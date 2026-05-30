عضو لجنة الصحة النيابية اللبنانية: استهداف إسرائيل للقطاع الصحي يهدف لتدمير كل عناصر الحياة والبقاء
أوضح عضو لجنة الصحة النيابية اللبنانية، النائب عبد الرحمن البزري، أن "كل الاتفاقيات السابقة، المباشرة وغير المباشرة، مع إسرائيل، لم تأتِ بالنتائج المطلوبة، في...
2026-05-30T12:58+0000
أوضح عضو لجنة الصحة النيابية اللبنانية، النائب عبد الرحمن البزري، أن "كل الاتفاقيات السابقة، المباشرة وغير المباشرة، مع إسرائيل، لم تأتِ بالنتائج المطلوبة، في ظل البرنامج الإسرائيلي القائم على تدمير كل عناصر الحياة والبقاء، عبر استهداف مدروس للقطاع الصحي".
وقال البزري في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك: "الكثيرين يراهنون على أن المباحثات التي تُعقد في البنتاغون بالولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل ستكون استمرارًا لحالة المراوحة المرتبطة بالتداعيات الإقليمية وترابط الساحات."
وأضاف: "الجسم الطبي في لبنان، على اختلاف آرائه السياسية، ضد استهداف الطواقم الطبية والفرق الإسعافية والمستشفيات وإخراجها عن الخدمة"، وأشار إلى "ضرورة الاستمرار في توثيق هذه الاعتداءات وتقديم الشكاوى المتتالية".
وشدد على أن "منظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان مُطالبة بالقيام بواجبها، رغم ما نشهده من عقم دولي وعطب دائم في القرارات الدولية نتيجة التجاذبات السياسية الكبرى".
وأشار عضو لجنة الصحة النيابية إلى أن "استهداف مدينة صيدا والمباني السكنية فيها، والذي أدّى إلى سقوط الضحايا، يحمل دلالات خطيرة تستوجب التنبه لها، خصوصًا مع الدور الوطني الذي تقوم به المدينة، كحاضنة حقيقية لكثير من أهالي الجنوب النازحين من قراهم، ولا سيما أن التصعيد العدواني على صيدا ومحيطها في تزايد مستمر".
ووجّه البزري "تحية إلى القطاع الطبي والاستشفائي والصحي في لبنان"، معربًا عن ثقته بـ "قدرته على الصمود رغم الظروف الصعبة، والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية، كما نجح سابقًا في تجاوز تحديات ومحن كبرى".
كما توجّه بالشكر إلى المؤسسات الدولية التي تقدم المساعدات الدوائية والتجهيزات، معتبرًا أن " القرار الدولي، سواء كان صحيا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو عسكريًا، يبقى مرتبطا بالقرار السياسي".