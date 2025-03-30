https://sarabic.ae/20250330/رصد-شذوذ-ضخم-ومتزايد-في-كوكب-الأرض-1099077158.html

رصد شذوذ ضخم ومتزايد في كوكب الأرض

رصد شذوذ ضخم ومتزايد في كوكب الأرض

سبوتنيك عربي

تراقب وكالة "ناسا" منذ عدة سنوات شذوذًا غريبًا في المجال المغناطيسي للأرض، وهي عبارة عن منطقة شاسعة ذات كثافة مغناطيسية منخفضة في سماء الكوكب، تمتد بين أمريكا... 30.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-30T12:46+0000

2025-03-30T12:46+0000

2025-03-30T13:03+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069463161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ead6aaf3f437aff4c50530f81774e4bd.jpg

وأثارت هذه الظاهرة الهائلة والمتنامية فضول العلماء وقلقهم لسنوات، حيث وصفوها بأنها نوع من "حفرة في الفضاء" بـ"ثقب" في المجال المغناطيسي للأرض، محاولين تفسيرها بعدة نظريات.وتابع الباحث: يُعتقد أن خزانًا ضخمًا من الصخور الكثيفة يُسمى "الإقليم الأفريقي الكبير ذي سرعة القص المنخفضة"، يقع على بُعد حوالي ٢٩٠٠ كيلومتر (١٨٠٠ ميل) تحت القارة الأفريقية، يُعيق تكوين المجال، ما يؤدي إلى تأثير إضعاف كبير - والذي يُساعد عليه ميلان المحور المغناطيسي للكوكب.وفي السياق نفسه، كشفت دراسة سابقة أجرتها عالمة الفيزياء الشمسية في ناسا، آشلي غريلي، أن الشذوذ المغناطيسي في جنوب المحيط الهادئ ينحرف ببطء، ولكن الأمر لا يقتصر على الحركة فحسب، بل يبدو أن هذه الظاهرة في طور الانقسام إلى نصفين، بحسب موقع "sciencealert".وإلى يومنا هذا، الكثير من العلماء ما زالوا لا يفهمون تمامًا الشذوذ وتداعياته، إلا أن رؤى جديدة تُلقي الضوء باستمرار على هذه الظاهرة الغريبة.وتؤكد الأبحاث أن هذه الظاهرة ليست ظاهرة شاذة حدثت مؤخرًا، بل هي ظاهرة مغناطيسية متكررة ربما أثرت على الأرض منذ ما يقرب من ١١ مليون سنة.

https://sarabic.ae/20250326/علماء-روس-يحددون-مكان-رواسب-الذهب-من-خلال-المكونات-السائلة-المتطايرة----1098974289.html

https://sarabic.ae/20250203/علماء-الفلك-يكشفون-حقائق-عن-كويكب-قد-يصطدم-بالأرض-بحلول-عام-2032-فيديو-وصور-1097417437.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم