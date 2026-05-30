إيران تؤسس مركزا لدعم الطائرات المسيرة غير العسكرية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، أنها ستؤسس قريبًا مركزًا لدعم الطائرات المسيّرة لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالطائرات المسيّرة غير العسكرية للجهات... 30.05.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم السبت، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي نيك، أن "إعداد قانون الطائرات المسيّرة غير العسكرية استغرق أكثر من عامين بمشاركة 15 وزارة وهيئة مدنية وعسكرية، قبل أن يتم إقراره نهائيًا مع لائحته التنفيذية".وأفادت بأن هذا المركز يأتي بالتزامن مع دخول قانون تنظيم الطائرات المسيّرة غير العسكرية ولائحته التنفيذية حيّز التنفيذ، بهدف دعم التنمية في هذا القطاع.وأشار العميد رضا طلائي نيك، إلى أن "القانون يسد فراغًا تشريعيًا مهمًا، إذ ينظم ملكية وتشغيل واستخدام الطائرات المسيّرة المدنية، مع وضع ضوابط تمنع إساءة استخدامها أو توظيفها في تهديد الأمن العام. كما يهدف إلى دعم المنتجين والمستوردين والمصدرين والمستخدمين من خلال تسهيلات قانونية وإجرائية".وينص القانون الإيراني على إصدار وثائق ملكية رسمية للطائرات المسيّرة، وإلزام المشغلين بالحصول على تراخيص وشهادات تدريب، فضلًا عن تنظيم عمليات البيع والنقل والاستيراد والتصدير، وتقديم حوافز للشركات المعرفية والمبتكرة العاملة في هذا المجال.وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران شكلت هيئة جديدة بمثابة الكيان القانوني والسلطة التمثيلية لإيران لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

