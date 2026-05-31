عضو في الشورى العماني يحسم الجدل حول مضيق هرمز ويؤكد التزام السلطنة بحرية الملاحة الدولية
قال عضو مجلس الشورى في سلطنة عمان، بدر الجابري، إنه لا يوجد أي توجه رسمي عماني لتغيير الوضع القانوني القائم لمضيق هرمز أو فرض رسوم عبور على السفن المارة،...
2026-05-31T15:56+0000
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
قال عضو مجلس الشورى في سلطنة عمان، بدر الجابري، إنه لا يوجد أي توجه رسمي عماني لتغيير الوضع القانوني القائم لمضيق هرمز أو فرض رسوم عبور على السفن المارة، مشددًا على أن موقف السلطنة يظل ثابتا في احترام القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية وفق الأطر المعترف بها دوليا.
وأضاف الجابري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن ما يتم تداوله حول ترتيبات لفرض رسوم أو تغيير طبيعة إدارة المضيق
لا يتعدى كونه تكهنات وتحليلات سياسية مرتبطة بحالة التوتر في المنطقة، مؤكدًا عدم وجود أي مواقف رسمية تؤيد هذه الطروحات حتى الآن.
وحول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدد فيها، يوم الأربعاء الماضي، بـ"نسف" سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز، أشار الجابري إلى أنها جاءت في سياق الجدل حول أمن الملاحة الدولية، مؤكدًا أن سلطنة عمان تنظر للمنطقة
من منظور الاستقرار والحوار، وهي السياسة التي أثبتت نجاحها لعقود في التعامل مع الملفات الإقليمية المعقدة.
وأوضح الجابري أن مسألة التطبيع هي شأن سيادي يتعلق بسياسة الدولة وتقديراتها الوطنية، مستشهدًا بالتصريحات الواضحة لوزير الخارجية العماني السيد بدر البوسعيدي، التي أكد فيها أن السلطنة لن تطبّع مع إسرائيل ولن تدخل في "مجلس السلام".
وجدّد الجابري التأكيد على ثبات الموقف العماني الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وللسلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على أن السياسة العمانية تقوم على الاستقلالية والاتزان وعدم الانجرار وراء الاستقطابات الحادة، لافتًا إلى أن السلطنة
لم تبن مكانتها الدولية من خلال الاصطفاف مع طرف ضد آخر، بل من خلال قدرتها على الحفاظ على التوازن والمصداقية، مما جعلها وسيطا موثوقا في تقريب وجهات النظر وتعزيز استقرار المنطقة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، يوم الأربعاء الماضي، بـ"نسف" سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز.
وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "المضيق سيكون مفتوحا أمام الجميع، ولن يتمكن أحد من السيطرة عليه، سنراقب ذلك".
وأكمل: "على سلطنة عمان
أن تتصرف مثلها مثل أي دولة أخرى، وإلا سنضطر لنسفها، إنهم يدركون ذلك".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ليس متأكدا من إمكانية إبرام أي اتفاق مع إيران
إذا لم تنضم السعودية وقطر إلى اتفاقيات "أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن دول الشرق الأوسط "مدينة بالانضمام" إلى هذه الاتفاقيات.
وأعلن ترامب، في 7 أيار/ مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.