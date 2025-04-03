https://sarabic.ae/20250403/دراسة-قشرة-الأرض-تتسرب-إلى-باطن-الكوكب-1099172869.html

دراسة: قشرة الأرض تتسرب إلى باطن الكوكب

دراسة: قشرة الأرض تتسرب إلى باطن الكوكب

سبوتنيك عربي

اكتشف علماء الجيولوجيا أن الجانب السفلي من قشرة الأرض يتسرب إلى باطن الكوكب، وذلك في قارة أمريكا الشمالية، وتحديدا تحت الغرب الأوسط الأمريكي. 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T06:46+0000

2025-04-03T06:46+0000

2025-04-03T06:46+0000

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أشارت الدراسة إلى أن كتل من الصخور المنصهرة تتجمع في الوشاح العلوي للكوكب، لتكتسب في النهاية كتلة كافية لترسبها على عمق أكبر، وهي آلية بطيئة وتدريجية كشفت عنها عمليات الرصد الزلزالي التي تُظهر ترقق الغلاف الصخري تحت المنطقة.وقد اكتُشف مؤخرًا أن تقطر الغلاف الصخري يحدث في أجزاء أخرى من العالم أيضًا، ليس فقط في أمريكا الشمالية، لكن هذا الاكتشاف يفتح نافذة جديدة على العمليات الجيولوجية الفريدة لأرضنا الديناميكية. نوع الغلاف الصخري هو الكراتون، وهو جزء كبير ومستقر من قشرة الأرض، موجود نسبيًا، لفترة طويلة جدًا من الزمن. ونظرًا لاستقراره الشديد، يُعتقد أنه النواة التي تتشكل حولها القارات. ومن المعلوم وجود نحو 35 كراتونًا كامنًا تحت أقدامنا.في بعض الحالات، كما هو الحال في جبال الأنديز وهضبة الأناضول في تركيا، يمكن أن تُسبب هذه العملية تجاعيد على سطح الكوكب تكشف عن النشاط الذي يحدث تحتها. استخدم العلماء نموذجًا حاسوبيًا يرسم خريطةً مقطعيةً لقشرة الأرض من بيانات الزلازل التي جمعها اتحاد (EarthScope). يشبه الأمر التقاط صورة بالأشعة السينية للقشرة، كاشفةً عن أثخنها وأقلها سمكًا، وكيف تتفاوت كثافتها.يكشف عمل الفريق أن الكراتون الذي يقع تحت معظم قارة أمريكا الشمالية آخذ في التضاؤل، مع وجود النقطة المحورية تحت الغرب الأوسط للولايات المتحدة، والسبب المحتمل هو تنقيط الغلاف الصخري.والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو سبب ذلك. على بعد نحو 600 كيلومتر (373 ميلاً) من الكراتون، تنزلق صفيحة فارالون التكتونية القديمة تحت الصفيحة التكتونية لأمريكا الشمالية، وهي عملية تُعرف باسم "الاندساس". تستمر هذه العملية لمئات الملايين من السنين، وبحلول هذه المرحلة، كانت صفيحة فارالون قد اندست بالكامل تقريبًا، مع وجود الجزء الأكبر منها الآن في الوشاح السفلي، تحت الصفيحة الأمريكية الشمالية. تشير البيانات الزلزالية إلى أن وجودها يعيد توجيه تدفقات الوشاح واسعة النطاق التي تقص قاع الكراتون، مما يُضعفه.ويمكن أن تتفاقم عملية التنقيط بعد ذلك بسبب الضعف السابق للغلاف الصخري، مثال على ذلك هو إطلاق المواد المتطايرة من بقايا صفيحة فارالون. ويمكن لهذه العمليات مجتمعةً أن تُليّن وتُضعف الجانب السفلي من الكراتون بما يكفي لتسهيل تنقيط الغلاف الصخري، مما يُضعف الكراتون الذي تُبنى حوله القارة.ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه على الرغم من أن نقطة التركيز تقع تحت الغرب الأوسط، إلا أن تأثيراتها منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء الكراتون. لكنها عملية تمتد على مدى زمني يتراوح بين ملايين ومليارات السنين، ومن غير المرجح أن تؤثر على أي شخص يعيش في قارة أمريكا الشمالية لأجيال عديدة قادمة.دراسة: إشعاع صادر عن نجم متفجر غيّر التطور على الأرض... فيديودراسة تشكك في عدد سكان كوكب الأرض

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علوم, جيولوجيا, الجيولوجيا, الأرض, تهديدات كوكب الأرض, كوكب الأرض, يوم الأرض