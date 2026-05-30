بأحمال قياسية في المشاعر المقدسة... "السعودية للطاقة" تعلن نجاح خطتها التشغيلية لحج 2026

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
بأحمال قياسية في المشاعر المقدسة... "السعودية للطاقة" تعلن نجاح خطتها التشغيلية لحج 2026
بأحمال قياسية في المشاعر المقدسة... "السعودية للطاقة" تعلن نجاح خطتها التشغيلية لحج 2026
سبوتنيك عربي
أعلنت الشركة السعودية للطاقة، بإشراف وزارة الطاقة ومتابعة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، اليوم السبت، نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 2026، مؤكدة تسجيل أحمال... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت الشركة أن الأحمال الكهربائية بلغت 375 ميغاواط في مشعر منى و464 ميغاواط في مشعر عرفات، ما يعكس كفاءة المنظومة الكهربائية وجاهزيتها العالية للتعامل مع ذروة الطلب خلال موسم الحج.
12:05 GMT 30.05.2026
أعلنت الشركة السعودية للطاقة، بإشراف وزارة الطاقة ومتابعة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، اليوم السبت، نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 2026، مؤكدة تسجيل أحمال كهربائية قياسية في المشاعر المقدسة دون تسجيل أي انقطاع في الشبكة الكهربائية العامة طوال الموسم.
وأوضحت الشركة أن الأحمال الكهربائية بلغت 375 ميغاواط في مشعر منى و464 ميغاواط في مشعر عرفات، ما يعكس كفاءة المنظومة الكهربائية وجاهزيتها العالية للتعامل مع ذروة الطلب خلال موسم الحج.
وأرجعت الشركة هذا النجاح إلى الاستعدادات المبكرة، التي شملت تطوير منظومة كهربائية ذكية ومؤتمتة بالكامل في المشاعر المقدسة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الاستباقي للأعطال، إلى جانب تعزيز شبكات النقل والتوزيع وتنفيذ اختبارات محاكاة للأحمال والظروف التشغيلية المتوقعة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للطاقة، المهندس خالد الغامدي، إن ما تحقق يجسد حجم التكامل بين الجهات المعنية والدعم الذي يحظى به قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن النجاح جاء نتيجة استثمارات متواصلة في البنية التحتية والتحول الرقمي ورفع كفاءة أنظمة المراقبة والتحكم، إضافة إلى جاهزية نحو 2200 موظف عملوا على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن.

الصحة السعودية تعلن خلو موسم حج 2026 من التفشيات الوبائية
11:41 GMT
وأكد الغامدي أن الشركة بدأت بالفعل استعداداتها لموسم حج العام المقبل، من خلال تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة ورفع كفاءة وموثوقية الشبكة الكهربائية، بما يواكب النمو المتزايد في الأحمال ويعزز جودة الخدمات المقدمة للحجاج.
