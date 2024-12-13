حوت أحدب يحطم رقما قياسيا بعبور 3 محيطات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:18 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:26 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
10:03 GMT
57 د
On air
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:03 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:19 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:53 GMT
6 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الثورات العربية أمام امتحان عسير وحسنا فعل البعث بتجميد نشاطاته في سوريا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية، إسرائيل ترفض مغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241213/حوت-أحدب-يحطم-رقما-قياسيا-بعبور-3-محيطات---1095761491.html
حوت أحدب يحطم رقما قياسيا بعبور 3 محيطات
حوت أحدب يحطم رقما قياسيا بعبور 3 محيطات
سبوتنيك عربي
تم رصد ذكر حوت أحدب صغير وهو يتزاوج مع إناث في مجموعتين مختلفتين تقعان على جانبين متقابلين من العالم، في رحلة قياسية بلغت أكثر من 13000 كيلومتر (أو 8000 ميل)... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T14:19+0000
2024-12-13T14:19+0000
مجتمع
علوم
المحيطات
بحار ومحيطات
أعماق المحيطات
بحار
حيوان
حوت
حوت أحدب
الحوت
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095761025_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_dd426091e4c844170f1a5fe642586241.jpg
هذه المشاهدات حيّرت علماء الأحياء البحرية وعلماء المحيطات وخبراء الحيتان، الذين قاموا بتحليل هذه المشاهدات، فالحيتان الحدباء تلتزم عمومًا بمخزونات التكاثر المميزة الخاصة بها، والتي يوجد منها 7 في نصف الكرة الجنوبي.تم رصد الحوت الذكر مع حيتان حدباء أخرى، أولاً في المحيط الهادئ بالقرب من كولومبيا في عام 2013، في خليج تريبوغا فوق خط الاستواء مباشرة، ثم بعد 9 سنوات، مع مجموعة مختلفة تمامًا قبالة ساحل فومبا، في قرية تنزانية في زنجبار جنوب غرب المحيط الهندي.وبالنسبة للحيتان يمكن أن يحدث التكاثر والتغذية في مواقع منفصلة إلى حد كبير، لذا فإن الهجرات التي تصل إلى 8000 كيلومتر في اتجاه واحد شمالًا أو جنوبًا ليست غير مسموعة، لكن الهجرات الطولية، كما في هذه الحالة، غير عادية تمامًا.ربما كان الحوت مدفوعًا بالمنافسة المتزايدة مع الذكور الآخرين للتكاثر والطعام، حيث تتعافى أعداد الحيتان الحدباء عالميًا من الدمار الذي لحق بها تاريخيًا.وقد تكون رحلته أيضًا استجابة للتغيرات في بيئته ومناخه والتي تؤثر على توزيع "الكريل" في المحيط الجنوبي، وهو مصدر غذائي حيوي للحيتان الحدباء.وأضافوا: "عندما شوهد هذا الذكر في زنجبار، في عام 2022، بافتراض النضج الجنسي عند سن 6 سنوات على الأقل، كان عمره 15 عامًا على الأقل."يعتقد الباحثون أنه من المحتمل أن رحلة هذا الحوت الملحمية كانت باسم الإنجاب، خاصة وأن المشاهدات تم تسجيلها حول موسم التكاثر.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن هذا يؤكد على أهمية جهود البحث لفهم العوامل المحتملة وتأثير السكان على تحركات الحيتان الحدباء بين المحيطات".
https://sarabic.ae/20240418/علماء-يتمكنون-من-التحدث-مع-حوت-لأول-مرة-1088079192.html
https://sarabic.ae/20240627/حوت-أحدب-يجر-زورقا-بعد-تشابكه-بحبال-المرساة-فيديو---1090222259.html
https://sarabic.ae/20240726/حوت-ضخم-يقفز-على-قارب-ويغرقه-فيديو-1091140280.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095761025_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_3415f8812a8531573d8dc5fb8db231fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, المحيطات, بحار ومحيطات, أعماق المحيطات, بحار, حيوان, حوت, حوت أحدب, الحوت
علوم, المحيطات, بحار ومحيطات, أعماق المحيطات, بحار, حيوان, حوت, حوت أحدب, الحوت

حوت أحدب يحطم رقما قياسيا بعبور 3 محيطات

14:19 GMT 13.12.2024
© Getty Images / Robert Smits / 500pxصورة لحوت في المحيط
صورة لحوت في المحيط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© Getty Images / Robert Smits / 500px
تابعنا عبر
تم رصد ذكر حوت أحدب صغير وهو يتزاوج مع إناث في مجموعتين مختلفتين تقعان على جانبين متقابلين من العالم، في رحلة قياسية بلغت أكثر من 13000 كيلومتر (أو 8000 ميل) بينهما.
هذه المشاهدات حيّرت علماء الأحياء البحرية وعلماء المحيطات وخبراء الحيتان، الذين قاموا بتحليل هذه المشاهدات، فالحيتان الحدباء تلتزم عمومًا بمخزونات التكاثر المميزة الخاصة بها، والتي يوجد منها 7 في نصف الكرة الجنوبي.
تم رصد الحوت الذكر مع حيتان حدباء أخرى، أولاً في المحيط الهادئ بالقرب من كولومبيا في عام 2013، في خليج تريبوغا فوق خط الاستواء مباشرة، ثم بعد 9 سنوات، مع مجموعة مختلفة تمامًا قبالة ساحل فومبا، في قرية تنزانية في زنجبار جنوب غرب المحيط الهندي.

إن هذه المسافة (13046 كيلومترًا) هي الحد الأدنى بين مشاهدات ذات الحوت، وأول تسجيل لحوت أحدب يتناوب بين مناطق الشتاء في المحيطين الهادئ والهندي.

حوت أحدب عملاق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
مجتمع
علماء يتمكنون من "التحدث" مع حوت أحدب لأول مرة
18 أبريل, 12:55 GMT
وبالنسبة للحيتان يمكن أن يحدث التكاثر والتغذية في مواقع منفصلة إلى حد كبير، لذا فإن الهجرات التي تصل إلى 8000 كيلومتر في اتجاه واحد شمالًا أو جنوبًا ليست غير مسموعة، لكن الهجرات الطولية، كما في هذه الحالة، غير عادية تمامًا.
ربما كان الحوت مدفوعًا بالمنافسة المتزايدة مع الذكور الآخرين للتكاثر والطعام، حيث تتعافى أعداد الحيتان الحدباء عالميًا من الدمار الذي لحق بها تاريخيًا.
وقد تكون رحلته أيضًا استجابة للتغيرات في بيئته ومناخه والتي تؤثر على توزيع "الكريل" في المحيط الجنوبي، وهو مصدر غذائي حيوي للحيتان الحدباء.
حوت أحدب يصارع الأمواج - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
مجتمع
حوت أحدب يجر زورقا بعد تشابكه بحبال المرساة... فيديو
27 يونيو, 09:07 GMT

وكتب علماء الأحياء البحرية: "لا يمكن تحديد وقت حدوث تحول منطقة التكاثر لهذا الحوت بدقة، ولكن يمكن القول إن الفرد يبدو أنه كان ذكرًا ناضجًا جنسيًا عندما شوهد لأول مرة، في عام 2013 وأثناء التنقل بين شرق المحيط الهادئ وغرب المحيط الهندي بعد أغسطس 2017".

وأضافوا: "عندما شوهد هذا الذكر في زنجبار، في عام 2022، بافتراض النضج الجنسي عند سن 6 سنوات على الأقل، كان عمره 15 عامًا على الأقل."
مشاهد متداوله لحوت يتسبب بانقلاب قارب في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
مجتمع
حوت ضخم يقفز على قارب ويغرقه.. فيديو
26 يوليو, 09:39 GMT
يعتقد الباحثون أنه من المحتمل أن رحلة هذا الحوت الملحمية كانت باسم الإنجاب، خاصة وأن المشاهدات تم تسجيلها حول موسم التكاثر.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن هذا يؤكد على أهمية جهود البحث لفهم العوامل المحتملة وتأثير السكان على تحركات الحيتان الحدباء بين المحيطات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала