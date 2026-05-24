https://sarabic.ae/20260524/ليلة-مؤثرة-في-أنفيلد-جماهير-ليفربول-تودع-الفرعون-المصري-بعاصفة-من-التصفيق--1113706768.html

ليلة مؤثرة في أنفيلد... جماهير ليفربول تودع "الفرعون المصري" بعاصفة من التصفيق

ليلة مؤثرة في أنفيلد... جماهير ليفربول تودع "الفرعون المصري" بعاصفة من التصفيق

سبوتنيك عربي

خطف النجم محمد صلاح، الملقب بـ"الفرعون المصري"، الأنظار في مباراته الأخيرة بقميص ليفربول على ملعب "أنفيلد" اليوم الأحد، بعدما بدا متأثرًا لحظة استبداله خلال... 24.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-24T19:28+0000

2026-05-24T19:28+0000

2026-05-24T19:28+0000

أخبار مصر الآن

بريطانيا

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/05/1074356411_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_d731cc0b73169f2c8ff0d3470cdcc353.jpg

وشهدت الدقيقة 74 من اللقاء لحظة استثنائية، حيث وقف جمهور "الريدز" لتحية هدافه التاريخي، وسط تصفيق حار من جميع الحاضرين تقديرًا لمسيرته الحافلة مع النادي الإنجليزي، فيما حاول صلاح التماسك وإخفاء دموعه في مشهد مؤثر عكس حجم الارتباط بين اللاعب والجماهير، وفقا لمواقع رياضية. وكان صلاح قد كشف عن قراره بمغادرة ليفربول عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، شهر مارس/آذار الماضي، استعرض خلاله أبرز بطولاته وإنجازاته، قائلاً: "مرحبًا جميعًا، للأسف هذا اليوم قد جاء، الرحلة كانت رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، قضيت أفضل سنوات مسيرتي هنا مع ليفربول، ولن أنسى دعم الجماهير لي منذ اليوم الأول".وأضاف: "أشعر بالفخر لما حققناه سويًا، وسأظل ممتنًا لكل لحظة داخل هذا النادي العظيم، لكن حان وقت خوض تحدٍ جديد في مسيرتي".وتابع: "الرحيل ليس سهلاً أبدًا، سأكون دائمًا واحدًا منكم، هذا النادي سيكون دائمًا منزلًا لي ولكل عائلتي".

https://sarabic.ae/20260522/أول-تحرك-إسباني-للتعاقد-مع-محمد-صلاح-1113638653.html

https://sarabic.ae/20260428/محمد-صلاح-يعلن-عن-ناديه-الجديد-في-هذا-الموعد-1112950255.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن, بريطانيا, رياضة