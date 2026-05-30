ليفربول يعلن إقالة المدير الفني آرني سلوت رسميا
ليفربول يحصد لقب البريميرليغ بعد الفوز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا رحيل المدير الفني آرني سلوت، عن منصبه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن عملية اختيار خليفة له قد بدأت بالفعل.
وأكد النادي في بيان له، مساء اليوم السبت، أنه أقال آرني سلوت بشكل فوري من منصبه، مع البحث عن بديل له.
Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.— Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026
He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation.
وجاءت خطوة رحيل المدرب عن ليفربول بعد الموسم السيئ الذي عاشه نادي "الريدز" وخرج بدون تحقيق أي لقب إلى جانب إنهاء الفريق الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس.
وأعرب ملاك نادي ليفربول عن تقديرهم البالغ للنجاحات التي حققها آرني والروح القيادية التي أظهرها خلال العامين الماضيين وفي بيان مشترك، حيث جاء في البيان: "مما لا شك فيه أن هذا القرار كان صعبا للغاية فالمساهمة التي قدمها أرني لنادي ليفربول خلال فترة وجوده معنا كانت كبيرة وذات أثر ملموس والأهم من ذلك كله، بالنسبة لنا وللجماهير أنها كانت مسيرة ناجحة".
وأضاف البيان الإنكليزي: "إن تقديرنا لكل ما حققه لا حدود له خاصة وأن تلك الإنجازات استندت إلى أخلاقيات عمل رفيعة وتفان وخبرة فنية واسعة عززت رؤيتنا له كقائد رائد في مجاله".
وكان النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قد وجه رسالة قوية، في 16 من الشهر الجاري، إلى جماهير ليفربول عقب خسارة الفريق أمام أستون فيلا بنتيجة 2-4، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشارك صلاح، الملقب بـ"الفرعون المصري"، بديلاً في المباراة، بعد غيابه عن مواجهتين بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء كريستال بالاس.