https://sarabic.ae/20260531/تباطؤ-غير-مسبوق-في-دوران-الأرض-يثير-مخاوف-العلماء-1113916567.html
تباطؤ غير مسبوق في دوران الأرض يثير مخاوف العلماء
تباطؤ غير مسبوق في دوران الأرض يثير مخاوف العلماء
سبوتنيك عربي
حذر علماء من أن تباطؤ دوران الأرض بوتيرة غير مسبوقة خلال ملايين السنين الماضية قد يحمل تداعيات علمية وتقنية مهمة، في ظل ارتباط الظاهرة بالتغيرات المناخية... 31.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-31T15:11+0000
2026-05-31T15:11+0000
2026-05-31T15:11+0000
علوم
فيينا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091812453_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ddf1cf2677f9cab2e95fb2b89b3abaf9.jpg
ووفقاً لتقرير نشرته مجلة "ساينس فوكس"، توصل باحثون من جامعة فيينا والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ إلى أن معدل زيادة طول اليوم على الأرض بلغ مستويات غير مسبوقة خلال التاريخ الجيولوجي الممتد لنحو 3.6 مليون سنة. واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل أصداف متحجرة لكائنات بحرية دقيقة عاشت في قاع المحيطات، حيث استخدموا تركيبها الكيميائي لإعادة بناء التغيرات في مستويات البحار عبر العصور، ومن ثم استنتاج التحولات التي طرأت على سرعة دوران الأرض. وتشير التقديرات إلى أن طول اليوم يزداد حالياً بمعدل يبلغ نحو 1.33 ميلي ثانية كل قرن. وقال البروفيسور بندكت سوجا إن هذا التغير يستلزم إعادة توزيع كتلة هائلة تقدر بنحو ألف غيغا طن، موضحاً أن حجمها يعادل مكعباً جليدياً يصل ارتفاعه إلى عشرة كيلومترات، أي أعلى من قمة جبل إيفرست. من جهته، حذر الباحث مصطفى كياني شاهفاندي من أن استمرار هذا التغير قد يؤثر في دقة أنظمة الملاحة الفضائية داخل النظام الشمسي، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على أداء نظام تحديد المواقع العالمي على الأرض.
https://sarabic.ae/20250625/دراسة-الأرض-تنبض-تحت-أفريقيا-تمهيدا-لتشكيل-محيط-جديد-1102068187.html
https://sarabic.ae/20250403/دراسة-قشرة-الأرض-تتسرب-إلى-باطن-الكوكب-1099172869.html
فيينا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091812453_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_fd8f4f9b7dca10e6a535952600f8cabb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, فيينا
تباطؤ غير مسبوق في دوران الأرض يثير مخاوف العلماء
حذر علماء من أن تباطؤ دوران الأرض بوتيرة غير مسبوقة خلال ملايين السنين الماضية قد يحمل تداعيات علمية وتقنية مهمة، في ظل ارتباط الظاهرة بالتغيرات المناخية المتسارعة وذوبان الكتل الجليدية القطبية.
ووفقاً لتقرير نشرته مجلة
"ساينس فوكس"، توصل باحثون من جامعة فيينا والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ إلى أن معدل زيادة طول اليوم على الأرض بلغ مستويات غير مسبوقة خلال التاريخ الجيولوجي الممتد لنحو 3.6 مليون سنة.
واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل أصداف متحجرة لكائنات بحرية دقيقة عاشت في قاع المحيطات، حيث استخدموا تركيبها الكيميائي لإعادة بناء التغيرات في مستويات البحار عبر العصور، ومن ثم استنتاج التحولات التي طرأت على سرعة دوران الأرض
.
ويرى العلماء أن التباطؤ الحالي يرتبط بذوبان الصفائح والقمم الجليدية في المناطق القطبية نتيجة التغير المناخي، إذ تؤدي مياه الذوبان إلى إعادة توزيع الكتلة من المناطق القريبة من القطبين نحو خط الاستواء، ما ينعكس على سرعة دوران الكوكب.
وتشير التقديرات إلى أن طول اليوم يزداد حالياً بمعدل يبلغ نحو 1.33 ميلي ثانية كل قرن.
وقال البروفيسور بندكت سوجا إن هذا التغير يستلزم إعادة توزيع كتلة هائلة تقدر بنحو ألف غيغا طن، موضحاً أن حجمها يعادل مكعباً جليدياً يصل ارتفاعه إلى عشرة كيلومترات، أي أعلى من قمة جبل إيفرست.
من جهته، حذر الباحث مصطفى كياني شاهفاندي من أن استمرار هذا التغير قد يؤثر في دقة أنظمة الملاحة الفضائية داخل النظام الشمسي
، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على أداء نظام تحديد المواقع العالمي على الأرض.