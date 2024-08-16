مشهد حزين لحوت أحدب ضخم بلا ذيل يصارع أمواج المحيط... فيديو

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تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
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حصاد الأسبوع
خبير: ستبقى الحرب الأوكرانية نقطة استنزاف وابتزاز لجميع الأطراف إذا لم تنتقل إلى داخل أمريكا نفسها
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60 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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29 د
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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29 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
09:03 GMT
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كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
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ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
11:31 GMT
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صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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https://sarabic.ae/20240816/مشهد-حزين-لحوت-أحدب-ضخم-بلا-ذيل-يصارع-أمواج-المحيط-فيديو-1091820248.html
مشهد حزين لحوت أحدب ضخم بلا ذيل يصارع أمواج المحيط... فيديو
مشهد حزين لحوت أحدب ضخم بلا ذيل يصارع أمواج المحيط... فيديو
سبوتنيك عربي
التقطت طائرة من دون طيار لقطات محزنة لحوت أحدب ضخم بلا ذيل يصارع أمواج المحيط قبالة ساحل ولاية واشنطن. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
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2024-08-16T14:36+0000
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وتُظهر لقطات من طائرة من دون طيار حوتًا أحدبًا يفتقد زعنفته المفصصة الشهيرة، والتي تتولى الدفع أثناء السباحة.وبحسب المشاهد، يحاول الحوت التكيف الآن مع حالته، إلا أنه من المرجح أن يموت من الإرهاق والجوع قريبًا، كما يتوقع الخبراء.وقالت جيسيكا فارير، المستجيبة الرئيسية ومديرة الأبحاث في متحف الحيتان في فرايداي هاربور: "إنه أمر محزن للغاية. إنه حيوان مهيب كبير الحجم ويفتقد جزءًا مهمًا للغاية من جسمه".مشهد درامي لانفعال طفل بهدف إنقاذ أمه التي غرقت سيارتها في بحيرة... فيديو"بسبب الجوع" فيل غاضب يقلب سيارة في تايلاند... فيديو
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مشهد حزين لحوت أحدب ضخم بلا ذيل يصارع أمواج المحيط... فيديو

14:36 GMT 16.08.2024
© Photo / YouTubeحوت أحدب
حوت أحدب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Photo / YouTube
تابعنا عبر
التقطت طائرة من دون طيار لقطات محزنة لحوت أحدب ضخم بلا ذيل يصارع أمواج المحيط قبالة ساحل ولاية واشنطن.
وتُظهر لقطات من طائرة من دون طيار حوتًا أحدبًا يفتقد زعنفته المفصصة الشهيرة، والتي تتولى الدفع أثناء السباحة.
وبحسب المشاهد، يحاول الحوت التكيف الآن مع حالته، إلا أنه من المرجح أن يموت من الإرهاق والجوع قريبًا، كما يتوقع الخبراء.
وقالت جيسيكا فارير، المستجيبة الرئيسية ومديرة الأبحاث في متحف الحيتان في فرايداي هاربور: "إنه أمر محزن للغاية. إنه حيوان مهيب كبير الحجم ويفتقد جزءًا مهمًا للغاية من جسمه".
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