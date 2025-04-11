https://sarabic.ae/20250411/الدفاع-الروسية-في-عام-2025-حررت-قوات-مجموعة-الغرب-18-بلدة-1099438290.html

الدفاع الروسية: في عام 2025 حررت قوات مجموعة "الغرب" 18 بلدة

الدفاع الروسية: في عام 2025 حررت قوات مجموعة "الغرب" 18 بلدة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه في عام 2025، حررت وحدات مجموعة "الغرب" 18 بلدة، على محور إيزيوم، تمتد على مساحة تتجاوز 330 كيلومترا مربعا. 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T08:20+0000

2025-04-11T08:20+0000

2025-04-11T09:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع في بيان: "عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف اجتماعا في مقر قيادة قوات مجموعة "الغرب"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الحالي، وتوفير القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وطبيعة أعمال العدو في منطقة مسؤولية المجموعة".وبحسب الدفاع، فإنه تم إطلاع "أندريه بيلؤوسوف على تفاصيل استخدام المركبات الجوية غير المأهولة الحديثة لأغراض مختلفة، والتي تستخدم لإلحاق أضرار نارية بالعدو وتوصيل الموارد المادية والتقنية إلى مواقع الخطوط الأمامية للمجموعة العسكرية".وتقديرًا لتفانيهم وبطولاتهم، قدم أندريه بيلؤوسوف جوائز الدولة للعسكريين. بما في ذلك وسام الشجاعة، وميدالية الشجاعة وشارة وسام القديس جورج - صليب القديس جورج، الدرجة الرابعة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250411/الخارجية-الروسية-موسكو-منفتحة-على-مناقشة-مقترحات-جادة-مع-كييف-تأخذ-في-الاعتبار-الحقائق-الحديثة-1099433171.html

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