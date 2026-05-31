إعلام: طهران تعتزم إدخال تعديلات على مسودة التفاهم مع واشنطن
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن طهران تعتزم إجراء تعديلات جديدة على مسودة مذكرة التفاهم المطروحة ضمن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصادر مطلعة، أن الجانب الإيراني يدرس إدخال تعديلات على المقترحات الحالية في إطار المسار التفاوضي القائم بين البلدين. وأكدت المصادر أن التعديلات المقترحة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تعني بالضرورة قبول إيران بها، مشيرة إلى أن الموقف الإيراني لا يزال قيد البحث والنقاش ضمن المفاوضات المستمرة. واليوم الأحد، زعمت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن ترامب "وضع شروطًا أكثر صرامة لاتفاق محتمل لإنهاء الصراع مع إيران، وأنه قدّم مقترحات جديدة إلى طهران".وأعلن ترامب، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الـ8 من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني. ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية سيبقى مستمرًا.وأدى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط 2026، بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، إلى تعطيل الملاحة فعليًا في مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال، كما أثّر على مستويات تصدير النفط في دول المنطقة وإنتاجه، وعلى خلفية حصار المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، عقد ترامب اجتماعًا استخباريًا في واشنطن، صباح أول أمس الجمعة، ووعد باتخاذ قرار نهائي بشأن الوضع مع إيران. وأفادت تلك الوسائل لاحقًا، بأنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهم نهائي.
