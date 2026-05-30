في وقت قياسي... الصين تسلم أحدث ناقلة للغاز المسال في العالم
سلّمت الصين، يوم الجمعة الماضي، ناقلة الغاز الطبيعي المسال "بوتيري جوهور"، التي تبلغ سعتها 174 ألف متر مكعب، ما يُمثّل إنجازًا هامًا لصناعة بناء السفن في...
في وقت قياسي... الصين تسلم أحدث ناقلة للغاز المسال في العالم
سلّمت الصين، يوم الجمعة الماضي، ناقلة الغاز الطبيعي المسال "بوتيري جوهور"، التي تبلغ سعتها 174 ألف متر مكعب، ما يُمثّل إنجازًا هامًا لصناعة بناء السفن في البلاد.
تعد أول ناقلة غاز طبيعي مسال صينية تستخدم نظام صمامات تبريد محلية الصنع بالكامل في نظام احتواء الشحنة، مُكمّلةً بذلك سلسلة التوريد المحلية لناقلات الغاز الطبيعي المسال الكبيرة، بدءًا من المواد والتصميم وصولًا إلى المعدات.
بُنيت السفينة في شركة "هودونغ تشونغ هوا" لبناء السفن، وهي شركة تابعة لشركة "تشاينا ستيت شيب بيلدينغ". يبلغ طولها 299 مترًا وعرضها 46.4 مترًا، بمساحة سطح تُعادل مساحة ثلاثة ملاعب كرة قدم. وتتسع خزاناتها الأربعة لكمية من الغاز الطبيعي المسال تكفي لتزويد 3.3 مليون أسرة لمدة شهر.
يُوصف نظام الدفع ثنائي الوقود منخفض السرعة ونظام احتواء الشحنة من الجيل التالي في السفينة، بأنهما من الطراز العالمي، وبحسب كبير المصممين، وو آن، انخفضت انبعاثات الكربون اليومية بنحو 10 أطنان، وانخفض استهلاك الوقود والغاز بنسبة 10%، وتحسّن معدل التحميل من 98% إلى 98.5%. وتُترجم هذه الزيادة البالغة 0.5 نقطة مئوية إلى 500 طن إضافية من الغاز الطبيعي المسال لكل رحلة.
يشير المقال
إلى أن نظام الاحتواء يجب أن يحافظ على درجة حرارة الغاز الطبيعي المسال عند -163 درجة مئوية، وأن ناقلة غاز طبيعي مسال كبيرة واحدة تتطلب أكثر من 1000 صمام تبريد فائق، يجب أن تتحمل درجات الحرارة المنخفضة للغاية، والفتح والإغلاق المتكرر، والصدمات الحرارية على مدار 40 عامًا من الخدمة.
وكانت أول ناقلة غاز طبيعي مسال صينية الصنع، دابينغ صن، تحتوي على نسبة مكونات محلية أقل من 30%، واعتمدت كليًا على المعدات الأساسية المستوردة. وبعد أكثر من عقد من التطوير، ارتفعت هذه النسبة إلى 80%، بينما وصل نظام الاحتواء الآن إلى قدرة محلية بنسبة 100%. وتضم سلسلة توريد ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الصين حاليًا أكثر من 130 شركة.
انخفضت مدة بناء السفن من 40 شهرًا إلى 16 شهرًا، وارتفع الإنتاج السنوي من سفينة واحدة كل ثلاث سنوات إلى 11 سفينة سنويًا. ويبلغ عدد السفن المطلوبة لدى شركة "هودونغ تشونغ هوا" حاليًا ما يقارب 60 سفينة، مع اكتمال جميع مواعيد الإنتاج حتى عام 2030.
كما حصلت الشركة على 24 ناقلة ضمن "برنامج المئة سفينة" القطري، والذي وصفه التقرير بأنه أكبر عقد منفرد من حيث القيمة وسعة الشحن على مستوى العالم.
ووقّعت الشركة أيضًا في يناير/كانون الثاني اتفاقية مع مالك يوناني لتوريد ما بين أربع إلى ست ناقلات بسعة 174 ألف متر مكعب، لتكون بذلك أول دخول لها إلى السوق الأوروبية. وستعمل ناقلة "بوتيري جوهور" على خط ماليزيا-الصين.