصحة ضيوف الرحمن، ويؤكد كفاءة المنظومة الصحية وقدرتها على التكامل مع مختلف الجهات الحكومية لضمان موسم حج آمن وصحي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأضاف أن المملكة تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية صحة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن نجاح الموسم صحيًا يسهم أيضًا في تعزيز السلامة الصحية على المستوى العالمي مع عودة الحجاج إلى بلدانهم بعد أداء المناسك.
وأشارت الوزارة إلى أن موسم الحج تزامن مع تطورات صحية دولية، من بينها تفشيات لمرض "إيبولا" في بعض الدول ورصد حالات مرتبطة بفيروس "هانتا"، ما استدعى تكثيف أعمال التقصي الوبائي ورفع جاهزية الاستجابة للمخاطر المحتملة، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة اشتباه أو إصابة مؤكدة بهذه الأمراض بين الحجاج.
وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن خدماتها الوقائية والعلاجية والإسعافية والتوعوية نُفذت على مدار الساعة بالتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج، ما مكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في أجواء صحية وآمنة.
وثمّنت الوزارة جهود الكوادر الصحية والأمنية والجهات الحكومية المشاركة في خدمة الحجاج، مشيدة بما قدمته من عمل متكامل أسهم في تعزيز سلامة الحجاج وترسيخ مكانة المملكة في إدارة الحشود وحماية الصحة العامة خلال موسم الحج.
