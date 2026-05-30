بأحمال قياسية في المشاعر المقدسة... "السعودية للطاقة" تعلن نجاح خطتها التشغيلية لحج 2026
© Photo / وكالة الأنباء السعودية (واس)
أعلنت الشركة السعودية للطاقة، بإشراف وزارة الطاقة ومتابعة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، اليوم السبت، نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 2026، مؤكدة تسجيل أحمال كهربائية قياسية في المشاعر المقدسة دون تسجيل أي انقطاع في الشبكة الكهربائية العامة طوال الموسم.
وأوضحت الشركة أن الأحمال الكهربائية بلغت 375 ميغاواط في مشعر منى و464 ميغاواط في مشعر عرفات، ما يعكس كفاءة المنظومة الكهربائية وجاهزيتها العالية للتعامل مع ذروة الطلب خلال موسم الحج.
وأرجعت الشركة هذا النجاح إلى الاستعدادات المبكرة، التي شملت تطوير منظومة كهربائية ذكية ومؤتمتة بالكامل في المشاعر المقدسة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الاستباقي للأعطال، إلى جانب تعزيز شبكات النقل والتوزيع وتنفيذ اختبارات محاكاة للأحمال والظروف التشغيلية المتوقعة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للطاقة، المهندس خالد الغامدي، إن ما تحقق يجسد حجم التكامل بين الجهات المعنية والدعم الذي يحظى به قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن النجاح جاء نتيجة استثمارات متواصلة في البنية التحتية والتحول الرقمي ورفع كفاءة أنظمة المراقبة والتحكم، إضافة إلى جاهزية نحو 2200 موظف عملوا على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن.
وأكد الغامدي أن الشركة بدأت بالفعل استعداداتها لموسم حج العام المقبل، من خلال تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة ورفع كفاءة وموثوقية الشبكة الكهربائية، بما يواكب النمو المتزايد في الأحمال ويعزز جودة الخدمات المقدمة للحجاج.