في وقت قياسي... الصين تسلم أحدث ناقلة للغاز المسال في العالم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
في وقت قياسي... الصين تسلم أحدث ناقلة للغاز المسال في العالم
سلّمت الصين، يوم الجمعة الماضي، ناقلة الغاز الطبيعي المسال "بوتيري جوهور"، التي تبلغ سعتها 174 ألف متر مكعب، ما يُمثّل إنجازًا هامًا لصناعة بناء السفن في...
تعد أول ناقلة غاز طبيعي مسال صينية تستخدم نظام صمامات تبريد محلية الصنع بالكامل في نظام احتواء الشحنة، مُكمّلةً بذلك سلسلة التوريد المحلية لناقلات الغاز الطبيعي المسال الكبيرة، بدءًا من المواد والتصميم وصولًا إلى المعدات.بُنيت السفينة في شركة "هودونغ تشونغ هوا" لبناء السفن، وهي شركة تابعة لشركة "تشاينا ستيت شيب بيلدينغ". يبلغ طولها 299 مترًا وعرضها 46.4 مترًا، بمساحة سطح تُعادل مساحة ثلاثة ملاعب كرة قدم. وتتسع خزاناتها الأربعة لكمية من الغاز الطبيعي المسال تكفي لتزويد 3.3 مليون أسرة لمدة شهر. يشير المقال إلى أن نظام الاحتواء يجب أن يحافظ على درجة حرارة الغاز الطبيعي المسال عند -163 درجة مئوية، وأن ناقلة غاز طبيعي مسال كبيرة واحدة تتطلب أكثر من 1000 صمام تبريد فائق، يجب أن تتحمل درجات الحرارة المنخفضة للغاية، والفتح والإغلاق المتكرر، والصدمات الحرارية على مدار 40 عامًا من الخدمة. وكانت أول ناقلة غاز طبيعي مسال صينية الصنع، دابينغ صن، تحتوي على نسبة مكونات محلية أقل من 30%، واعتمدت كليًا على المعدات الأساسية المستوردة. وبعد أكثر من عقد من التطوير، ارتفعت هذه النسبة إلى 80%، بينما وصل نظام الاحتواء الآن إلى قدرة محلية بنسبة 100%. وتضم سلسلة توريد ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الصين حاليًا أكثر من 130 شركة. كما حصلت الشركة على 24 ناقلة ضمن "برنامج المئة سفينة" القطري، والذي وصفه التقرير بأنه أكبر عقد منفرد من حيث القيمة وسعة الشحن على مستوى العالم. ووقّعت الشركة أيضًا في يناير/كانون الثاني اتفاقية مع مالك يوناني لتوريد ما بين أربع إلى ست ناقلات بسعة 174 ألف متر مكعب، لتكون بذلك أول دخول لها إلى السوق الأوروبية. وستعمل ناقلة "بوتيري جوهور" على خط ماليزيا-الصين.
سلّمت الصين، يوم الجمعة الماضي، ناقلة الغاز الطبيعي المسال "بوتيري جوهور"، التي تبلغ سعتها 174 ألف متر مكعب، ما يُمثّل إنجازًا هامًا لصناعة بناء السفن في البلاد.
تعد أول ناقلة غاز طبيعي مسال صينية تستخدم نظام صمامات تبريد محلية الصنع بالكامل في نظام احتواء الشحنة، مُكمّلةً بذلك سلسلة التوريد المحلية لناقلات الغاز الطبيعي المسال الكبيرة، بدءًا من المواد والتصميم وصولًا إلى المعدات.
بُنيت السفينة في شركة "هودونغ تشونغ هوا" لبناء السفن، وهي شركة تابعة لشركة "تشاينا ستيت شيب بيلدينغ". يبلغ طولها 299 مترًا وعرضها 46.4 مترًا، بمساحة سطح تُعادل مساحة ثلاثة ملاعب كرة قدم. وتتسع خزاناتها الأربعة لكمية من الغاز الطبيعي المسال تكفي لتزويد 3.3 مليون أسرة لمدة شهر.

يُوصف نظام الدفع ثنائي الوقود منخفض السرعة ونظام احتواء الشحنة من الجيل التالي في السفينة، بأنهما من الطراز العالمي، وبحسب كبير المصممين، وو آن، انخفضت انبعاثات الكربون اليومية بنحو 10 أطنان، وانخفض استهلاك الوقود والغاز بنسبة 10%، وتحسّن معدل التحميل من 98% إلى 98.5%. وتُترجم هذه الزيادة البالغة 0.5 نقطة مئوية إلى 500 طن إضافية من الغاز الطبيعي المسال لكل رحلة.

يشير المقال إلى أن نظام الاحتواء يجب أن يحافظ على درجة حرارة الغاز الطبيعي المسال عند -163 درجة مئوية، وأن ناقلة غاز طبيعي مسال كبيرة واحدة تتطلب أكثر من 1000 صمام تبريد فائق، يجب أن تتحمل درجات الحرارة المنخفضة للغاية، والفتح والإغلاق المتكرر، والصدمات الحرارية على مدار 40 عامًا من الخدمة.
وكانت أول ناقلة غاز طبيعي مسال صينية الصنع، دابينغ صن، تحتوي على نسبة مكونات محلية أقل من 30%، واعتمدت كليًا على المعدات الأساسية المستوردة. وبعد أكثر من عقد من التطوير، ارتفعت هذه النسبة إلى 80%، بينما وصل نظام الاحتواء الآن إلى قدرة محلية بنسبة 100%. وتضم سلسلة توريد ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الصين حاليًا أكثر من 130 شركة.

انخفضت مدة بناء السفن من 40 شهرًا إلى 16 شهرًا، وارتفع الإنتاج السنوي من سفينة واحدة كل ثلاث سنوات إلى 11 سفينة سنويًا. ويبلغ عدد السفن المطلوبة لدى شركة "هودونغ تشونغ هوا" حاليًا ما يقارب 60 سفينة، مع اكتمال جميع مواعيد الإنتاج حتى عام 2030.

كما حصلت الشركة على 24 ناقلة ضمن "برنامج المئة سفينة" القطري، والذي وصفه التقرير بأنه أكبر عقد منفرد من حيث القيمة وسعة الشحن على مستوى العالم.
ووقّعت الشركة أيضًا في يناير/كانون الثاني اتفاقية مع مالك يوناني لتوريد ما بين أربع إلى ست ناقلات بسعة 174 ألف متر مكعب، لتكون بذلك أول دخول لها إلى السوق الأوروبية. وستعمل ناقلة "بوتيري جوهور" على خط ماليزيا-الصين.
