https://sarabic.ae/20250111/دراسة-تكشف-خطرا-محدقا-يهدد-24-من-الكائنات-المائية-على-كوكب-الأرض-1096686627.html

دراسة تكشف خطرا محدقا يهدد 24% من الكائنات المائية على كوكب الأرض

دراسة تكشف خطرا محدقا يهدد 24% من الكائنات المائية على كوكب الأرض

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن خطر يهدد 24% من الكائنات المائية على كوكب الأرض، بسبب الانحدار في التنوع البيولوجي في الأنهار والبحيرات، والتي... 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T13:59+0000

2025-01-11T13:59+0000

2025-01-11T13:59+0000

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واستخدم العلماء المشاركون في الدراسة الجديدة "القائمة الحمراء" المكتملة أخيرا، للأسماك التي تعيش في المياه العذبة، والقائمة الخاصة باليعسوبيات."القائمة الحمراء" هي جرد رسمي لحالة الحفظ التي جمعها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وقد جمعوا هذا مع البيانات من القائمة الحمراء المنشورة سابقاً لسرطانات المياه العذبة وجراد البحر والروبيان. وفي المجموع، قاموا بتقييم أكثر من 23000 نوع.وتشمل هذه الأنواع ثعبان البحر الأوروبي المهدد بالانقراض بشكل حرج، وجراد البحر الأبيض المخالب المهدد بالانقراض.وفي الواقع، وعلى الرغم من المؤشرات التي تشير إلى أن نسبة أكبر من أنواع الرخويات، التي تعيش في المياه العذبة معرضة لخطر الانقراض، لم يتمكن العلماء من تضمين الرخويات في تحليلهم لأن العديد من الأنواع تعاني من نقص البيانات.إن المسطحات المائية العذبة تشبه الجزر في بحر من الأرض، وتسهيل الحركة بين هذه الجزر يمكن أن يساعد في الحفاظ على الأنواع، وخاصة حيث تختفي موسمياً.وفي هذه الدراسة، يبرز التلوث والسدود واستخراج المياه وتغيير استخدام الأراضي والأمراض، كتهديدات بارزة، حيث تتأثر معظم الأنواع بأكثر من تهديد واحد.والمياه العذبة في مناطق الحجر الجيري والصخور المسامية الغنية بالكالسيوم تستضيف باستمرار أنواعًا مهددة بالانقراض أكثر مما هو متوقع، ما يسلط الضوء على أهمية تيارات الطباشير على سبيل المثال، حيث يكون الضغط الناجم عن استغلال موارد المياه والتلوث واضحًا.وأشارت الدراسة إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة مثل زراعة الأشجار أو حماية الأراضي الرطبة تقدم طريقة للمضي قدمًا تفيد التنوع البيولوجي ورفاهية الإنسان في نفس الوقت.وكما يقول مؤلفو الدراسة الجديدة، فإن المياه العذبة تدعم أكثر من 10% من جميع الأنواع المعروفة، بما في ذلك نحو ثلث الفقاريات ونصف الأسماك، في حين تغطي أقل من واحد في المئة من سطح الأرض.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يعكس الانحدار الواسع النطاق لهذه الأنواع، التلوث المتزايد وغيره من الضغوط، وهو ما لا يبشر بالخير لمجتمعنا في مواجهة تغير المناخ وتناقص توافر المياه.

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علوم, حوض سمك, سمكة, بحار, بحار ومحيطات, البحار, ما وراء البحار