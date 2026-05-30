في وقت قياسي... الصين تسلم أحدث ناقلة للغاز المسال في العالم

سبوتنيك عربي

سلّمت الصين، يوم الجمعة الماضي، ناقلة الغاز الطبيعي المسال "بوتيري جوهور"، التي تبلغ سعتها 174 ألف متر مكعب، ما يُمثّل إنجازًا هامًا لصناعة بناء السفن في... 30.05.2026, سبوتنيك عربي

تعد أول ناقلة غاز طبيعي مسال صينية تستخدم نظام صمامات تبريد محلية الصنع بالكامل في نظام احتواء الشحنة، مُكمّلةً بذلك سلسلة التوريد المحلية لناقلات الغاز الطبيعي المسال الكبيرة، بدءًا من المواد والتصميم وصولًا إلى المعدات.بُنيت السفينة في شركة "هودونغ تشونغ هوا" لبناء السفن، وهي شركة تابعة لشركة "تشاينا ستيت شيب بيلدينغ". يبلغ طولها 299 مترًا وعرضها 46.4 مترًا، بمساحة سطح تُعادل مساحة ثلاثة ملاعب كرة قدم. وتتسع خزاناتها الأربعة لكمية من الغاز الطبيعي المسال تكفي لتزويد 3.3 مليون أسرة لمدة شهر. يشير المقال إلى أن نظام الاحتواء يجب أن يحافظ على درجة حرارة الغاز الطبيعي المسال عند -163 درجة مئوية، وأن ناقلة غاز طبيعي مسال كبيرة واحدة تتطلب أكثر من 1000 صمام تبريد فائق، يجب أن تتحمل درجات الحرارة المنخفضة للغاية، والفتح والإغلاق المتكرر، والصدمات الحرارية على مدار 40 عامًا من الخدمة. وكانت أول ناقلة غاز طبيعي مسال صينية الصنع، دابينغ صن، تحتوي على نسبة مكونات محلية أقل من 30%، واعتمدت كليًا على المعدات الأساسية المستوردة. وبعد أكثر من عقد من التطوير، ارتفعت هذه النسبة إلى 80%، بينما وصل نظام الاحتواء الآن إلى قدرة محلية بنسبة 100%. وتضم سلسلة توريد ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الصين حاليًا أكثر من 130 شركة. كما حصلت الشركة على 24 ناقلة ضمن "برنامج المئة سفينة" القطري، والذي وصفه التقرير بأنه أكبر عقد منفرد من حيث القيمة وسعة الشحن على مستوى العالم. ووقّعت الشركة أيضًا في يناير/كانون الثاني اتفاقية مع مالك يوناني لتوريد ما بين أربع إلى ست ناقلات بسعة 174 ألف متر مكعب، لتكون بذلك أول دخول لها إلى السوق الأوروبية. وستعمل ناقلة "بوتيري جوهور" على خط ماليزيا-الصين.

