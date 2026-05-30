ليفربول يعلن إقالة المدير الفني آرني سلوت رسميا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
ليفربول يعلن إقالة المدير الفني آرني سلوت رسميا
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا رحيل المدير الفني آرني سلوت، عن منصبه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن عملية اختيار خليفة له قد بدأت بالفعل. 30.05.2026, سبوتنيك عربي
وأكد النادي في بيان له، مساء اليوم السبت، أنه أقال آرني سلوت بشكل فوري من منصبه، مع البحث عن بديل له.وجاءت خطوة رحيل المدرب عن ليفربول بعد الموسم السيئ الذي عاشه نادي "الريدز" وخرج بدون تحقيق أي لقب إلى جانب إنهاء الفريق الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس.وأعرب ملاك نادي ليفربول عن تقديرهم البالغ للنجاحات التي حققها آرني والروح القيادية التي أظهرها خلال العامين الماضيين وفي بيان مشترك، حيث جاء في البيان: "مما لا شك فيه أن هذا القرار كان صعبا للغاية فالمساهمة التي قدمها أرني لنادي ليفربول خلال فترة وجوده معنا كانت كبيرة وذات أثر ملموس والأهم من ذلك كله، بالنسبة لنا وللجماهير أنها كانت مسيرة ناجحة".وأضاف البيان الإنكليزي: "إن تقديرنا لكل ما حققه لا حدود له خاصة وأن تلك الإنجازات استندت إلى أخلاقيات عمل رفيعة وتفان وخبرة فنية واسعة عززت رؤيتنا له كقائد رائد في مجاله".وكان النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قد وجه رسالة قوية، في 16 من الشهر الجاري، إلى جماهير ليفربول عقب خسارة الفريق أمام أستون فيلا بنتيجة 2-4، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وشارك صلاح، الملقب بـ"الفرعون المصري"، بديلاً في المباراة، بعد غيابه عن مواجهتين بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء كريستال بالاس.وكتب قائد منتخب مصر، في بيان عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه شاهد ليفربول ينتقل "من مرحلة الشك إلى الإيمان، ثم إلى مرحلة البطولات"، مؤكدًا أنه بذل كل ما لديه لمساعدة النادي على تحقيق النجاحات.
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا رحيل المدير الفني آرني سلوت، عن منصبه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن عملية اختيار خليفة له قد بدأت بالفعل.
وأكد النادي في بيان له، مساء اليوم السبت، أنه أقال آرني سلوت بشكل فوري من منصبه، مع البحث عن بديل له.
وجاءت خطوة رحيل المدرب عن ليفربول بعد الموسم السيئ الذي عاشه نادي "الريدز" وخرج بدون تحقيق أي لقب إلى جانب إنهاء الفريق الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس.
ليلة مؤثرة في أنفيلد... جماهير ليفربول تودع "الفرعون المصري" بعاصفة من التصفيق
24 مايو, 19:28 GMT
وأعرب ملاك نادي ليفربول عن تقديرهم البالغ للنجاحات التي حققها آرني والروح القيادية التي أظهرها خلال العامين الماضيين وفي بيان مشترك، حيث جاء في البيان: "مما لا شك فيه أن هذا القرار كان صعبا للغاية فالمساهمة التي قدمها أرني لنادي ليفربول خلال فترة وجوده معنا كانت كبيرة وذات أثر ملموس والأهم من ذلك كله، بالنسبة لنا وللجماهير أنها كانت مسيرة ناجحة".
وأضاف البيان الإنكليزي: "إن تقديرنا لكل ما حققه لا حدود له خاصة وأن تلك الإنجازات استندت إلى أخلاقيات عمل رفيعة وتفان وخبرة فنية واسعة عززت رؤيتنا له كقائد رائد في مجاله".
وكان النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قد وجه رسالة قوية، في 16 من الشهر الجاري، إلى جماهير ليفربول عقب خسارة الفريق أمام أستون فيلا بنتيجة 2-4، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشارك صلاح، الملقب بـ"الفرعون المصري"، بديلاً في المباراة، بعد غيابه عن مواجهتين بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء كريستال بالاس.
وكتب قائد منتخب مصر، في بيان عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه شاهد ليفربول ينتقل "من مرحلة الشك إلى الإيمان، ثم إلى مرحلة البطولات"، مؤكدًا أنه بذل كل ما لديه لمساعدة النادي على تحقيق النجاحات.
