https://sarabic.ae/20260529/إعلام-إسرائيل-تضغط-على-واشنطن-من-أجل-حرية-العمل-ضد-حزب-الله-1113842678.html

إعلام: إسرائيل تضغط على واشنطن من أجل "حرية العمل" ضد "حزب الله"

إعلام: إسرائيل تضغط على واشنطن من أجل "حرية العمل" ضد "حزب الله"

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية أن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة من أجل منحها حرية أكبر للتحرك ضد "حزب الله" في لبنان ضمن اتفاق مرتقب بين طهران وواشنطن. 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T05:26+0000

2026-05-29T05:26+0000

2026-05-29T05:26+0000

لبنان

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0b/1113318491_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_76083f6574fe7ec968f9d7e559f7902b.jpg

وذكرت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، أن تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على الإدارة الأمريكية من أجل تضمين بند يتيح لها حرية الحركة العسكرية في لبنان ضمن اتفاق السلام المقترح مع إيران.وأوضحت أن هذا الأمر قد يضيف عقبة جديدة أمام المفاوضات، في ظل إصرار إيران على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يتضمن إنهاء القتال في لبنان.وفي السياق نفسه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم الخميس، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على منطقتي صور والنبطية، وما تسببت به من تدمير للمعالم التاريخية، لن تزيد اللبنانيين إلا تمسكا بضرورة وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.وتابع: "هذا يجعلنا اكثر تمسكا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والعمل على الانسحاب الاسرائيلي الكامل من بلادنا، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يسمح بعودة كل النازحين إلى ديارهم بأمن وكرامة".وأكمل: "نحن مستمرون في حشد كل الدعم العربي والدولي لتحقيق ذلك. فهذا واجبنا الوطني وحقنا الثابت الذي لن نساوم عليه تحت أي ظرف".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 نيسان/أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.

https://sarabic.ae/20260528/نتنياهو-الجيش-الإسرائيلي-تجاوز-نهر-الليطاني-جنوب-لبنان--1113825933.html

https://sarabic.ae/20260528/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-هجوم-على-بيروت-في-عملية-عسكرية-وصفها-بالدقيقة----عاجل-1113820593.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, العالم العربي, الأخبار