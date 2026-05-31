https://sarabic.ae/20260531/إعلام-طهران-تعتزم-إدخال-تعديلات-على-مسودة-التفاهم-مع-واشنطن-1113923024.html

إعلام: طهران تعتزم إدخال تعديلات على مسودة التفاهم مع واشنطن

إعلام: طهران تعتزم إدخال تعديلات على مسودة التفاهم مع واشنطن

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن طهران تعتزم إجراء تعديلات جديدة على مسودة مذكرة التفاهم المطروحة ضمن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. 31.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-31T19:53+0000

2026-05-31T19:53+0000

2026-05-31T19:53+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

مضيق هرمز

باكستان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111690464_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_118f30fbd0efa9df6d204b7fad4c7ca8.jpg

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصادر مطلعة، أن الجانب الإيراني يدرس إدخال تعديلات على المقترحات الحالية في إطار المسار التفاوضي القائم بين البلدين. وأكدت المصادر أن التعديلات المقترحة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تعني بالضرورة قبول إيران بها، مشيرة إلى أن الموقف الإيراني لا يزال قيد البحث والنقاش ضمن المفاوضات المستمرة. واليوم الأحد، زعمت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن ترامب "وضع شروطًا أكثر صرامة لاتفاق محتمل لإنهاء الصراع مع إيران، وأنه قدّم مقترحات جديدة إلى طهران".وأعلن ترامب، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الـ8 من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني. ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية سيبقى مستمرًا.وأدى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط 2026، بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، إلى تعطيل الملاحة فعليًا في مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال، كما أثّر على مستويات تصدير النفط في دول المنطقة وإنتاجه، وعلى خلفية حصار المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود.

https://sarabic.ae/20260531/ترامب-الولايات-المتحدة-تقترب-ببطء-وثبات-من-اتفاق-جيد-جدا-مع-إيران--1113903723.html

https://sarabic.ae/20260531/إيران-حقل-بارس-الجنوبي-يستأنف-إنتاج-الغاز-لأول-مرة-منذ-بدء-الحرب--1113917050.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز, باكستان