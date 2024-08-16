https://sarabic.ae/20240816/مشهد-حزين-لحوت-أحدب-ضخم-بلا-ذيل-يصارع-أمواج-المحيط-فيديو-1091820248.html
مشهد حزين لحوت أحدب ضخم بلا ذيل يصارع أمواج المحيط... فيديو
مشهد حزين لحوت أحدب ضخم بلا ذيل يصارع أمواج المحيط... فيديو
سبوتنيك عربي
التقطت طائرة من دون طيار لقطات محزنة لحوت أحدب ضخم بلا ذيل يصارع أمواج المحيط قبالة ساحل ولاية واشنطن. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T14:36+0000
2024-08-16T14:36+0000
2024-08-16T14:36+0000
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وتُظهر لقطات من طائرة من دون طيار حوتًا أحدبًا يفتقد زعنفته المفصصة الشهيرة، والتي تتولى الدفع أثناء السباحة.وبحسب المشاهد، يحاول الحوت التكيف الآن مع حالته، إلا أنه من المرجح أن يموت من الإرهاق والجوع قريبًا، كما يتوقع الخبراء.وقالت جيسيكا فارير، المستجيبة الرئيسية ومديرة الأبحاث في متحف الحيتان في فرايداي هاربور: "إنه أمر محزن للغاية. إنه حيوان مهيب كبير الحجم ويفتقد جزءًا مهمًا للغاية من جسمه".مشهد درامي لانفعال طفل بهدف إنقاذ أمه التي غرقت سيارتها في بحيرة... فيديو"بسبب الجوع" فيل غاضب يقلب سيارة في تايلاند... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد حزين لحوت أحدب ضخم بلا ذيل يصارع أمواج المحيط... فيديو
التقطت طائرة من دون طيار لقطات محزنة لحوت أحدب ضخم بلا ذيل يصارع أمواج المحيط قبالة ساحل ولاية واشنطن.
وتُظهر لقطات من طائرة من دون طيار حوتًا أحدبًا يفتقد زعنفته المفصصة الشهيرة، والتي تتولى الدفع أثناء السباحة.
وبحسب المشاهد، يحاول الحوت التكيف الآن مع حالته
، إلا أنه من المرجح أن يموت من الإرهاق والجوع قريبًا، كما يتوقع الخبراء.
وقالت جيسيكا فارير، المستجيبة الرئيسية ومديرة الأبحاث في متحف الحيتان في فرايداي هاربور
: "إنه أمر محزن للغاية. إنه حيوان مهيب كبير الحجم ويفتقد جزءًا مهمًا للغاية من جسمه".