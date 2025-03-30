https://sarabic.ae/20250330/رصد-شذوذ-ضخم-ومتزايد-في-كوكب-الأرض-1099077158.html
رصد شذوذ ضخم ومتزايد في كوكب الأرض
رصد شذوذ ضخم ومتزايد في كوكب الأرض
سبوتنيك عربي
تراقب وكالة "ناسا" منذ عدة سنوات شذوذًا غريبًا في المجال المغناطيسي للأرض، وهي عبارة عن منطقة شاسعة ذات كثافة مغناطيسية منخفضة في سماء الكوكب، تمتد بين أمريكا... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T12:46+0000
2025-03-30T12:46+0000
2025-03-30T13:03+0000
مجتمع
علوم
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وأثارت هذه الظاهرة الهائلة والمتنامية فضول العلماء وقلقهم لسنوات، حيث وصفوها بأنها نوع من "حفرة في الفضاء" بـ"ثقب" في المجال المغناطيسي للأرض، محاولين تفسيرها بعدة نظريات.وتابع الباحث: يُعتقد أن خزانًا ضخمًا من الصخور الكثيفة يُسمى "الإقليم الأفريقي الكبير ذي سرعة القص المنخفضة"، يقع على بُعد حوالي ٢٩٠٠ كيلومتر (١٨٠٠ ميل) تحت القارة الأفريقية، يُعيق تكوين المجال، ما يؤدي إلى تأثير إضعاف كبير - والذي يُساعد عليه ميلان المحور المغناطيسي للكوكب.وفي السياق نفسه، كشفت دراسة سابقة أجرتها عالمة الفيزياء الشمسية في ناسا، آشلي غريلي، أن الشذوذ المغناطيسي في جنوب المحيط الهادئ ينحرف ببطء، ولكن الأمر لا يقتصر على الحركة فحسب، بل يبدو أن هذه الظاهرة في طور الانقسام إلى نصفين، بحسب موقع "sciencealert".وإلى يومنا هذا، الكثير من العلماء ما زالوا لا يفهمون تمامًا الشذوذ وتداعياته، إلا أن رؤى جديدة تُلقي الضوء باستمرار على هذه الظاهرة الغريبة.وتؤكد الأبحاث أن هذه الظاهرة ليست ظاهرة شاذة حدثت مؤخرًا، بل هي ظاهرة مغناطيسية متكررة ربما أثرت على الأرض منذ ما يقرب من ١١ مليون سنة.
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علوم
رصد شذوذ ضخم ومتزايد في كوكب الأرض
12:46 GMT 30.03.2025 (تم التحديث: 13:03 GMT 30.03.2025)
تراقب وكالة "ناسا" منذ عدة سنوات شذوذًا غريبًا في المجال المغناطيسي للأرض، وهي عبارة عن منطقة شاسعة ذات كثافة مغناطيسية منخفضة في سماء الكوكب، تمتد بين أمريكا الجنوبية وجنوب غرب أفريقيا.
وأثارت هذه الظاهرة الهائلة والمتنامية فضول العلماء وقلقهم لسنوات، حيث وصفوها بأنها نوع من "حفرة في الفضاء
" بـ"ثقب" في المجال المغناطيسي للأرض، محاولين تفسيرها بعدة نظريات.
وأوضح الجيوفيزيائي، تيري ساباكا، من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا أن "المجال المغناطيسي هو في الواقع تراكبٌ لمجالات من مصادر تيارات متعددة، ولكن مصدرها الرئيسي يبدو محيطًا دواميًا من الحديد المنصهر داخل النواة الخارجية للأرض".
وتابع الباحث: يُعتقد أن خزانًا ضخمًا من الصخور الكثيفة يُسمى "الإقليم الأفريقي الكبير ذي سرعة القص المنخفضة"، يقع على بُعد حوالي ٢٩٠٠ كيلومتر (١٨٠٠ ميل) تحت القارة الأفريقية، يُعيق تكوين المجال، ما يؤدي إلى تأثير إضعاف كبير - والذي يُساعد عليه ميلان المحور المغناطيسي
للكوكب.
ومن جانبه، صرح عالم الجيوفيزياء والرياضيات في مركز جودارد التابع لناسا، ويجيا كوانغ: "يمكن تفسير الشذوذ المغناطيسي على أنه نتيجة لضعف سيطرة المجال ثنائي القطب في المنطقة، إذ ينمو مجال موضعي ذو قطبية معكوسة بقوة في منطقة الشذوذ ما يجعل شدة المجال أضعف من شدة المناطق المحيطة بها.
وفي السياق نفسه، كشفت دراسة سابقة أجرتها عالمة الفيزياء الشمسية في ناسا، آشلي غريلي، أن الشذوذ المغناطيسي في جنوب المحيط الهادئ ينحرف ببطء، ولكن الأمر لا يقتصر على الحركة فحسب، بل يبدو أن هذه الظاهرة في طور الانقسام إلى نصفين، بحسب موقع "sciencealert
".
وإلى يومنا هذا، الكثير من العلماء ما زالوا لا يفهمون تمامًا الشذوذ وتداعياته، إلا أن رؤى جديدة تُلقي الضوء باستمرار على هذه الظاهرة الغريبة.
وتؤكد الأبحاث أن هذه الظاهرة ليست ظاهرة شاذة حدثت مؤخرًا، بل هي ظاهرة مغناطيسية متكررة ربما أثرت على الأرض منذ ما يقرب من ١١ مليون سنة.