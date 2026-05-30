عضو لجنة الصحة النيابية اللبنانية: استهداف إسرائيل للقطاع الصحي يهدف لتدمير كل عناصر الحياة والبقاء

أوضح عضو لجنة الصحة النيابية اللبنانية، النائب عبد الرحمن البزري، أن "كل الاتفاقيات السابقة، المباشرة وغير المباشرة، مع إسرائيل، لم تأتِ بالنتائج المطلوبة، في...

وقال البزري في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك: "الكثيرين يراهنون على أن المباحثات التي تُعقد في البنتاغون بالولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل ستكون استمرارًا لحالة المراوحة المرتبطة بالتداعيات الإقليمية وترابط الساحات."وشدد على أن "منظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان مُطالبة بالقيام بواجبها، رغم ما نشهده من عقم دولي وعطب دائم في القرارات الدولية نتيجة التجاذبات السياسية الكبرى".وأشار عضو لجنة الصحة النيابية إلى أن "استهداف مدينة صيدا والمباني السكنية فيها، والذي أدّى إلى سقوط الضحايا، يحمل دلالات خطيرة تستوجب التنبه لها، خصوصًا مع الدور الوطني الذي تقوم به المدينة، كحاضنة حقيقية لكثير من أهالي الجنوب النازحين من قراهم، ولا سيما أن التصعيد العدواني على صيدا ومحيطها في تزايد مستمر".كما توجّه بالشكر إلى المؤسسات الدولية التي تقدم المساعدات الدوائية والتجهيزات، معتبرًا أن " القرار الدولي، سواء كان صحيا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو عسكريًا، يبقى مرتبطا بالقرار السياسي".البنتاغون يستضيف لقاء بين وفدين عسكريين من لبنان وإسرائيلإعلام: إسرائيل تضغط على واشنطن من أجل "حرية العمل" ضد "حزب الله"

