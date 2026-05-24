ليلة مؤثرة في أنفيلد... جماهير ليفربول تودع "الفرعون المصري" بعاصفة من التصفيق
سبوتنيك عربي
خطف النجم محمد صلاح، الملقب بـ"الفرعون المصري"، الأنظار في مباراته الأخيرة بقميص ليفربول على ملعب "أنفيلد" اليوم الأحد، بعدما بدا متأثرًا لحظة استبداله خلال... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
خطف النجم محمد صلاح، الملقب بـ"الفرعون المصري"، الأنظار في مباراته الأخيرة بقميص ليفربول على ملعب "أنفيلد" اليوم الأحد، بعدما بدا متأثرًا لحظة استبداله خلال مواجهة فريقه أمام برينتفورد، في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهدت الدقيقة 74 من اللقاء لحظة استثنائية، حيث وقف جمهور "الريدز
" لتحية هدافه التاريخي، وسط تصفيق حار من جميع الحاضرين تقديرًا لمسيرته الحافلة مع النادي الإنجليزي، فيما حاول صلاح التماسك وإخفاء دموعه في مشهد مؤثر عكس حجم الارتباط بين اللاعب والجماهير، وفقا لمواقع رياضية.
وقدم الدولي المصري بصمته الأخيرة بصناعة هدف خلال المباراة، ليختتم رحلة استمرت 9 أعوام داخل أسوار "أنفيلد"، سجل خلالها 257 هدفًا في 442 مباراة منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين للنادي خلف إيان راش وروجر هانت.
وكان صلاح
قد كشف عن قراره بمغادرة ليفربول عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، شهر مارس/آذار الماضي، استعرض خلاله أبرز بطولاته وإنجازاته، قائلاً: "مرحبًا جميعًا، للأسف هذا اليوم قد جاء، الرحلة كانت رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، قضيت أفضل سنوات مسيرتي هنا مع ليفربول، ولن أنسى دعم الجماهير لي منذ اليوم الأول".
وأضاف: "أشعر بالفخر لما حققناه سويًا، وسأظل ممتنًا لكل لحظة داخل هذا النادي العظيم، لكن حان وقت خوض تحدٍ جديد في مسيرتي".
وتابع: "الرحيل ليس سهلاً أبدًا، سأكون دائمًا واحدًا منكم، هذا النادي
سيكون دائمًا منزلًا لي ولكل عائلتي".